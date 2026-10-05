गोरखपुर: सपा के थप्पड़ कांड में एक आरोपी गिरफ्तार, अंशुमान सिंह की तलाश जारी

गोरखपुर में प्रेस क्लब सपा थप्पड़ कांड में पुलिस का शिकंजा कस गया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि आरोपी अंशुमान सिंह और दोनों बेटों की तलाश में दबिश दी जा रही है. आरोपियों के असलहा का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा.

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अक्टूबर रविवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान गोरखपुर शाहपुर थाना क्षेत्र के आजाद नगर बिछिया निवासी अंकित कुमार गौड़ के रूप में हुई है. वहीं पुलिस पूर्व अध्यक्ष अंशुमान सिंह और बेटों कमलेश सिंह और विमलेश सिंह समेत अन्य की तलाश में जुटी हुई है.

प्रेमानंद महाराज की जान को खतरा? सीएम योगी से की सुरक्षा की मांग

अंशुमान सिंह और उनके बेटों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने दावा किया है कि फरार आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके साथ ही पुलिस अंशुमान सिंह के परिवार में मौजूद असलहा लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है. उनके ख़िलाफ अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायत की भी जांच शुरू कर दी गई है.

सपा नेता से मारपीट और गाली गलौज का मामला

गोरखपुर के शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब में सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की प्रेस वार्ता के दौरान शनिवार 3 अक्टूबर को सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अधिवक्ता नगीना प्रसाद साहनी के साथ सपा के वरिष्ठ नेता अंशुमान सिंह, उनके दोनों बेटों कमलेश-विमलेश व समर्थकों द्वारा मारपीट का आरोप लगा था.

इस मामले में नगीना प्रसाद साहनी की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार की देर रात मारपीट गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया. इसके अलावा गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब के अध्यक्ष ओंकार धर द्विवेदी की तहरीर पर पुलिस ने जिला अध्यक्ष बृजेश कुमार गौतम समेत 12 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

इस घटना के तत्काल बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंशुमान सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया. जिसके बाद रविवार 4 अक्टूबर को सुबह गोरखपुर की जिला और महानगर समेत सभी फ्रंटल संगठनों को भी भंग कर दिया.

'आपकी पार्टी वाले तो जूतम-पैजार..', ओपी राजभर ने साधा अखिलेश पर निशाना



