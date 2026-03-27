गोरखपुर: मैकेनिक का गजब जुगाड़! पेट्रोल पंप पर दो टंकी लेकर पहुंचा, लाइन में लगे लोग नाराज

मिडिल-ईस्ट में युद्ध के बीच बिगड़ते हालात और पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के चलते यूपी के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ अचानक बढ़ गई है. ऐसे में गोरखपुर के एक मैकेनिक ने लंबी लाइन से बचने का नायाब और अनोखा तरीका ढूंढ निकाला, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बाइक पर दो टंकी लेकर पहुंचे पेट्रोल पंप

गोरखपुर के नंदा नगर के रहने वाले मैकेनिक गोलू टाउनहॉल पेट्रोल पंप पर अपनी लाल रंग की पल्सर बाइक के साथ दो टंकी लेकर पहुंचे. पहली टंकी में पेट्रोल भरवाने के बाद उन्होंने उसे उतारा और तुरंत दूसरी टंकी लगाकर उसे भी भरवा लिया. एक ही बार में दोगुना पेट्रोल लेने की इस जुगाड़ भरी तरकीब ने पेट्रोल पंप पर खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया.

लंबी लाइन से बचने के लिए अपनाई तरकीब, खुद गोलू ने बताई वजह

गोलू बताते हैं कि वह मैकेनिक हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि बार-बार लंबी लाइन में लगकर पेट्रोल ले सकें. यही वजह है कि उन्होंने एक ही बार में दो टंकी फुल करवाकर भीड़ और लंबी लाइन से बचने का यह तरीका अपनाया. उनका कहना है कि पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के बीच उन्होंने यह ट्रिक इस्तेमाल की ताकि बार-बार पंप पर न आना पड़े.

लाइन में लगे लोग नाराज, पंप कर्मचारी भी खफा

गोलू की इस हरकत से जहां लंबी लाइन में घंटों से खड़े लोग नाराज हो गए, वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारी रमेश भी उन्हें तिरछी निगाहों से देखते नजर आए. रमेश का कहना है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है लेकिन अफवाहों के चलते पंप पर इतनी भीड़ उमड़ रही है कि उन लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है. हालांकि इस सबके बावजूद गोलू की इस जुगाड़ ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है.