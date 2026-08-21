उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुरुवार (20 अगस्त 2026) देर रात बेलीपार थानाक्षेत्र के बाघागाढ़ा में गोरखपुर-वाराणसी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रक के पीछे चल रही बस ने अचानक ट्रक में टक्कर मार दी, हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हुए हैं. घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

बताया गया कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बस चालक दयाशंकर यादव की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही इस हादसे में घायल 14 यात्रियों का अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है.

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बस में कुल 37 यात्री थे सवार

घटना के संबंध में एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने बताया कि, काशी डिपो की बस गोरखपुर आ रही थी, बस में 37 यात्री सवार थे, बाघागाड़ा के पास आगे जा रहे ट्रक के पिछले हिस्से से बस अनियंत्रित होकर टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, मौके पर जुटे लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिस ने शुरू की घटना की जांच

अधिकारी ने बताया कि, हादसे में घायल बस चालक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, मृतक की पहचान दयाशंकर यादव निवासी ग्राम बसहुपुर, सेवापुरी, वाराणसी के रूप में हुई. पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है, घटना की जानकारी मिलने के बाद गीडा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के संबंध में जानकारी जुटाई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिय भेज दिया है, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

हादसे में ये लोग हुए घायल

बताया गया कि हादसे में अरविंद कुमार गुप्ता पुत्र स्व. विंध्याचल प्रसाद गुप्ता निवासी भीअटा थाना बांसगांव, ज्ञानवती देवी पत्नी राममोहन निवासी लड्डुआ महुआ थाना बखिरा संतकबीरनगर, अन्नू पुत्री विश्वनाथ निवासी पादरी बाजार थाना शाहपुर गोरखपुर, राकेश यादव पुत्र स्व. केदार लाल यादव निवासी थाना चंदवक जौनपुर, रागिनी मिश्रा पुत्री अनिल मिश्रा, राकेश गुप्ता पुत्र स्व. गिरिजा प्रसाद गुप्ता निवासी कौड़ीराम गोरखपुर घायल हुए हैं.

इनके अलावा सुमन मिश्रा पुत्री हनुमान मिश्रा निवासी जेल रोड, गोरखपुर, अमरजीत प्रसाद पुत्र रामसमुझ निवासी उचेर गोरखपुर, हुमायूं हाशमी पुत्र जियाउल हक निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट गोरखपुर, मो. रफी पुत्र मो. जैफी निवासी बसंतपुर थाना राजघाट गोरखपुर, मो. इमरान पुत्र मो. रफी निवासी बसंतपुर गोरखपुर, सुरेश गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी मझनगांवा थाना गगहा गोरखपुर, संदीप कुमार पुत्र लालचंद प्रसाद निवासी भरसी बुजुर्ग थाना गोला और सुंदरी पुत्री मोहन निवासी बागनगर थाना बखिरा जिला संतकबीरनगर घायल हुए हैं.

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