गोरखपुर में मनचले की गुंडागर्दी! छात्रा से का पीछा कर पकड़ा हाथ, 24 घंटे के अंदर हुई गिरफ्तारी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मनचलों का इकबाल इस कदर बुलंद है कि उन्हें सीएम योगी की चेतावनी का भी खौफ नहीं है. बहन-बेटियों से छेड़खानी करने वालों को अक्सर कड़ी चेतावनी देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में भी मनचले छात्राओं के साथ छेड़खानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. गोरखपुर में एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर खूब खातिरदारी की. नतीजा यह रहा कि मनचला अपनी हरकतों के लिए कान पकड़कर माफी मांगने लगा.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के दक्षिणी ग्रामीण इलाके गोला में कोचिंग जा रही छात्रा से मनचले ने छेड़छाड़ कर दी. उसने छात्रा का हाथ पकड़कर गली में खींचने का प्रयास किया. छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए युवक से अपना हाथ झटककर छुड़ाया. वह किसी तरह मनचले से बचकर भागी. छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस के संज्ञान में आया.

लड़कियों का पीछा करते हुए देखा गया आरोपी

घटना गोरखपुर के गोला थानाक्षेत्र की है. 16 जनवरी दिन शुक्रवार को दोपहर बाद दो छात्राएं कोचिंग सेंटर जा रही थीं. उसी दौरान एक युवक पीछे से आता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक दोनों का पीछा करते कुछ कदम आगे बढ़ाता है. वह एक गली के सामने एक छात्रा का हाथ पकड़कर गली के अंदर खींचने का प्रयास करता दिख रहा है. दूसरी छात्रा कुछ दूर पर डरकर खड़ी है. युवती ने हाथ झटककर छुड़ाया और फिर भाग गई.

24 घंटे के अंदर हुई मनचले की गिरफ्तारी

वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए. आरोपी को पकड़ने के लिए एंटी रोमियो टीम गठित किया गया और उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने गांव के प्रधान और अन्य लोगों से पूछताछ करने के बाद आरोपी की लोकेशन को ट्रेस किया. पुलिसवालों ने सड़क पर ही उसकी खूब खातिरदारी की.

आरोपी ने पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि फिर ऐसी गलती नहीं होगी. सड़क पर रौबदाब दिखाने वाला मनचला पुलिस की गिरफ्त में कैसे गिड़गिड़ा रहा है, यह वीडियो में साफ देखा जा सकता है. पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम शुभम बताया. उसने पुलिस के सामने अपनी गलती स्वीकार की और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात दोहराई.

सीएम योगी ने कहा- बेटियों के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं

पुलिस वीडियो के आधार पर मनचले को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई कर रही है. इस मामले में एफआईआर की कॉपी मिलते ही अपडेट किया जाएगा. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा.

यह घटना इस बात को उजागर करती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम चेतावनियों के बावजूद मनचले बेखौफ होकर लड़कियों को परेशान कर रहे हैं. सीएम योगी ने कई बार बहन-बेटियों से छेड़खानी करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है. लेकिन यह घटना दिखाती है कि जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है.

सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो

इस दौरान किसी ने पीछे से उनका वीडियो भी बनाया. वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.