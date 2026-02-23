गोरखपुर: सिंगर निशा उपाध्याय पर एंकर की अभद्र टिप्पणी, स्टेज पर निकाली सैंडल, वकील लामबंद

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में एक बहुभोज (रिसेप्शन) कार्यक्रम के दौरान मशहूर भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है. मंच संचालन कर रहे एंकर गोलू राजा उर्फ मुकेश राय की एक अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर सिंगर ने स्टेज पर ही अपनी सैंडल निकाल ली और उसे सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली.

इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. अब इस मामले में गोरखपुर का अधिवक्ता समाज सिंगर के समर्थन में उतर आया है और आरोपी के खिलाफ मुफ्त कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है.

मंच पर सैंडल निकालकर सिखाया सबक

जानकारी के अनुसार, गोरखपुर के रुस्तमपुर आजाद नगर निवासी अधिवक्ता गिरिजेश शुक्ल के बेटे उत्सव का 21 फरवरी (शनिवार) को रेलवे ऑफिसर्स क्लब में बहुभोज कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए रामनिवास वर्मा के माध्यम से बिहार (छपरा) की प्रख्यात सिंगर निशा उपाध्याय और आरा के रहने वाले एंकर गोलू राजा को बुलाया गया था.

कार्यक्रम के दौरान जब निशा उपाध्याय को मंच पर बुलाया जा रहा था, तभी एंकरिंग कर रहे गोलू राजा ने माइक पर उनके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी. इस बात से निशा उपाध्याय इस कदर भड़क गईं कि उन्होंने मंच पर ही अपनी सैंडल निकाल ली और एंकर को करारा जवाब देते हुए खूब खरी-खोटी सुनाई. विवाद बढ़ता देख वहां मौजूद लोगों ने तुरंत बीच-बचाव किया और समझा-बुझाकर सिंगर को मंच से नीचे उतारा.

अधिवक्ता समाज में भारी आक्रोश, मुफ्त लड़ेंगे केस

इस घटना को लेकर गोरखपुर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है. कार्यक्रम में मौजूद गोरखपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता संतोष कुमार उपाध्याय और बार संगठन के पूर्व संयुक्त मंत्री अनूप कुमार मिश्रा ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है.

अधिवक्ताओं का कहना है कि सीएम योगी के शहर में एक महिला कलाकार का इस तरह से सार्वजनिक मंच पर अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वकील समाज पूरी तरह से निशा उपाध्याय के साथ खड़ा है. बताया जा रहा है कि धमकियां मिलने के कारण निशा उपाध्याय जल्द ही गोरखपुर आकर आरोपी एंकर के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराएंगी. वकीलों ने ऐलान किया है कि यदि वह कानूनी कदम उठाती हैं, तो वे उनका मुकदमा बिल्कुल निःशुल्क लड़ेंगे और आरोपी को कड़ी सजा दिलवाएंगे.