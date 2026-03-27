गैस-पेट्रोल के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं, सीएम योगी बोले- अफवाहों से रहें सावधान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल के लिए लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत अफवाहें फैलाकर राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं और लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

घर पर आएगा सिलेंडर, एजेंसी के बाहर लाइन की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित समय पर बुकिंग कराएं, सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा. सरकार ने सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं. जैसे पहले गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी होती थी, वैसे ही अब भी होगी. उन्होंने सवाल उठाया कि गल्फ वॉर से पहले अगर किसी के घर रसोई गैस का सिलेंडर एक महीने चलता था तो वह आज पांचवें या छठे दिन ही सिलेंडर लेने क्यों पहुंच रहा है. इसी तरह पेट्रोल-डीजल लेने तभी जाएं जब आवश्यकता हो, फिलिंग सेंटरों पर लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है.

अफवाहों में पड़े तो राष्ट्रभक्ति पर उठेंगे सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम उतावलेपन में आकर किसी अफवाह में या दुष्प्रचार के चक्कर में पड़ते हैं तो हमारी राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे. हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर विश्वास रखना होगा. उन्होंने कहा कि भारत में सबकुछ अच्छा है, उत्साहपूर्वक उत्सव मनाए जा रहे हैं, नवरात्रि के कार्यक्रम हो रहे हैं और कल रामनवमी है. कल 12 बजे रामजन्मभूमि पर सूर्य भगवान भी भगवान श्रीराम का राजतिलक करेंगे.

वैश्विक संकट के बीच संयम और सहयोग जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ईरान-अमेरिका और इजराइल युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है. दुनिया में हाहाकार और अराजकता है, लेकिन भारत के अंदर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेखौफ और सुरक्षित हैं और विकास यात्रा को भी आगे बढ़ा रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह युद्ध लंबा खिंचा तो हर व्यक्ति प्रभावित होगा और हमको भी मानसिक रूप से तैयार होना होगा.

जब आपत्ति या चुनौती आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए हर व्यक्ति को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है. जब हम किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं और देशहित में सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके लिए हम खुद को तैयार रखेंगे.