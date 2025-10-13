बंगालन कहकर ताने मारती थी दादी, तंग आकर पोती ने की हत्या, बहू ने भी दिया साथ, दो गिरफ्तार

गोरखपुर के उत्‍तरी ग्रामीण इलाके में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्‍या का खुलासा 18 दिन बाद हो गया है. पुलिस ने इस मामले में मृतका की सौतेली पोती और बहु को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि सौतेली बेटी ने मां के बाहर जाने के बाद मड़ई में सो रही दादी की गड़ासे से गला काटकर हत्‍या कर दी. इसके बाद मां के आने के बाद दोनों ने मिलकर लाश को साइकिल से ले जाकर खेत में फेंक दिया. दोनों पुलिस और गांववालों को गुमराह करती रहीं.

एसपी नार्थ जितेन्‍द्र कुमार श्रीवास्‍तव ने सोमवार 13 अक्‍टूबर को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पीपीगंज थानाक्षेत्र के भुईधरपुर गांव की रहने वाली मृतका 60 वर्षीय कलावती देवी की लाश शुक्रवार 26 सितंबर को गांव में उनके घर से कुछ दूरी पर खेत में बोरे में मिली थी.

मां-बेटी ने बोरे में भरकर खेत में फेंका शव

उन्होंने बताया कि वृद्ध की हत्‍या उनकी सौतेली पोती खुशी कुमारी ने उस वक्‍त की, जब उसकी मां उत्‍तरा देवी कहीं गई हुई थी. खुशी ने मड़ई में सो रही सौतेली दादी का पहले गड़ासे से गले पर वार कर हत्‍या की. इसके बाद उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया. इसके बाद दोनों ने शव को बोरे में रखकर घर से कुछ दूरी पर खेत में फेंक दिया और घर चली आईं.

पुलिस को करती रहीं गुमराह

एसपी ने कहा कि, मृतका कलावती देवी की बहु और पोती गांववालों के साथ ही पुलिस को भी गुमराह करती रहीं. साथ ही पीपीगंज थाने में बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत अज्ञात के खिलाफ हत्‍या का केस दर्ज कराया था. पूछताछ के दौरान पुलिस को मृतका के परिवार पर ही शक हुआ. जब बहु और सौतेली पोती से सख्‍ती के साथ पूछताछ की, तो उन्‍होंने सारा राज उगल दिया.

बंगालन कहकर ताने मारती थी दादी

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतका की बहु उत्तरा देवी की यह दूसरी शादी थी. उसकी पहली शादी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शंकर घोष से हुई थी, जिससे उसकी एक बेटी खुशी कुमारी हुई. दोनों मां-बेटी वर्तमान में गोरखपुर में रहती थीं. मृतका जो खुशी की दादी थी, उन्हें अक्सर ‘बंगालिन’ कहकर ताने मारती थी और घर में नौकरानी जैसा व्यवहार करती थीं.

खुशी कुमारी ने पुलिस को बताया कि वो सौतेली दादी की लगातार प्रताड़ना से वह मानसिक रूप से परेशान थी. घटना वाले दिन जब उसकी मां घर से बाहर गई थी, तो उसने गुस्से में मढ़ई में सो रही दादी के सिर पर गड़ासी से वार कर हत्या कर दी. जब उसकी मां लौटी, तो उसने घटना की जानकारी दी.

पुलिस ने निशानदेही पर बरामद किया हथियार

दोनों ने मिलकर रात के अंधेरे में शव को बोरे में भरा और साइकिल से गांव के बाहर फेंक दिया. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गोबर में छुपाकर रखा गया गड़ासा बरामद कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया.