यूपी के गोरखपुर में एक वारदात ने पुलिसवालों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है. रिसेप्शन कार्यक्रम में मेहमान बनकर आए चोर नेग में मिले रुपए और ज्‍वेलरी भरा बैग चोरी उड़ा लिया. इसके बाद वह वहां से फरार हो गया. कार्यक्रम के दौरान शातिर शख्‍स ने इतनी तेजी के साथ बैग पर हाथ साफ किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी.

रिसेप्शन के बाद जब वर पक्ष के लोग बैग की तलाश करने लगे, तो बैग वहां पर नहीं मिला. इसके बाद उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो चोर गहने और रुपए भरा बैग चुराते हुए उसमें कैद हो गया. इसके बाद वर पक्ष के लोगों के होश उड़ गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है.

पूरा मामला क्या है?

गोरखपुर के गोरखनाथ थानाक्षेत्र के राजेन्द्रनगर में स्थित रिगालिया बैंक्वेट हाल में शुक्रवार 7 नवंबर की रात को ये चोरी की वारदात हुई है. रिसेप्शन में मेहमान बनकर पहुंचा चोर ने तीन लाख रुपये व गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया. आरोपी की कारतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज के जरिए गोरखनाथ पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की पहचान में जुटी है.

गोरखपुर के शाहपुर के शक्तिनगर कॉलोनी में रहने वाले प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि उनके बेटे अभिनव सिंह की शादी रविवार 2 नवंबर को संपन्न हुई थी. शुक्रवार 7 नवंबर को परिवार ने रिगालिया बैंक्वेट हाल में रिसेप्शन कार्यक्रम रखा था. रात करीब 10:20 बजे जब परिजन और मेहमान भोजन के बाद डांस में व्यस्त थे. बहुभोज में डांस करने के दौरान उनकी पत्‍नी का बैग सोफे पर रख दिया. उसी बैग में ज्‍वेलरी और रुपए थे.

इसी दौरान ग्रे शर्ट पहना 18 से 25 साल के बीच उम्र का युवक पीछे की कुर्सी से उठा और सोफे के पास आकर बैग उठाकर तेज़ी से बाहर निकल गया. वो काफी देर से मेहमान बनकर सारी गतिविधियों को देख रहा था. इसी बीच सेकेंडों में उसने बैग पर मौका लगते ही हाथ साफ किया और वहां से फरार हो गया. किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. कुछ देर बाद जब परिजनों ने बैग देखा, तो वो गायब था.

पीड़ित शख्स ने दी यह जानकारी

प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि बैग में तीन लाख रुपए नकद, चांदी के सिक्के और रिश्तेदारों के दिए गहने थे. गहनों की कीमत 4 से 5 लाख रुपए के आसपास रही होगी. घटना की जानकारी मिलते ही गोरखनाथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बैंक्वेट हाल के सीसी कैमरे का फुटेज देखा गया तो आरोपी की कारतूत दिखी.

पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सर्विलांस व फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है. आरोपी परिचित भी नहीं लग रहा है. वो कैसे हाल में प्रवेश किया इसके बारे में जानकारी नहीं है. पुलिस की कार्रवाई से वे संतुष्‍ट नहीं है. उन्होंने कहा है कि अभी तक मोबाइल भी ट्रेस नहीं हो पाया है. प्रमोद ने कहा कि वे चाहते हैं कि जब आरोपी की तस्‍वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, तो पुलिस आरोपी को जल्‍द से जल्‍द पकड़कर उससे रुपए और गहने बरामद करे.

घटना पर क्या बोले रिसॉर्ट के मैनेजर?

रिगालिया बैंक्वेट और रिसार्ट के जनरल मैनेजर हेमंत कुमार यादव ने बताया कि उनके मैरेज रिसार्ट में 7 नवंबर को प्रमोद कुमार सिंह के बेटे की शादी के बाद रिशेप्‍शन पार्टी थी. उसी दौरान एक चोर मेहमान बनकर आया और सामान चुराकर फरार हो गया.

इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्‍ध करा दी गई है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस का उनकी ओर से पूरा सहयोग किया गया है. चोर सूट-बूट में आया था. इसलिए ये पता नहीं चल पाया कि वो मेहमान नहीं है.