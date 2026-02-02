'कोई माई का लाल...', कथावाचक राजन जी महाराज को क्यों आया गुस्सा? मंच से किसे ललकारा

मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज की गोरखपुर में 9 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है. इसी बीच कथावाचक राजन जी महाराज ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. राजन जी महाराज वीडियो में वे ललकारते हुए नजर आ रहे हैं.



दरअसल, गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में राजन जी महाराज की 27 जनवरी से 4 फरवरी तक होने वाली नौ दिवसीय श्रीराम कथा चल रही है. श्री राम कथा के 29 जनवरी को शुभारंभ के पहले ही विवाद के बाद राजन जी महाराज नाराज हो गए और कथा छोड़कर जाने लगे.

क्या है पूरा विवाद

राजन जी महाराज को उनके सेवादारों ने बताया कि उनसे (राजन जी महाराज से) मिलाने के नाम पर रुपये लिए जा रहे हैं. इस पर उन्होंने मंच पर लोगों को मिलने से रोक लगा दी. इसी बीच राजन जी महाराज को सेवादारों ने बताया कि किसी ने गोली मारने की धमकी दी है. राजन जी महाराज ने कथा के दौरान ही गोली मारने की धमकी देने वाले को ललकारते हुए कहा, "कोई माई का लाल हो तो, गोली मारकर दिखाए" वो अपने घर में कथा कहने और प्रभु श्री राम नाम जपने आए हैं.

आयोजन कर्ताओं ने क्या कहा?

श्रीराम कथा के आयोजक अशोक कुमार शुक्ला और उनके पुत्र आशीष शुक्ला का कहना है कि राजन जी महाराज का वे काफी सम्मान करते हैं. उन्होंने आयोजक मंडल पर आरोप लगाते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था. राजन जी महाराज से मंच पर आशीर्वाद लेने के दौरान उनके अतिथियों खासकर महिलाओं के साथ उनके सेवादारों के द्वारा अभद्रता की गई. इसके बाद राजन जी महाराज को गलत जानकारी देकर गलतफहमी भी पैदा की गई.

'आयोजक मंडल से मिलकर दूर करनी चाहिए थी गलतफहमी'

आयोजकों ने कहा कि राजन जी महाराज का देश दुनिया में लोग सम्मान करते हैं. उन्हें इस तरह मंच से गोरखपुर में आकर ललकारना नहीं चाहिए था. गोरखपुर के लोगों की हिम्मत देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए. उन्हें आयोजक मंडल से मिलकर गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए था.



उन्होंने कहा कि वैसे ब्राह्मण है जो कपड़े उतार कर पूरी शुद्धता के साथ भोजन करते हैं. उनसे बड़ा ब्राह्मण कौन हो सकता है. उन्होंने आज तक लहसुन-प्याज तक नहीं खाया है. उन्होंने राजन जी महाराज के अलावा बहुत सारी कथाएं भी करवाई है. आज तक उन पर इस तरह के आप किसी ने नहीं लगाए हैं.

'आयोजक मंडल पर लगे आरोप निराधार'

आयोजक मंडल में शामिल अधिवक्ता अंबिकेश धर दुबे ने कहा कि राजन जी महाराज को मंच से इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी. उन्हें आयोजक मंडल से पहले इस बारे में स्पष्टीकरण लेना चाहिए था. जो आरोप आयोजक मंडल पर लगाए गए हैं, वो पूरी तरह से निराधार है.



उन्होंने कहा कि राजन जी महाराज का वो लोग सम्मान करते हैं. लेकिन उनके सेवादारों द्वारा उन्हें गलत जानकारी देकर गलतफहमी पैदा की गई है. उन्होंने कहा कि मंच पर राजन जी महाराज से मुलाकात के दौरान महिलाओं से अभद्रता की गई. इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसने भी उन्हें उनके सेवादारों को गोली मारने की बात कही है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.



श्रोताओं ने कहा कि, राजन जी महाराज पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं. उनकी राम कथा सुनने के लिए भी लोग काफी दूर-दूर से आए हैं. मैं बहुत ही अच्छे से श्री राम कथा सुनाते हैं. इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. उन्हें धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

राजन महाराज के सेवादारों पर अभद्रता का आरोप

राजन जी महाराज की कथा के बीच रुपये लेने के आरोप के उनके वायरल हो रहे वीडियो को आयोजक मंडल ने सिरे से खारिज कर दिया है. हालांकि, उनका कहना है कि जिसने भी गोली मारने की बात कही उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. हाईजैक मंडल का आरोप है कि मंच पर राजन जी महाराज से आशीर्वाद दिलाने के दौरान ही महिलाओं के साथ सेवादारों द्वारा अभद्रता की गई. सेवादारों द्वारा कुछ लोगों को धमकी भी दी गई, जो सरासर गलत है.