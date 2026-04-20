गोरखपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. पार्किंग विवाद के बाद थाने लाई गई एक पक्ष के लोगों के साथ कथित तौर पर पुलिस द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अंधेरे में एक व्यक्ति की पिटाई होती दिख रही है.

जानकारी के मुताबिक खोराबार थाना क्षेत्र के रानीडीहा इलाके में कार चालक और जुपिटर सवार के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी.

यूपी में स्मार्ट मीटर से हो रही परेशानी होगी दूर! उर्जा मंत्री एके शर्मा बोले- 45 दिन तक...

मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत के आधार पर दूसरे पक्ष के तीन लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई. यहीं से मामला और गंभीर हो गया.

थाने में पिटाई का आरोप

आरोप है कि थाने के अंदर पुलिसकर्मियों ने एक युवक के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरे की लाइट बंद कर दी गई है और अंधेरे में युवक को पीटा जा रहा है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो खुद पीड़ित के मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ, जो बाद में सामने आया. युवक के शरीर पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यवाही पर सवाल और गहरे हो गए हैं.

इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर कार्रवाई की गई थी. तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

थाने में मारपीट के सवाल पर अधिकारियों ने साफ तौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए इसे जांच का विषय बताया है. उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यशैली

इस घटना के बाद एक बार फिर पुलिस के व्यवहार और थानों में होने वाली कार्यवाही पर बहस शुरू हो गई है. आम लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अगर निर्दोष लोगों के साथ भी सख्ती या मारपीट होती है, तो यह चिंता का विषय है.

आजम खान और अब्दुल्लाह आजम जेल में ही रहेंगे, कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज, नहीं रद्द होगी सजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में अपराधियों पर सख्ती की बात अक्सर की जाती है, लेकिन ऐसे मामलों से यह सवाल उठता है कि कहीं आम नागरिक भी इस सख्ती का शिकार तो नहीं हो रहे.

फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है. वीडियो के सामने आने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और क्या जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं.