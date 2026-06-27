हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: सीएम योगी ने गायों को किया दुलार, गुड़-रोटी खिलाकर की गोसेवा; गोवंश की देखभाल के निर्देश

Gorakhpur News: सीएम योगी ने गायों को किया दुलार, गुड़-रोटी खिलाकर की गोसेवा; गोवंश की देखभाल के निर्देश

CM Yogi In Gorakhpur: गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह जनता दर्शन लगाकर जनसेवा करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर की गोशाला में जाकर गोसेवा में भी रमे रहे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 27 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह जनता दर्शन लगाकर जनसेवा करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर की गोशाला में जाकर गोसेवा में भी रमे रहे. उन्होंने स्नेहिल थपकी देकर गायों-गोवंश को खूब दुलारा. गुड़-रोटी खिलाया और गोशाला के कार्यकर्ताओं को गोवंश के समुचित देखभाल के निर्देश दिए.

गोरखनाथ मंदिर प्रवास पर शनिवार प्रातः काल सीएम योगी की दिनचर्या परंपरागत रही. उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गोसेवा उनकी दिनचर्या में शामिल रहती है.

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, अब तक 205 लोगों की गई जान

गोशाला में बिताया वक्त, गोवंश के माथे पर फेरा हाथ

शनिवार सुबह भी मुख्यमंत्री, मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गोशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया. गोशाला में सीएम योगी ने गोवंश के माथे पर हाथ फेरा, थपकी देखे दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुड़-रोटी खिलाया. गोसेवा के दौरान गोशाला परिसर में विचरण कर रहे मोरों पर भी मुख्यमंत्री ने स्नेह बरसाया.

भदोही में शराब पार्टी के बाद खूनी खेल, भाई ने सूअर काटने वाले हथियार से सगे भाई को मार डाला

Published at : 27 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: सीएम योगी ने गायों को किया दुलार, गुड़-रोटी खिलाकर की गोसेवा; गोवंश की देखभाल के निर्देश
सीएम योगी ने गायों को किया दुलार, गुड़-रोटी खिलाकर की गोसेवा; गोवंश की देखभाल के निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'महापापी भाजपा से पल्ला..', BJP पार्षद ने नाले में खड़े होकर काटा बर्थडे केक तो बोले अखिलेश यादव
'महापापी भाजपा से पल्ला..', BJP पार्षद ने नाले में खड़े होकर काटा बर्थडे केक तो बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के बाद अब बदरी-केदार मंदिर समिति में भी भ्रष्टाचार का आरोप, RTI में हुआ बड़ा खुलासा
राम मंदिर के बाद अब बदरी-केदार मंदिर समिति में भी भ्रष्टाचार का आरोप, RTI में हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, अब तक 205 लोगों की गई जान
चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, अब तक 205 लोगों की गई जान
Advertisement

वीडियोज

Ram Temple Donation Scam: राम मंदिर चोरी के आरोपियों के पड़ोसियों ने खोले बड़े राज ?| Champat
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भड़के प्रियांक खरगे, कहा- 'इस पर मन की बात कब करेंगे PM मोदी'
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भड़के प्रियांक खरगे, कहा- 'इस पर मन की बात कब करेंगे PM मोदी'
महाराष्ट्र
'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे
'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे
विश्व
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, पहाड़ जैसा कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया भी या नहीं? VHP ने किया इनकार, सूत्रों का दावा- दबाव अब भी बरकरार
चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया या नहीं? VHP का इनकार, दावा- दबाव अब भी बरकरार
जनरल नॉलेज
IND VS IRE T20: राजस्थान के जय मूंदड़ा कैसे बने आयरलैंड टीम के क्रिकेटर, कैसे मिली वहां की नागरिकता?
राजस्थान के जय मूंदड़ा कैसे बने आयरलैंड टीम के क्रिकेटर, कैसे मिली वहां की नागरिकता?
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
ABP NEWS
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
ABP NEWS
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
Embed widget