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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप केस में होटल संचालक समेत 4 को जेल, हिरासत में 6 लोग, पूछताछ जारी

नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप केस में होटल संचालक समेत 4 को जेल, हिरासत में 6 लोग, पूछताछ जारी

Gorakhpur News In Hindi: नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में गोरखपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. वहीं 6 अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Apr 2026 12:22 PM (IST)
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गोरखपुर में 4 माह पहले लापता हुई छात्रा से गैंगरेप के मामले में होटल संचालक समेत 4 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है. वहीं हिरासत में लिए गए 6 अन्य लोगों से पूछताछ जारी है. क्लास 9 में पढ़ने वाली छात्रा 4 माह पहले स्कूल के लिए निकली थी, उसके बाद से ही वो लापता हो गई थी. इस दौरान उसके साथ अलग-अलग जगहों और होटलों में उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया.

आशंका है कि इन 4 माह में उसके साथ 10 लोगों ने रेप किया है. इनमें से 4 को पुलिस ने जेल भेज दिया. वहीं अन्य 6 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने युवती का बयान दर्ज कर मेडिकल कराया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई. इस मामले में परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी. उसके 4 माह बाद पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे बरामद किया.

गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 14 वर्षीय युवती कक्षा 9 वीं की छात्रा है. वो परिवार में बीमार मां के साथ अकेले रहती थी. परिजनों ने पूछताछ में बताया कि छात्रा के पिता गुजरात में रहकर मजदूरी करते हैं. जिसकी वजह से छात्रा को पढ़ाने के लिए छात्रा की मौसी चौरीचौरा क्षेत्र में स्थित अपने घर ले गई. छात्रा मौसी के घर से पढ़ाई कर रही थी. 

घर से अचानक लापता हो गई थी छात्रा

बताया गया कि 1 नवंबर को स्कूल के लिए घर से निकली तो वापस नहीं लौटी. एक हफ्ते तक परिवार और रिश्तेदार खोजते रहे. छात्रा नहीं मिली तो परिजनों ने 7 नवंबर को गुमशुदगी का केस चौरीचौरा थाना में दर्ज कराया. केस दर्ज करने के बाद पुलिस छात्र की तलाश में जुटी. सीसीटीवी, सर्विलांस की मदद से युवती तक पहुंची. 4 महीने बाद 23 मार्च को छात्रा को बरामद कर अपने साथ लाई.

मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि

पुलिस पूछताछ में युवती ने दुष्कर्म की बात बताई. पुलिस ने जब मेडिकल कराया तो उसमें रेप की पुष्टि हुई. युवती ने यह भी बताया कि जब वे 1 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली, तो रास्ते में उसका जानने वाला ऑटो चालक मनीष राजभर (उर्फ मोनू) मिल गया. उसने बहला-फुसला कर उसे एक निर्माणाधीन मकान में ले गया. वहां पर उसने रेप किया. थोड़ी देर बाद उसके दो दोस्त आए. वहां उन दोनों ने भी रेप किया और रोड पर छोड़ कर भाग गए.

छात्रा ने पुलिस को बताया 10 लोगों ने किया रेप

छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके बाद वे घर न जाकर रामगढ़ताल चली गई. वहां काफी देर तक परेशानी में बैठी रही. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अन्य युवक से हुई. उसके बहकाए में आकर वो उसके घर चली गई. युवक छात्रा को एक महीने तक घर में रखा और उसके साथ रेप करता रहा. उसने भी अपने दो-तीन दोस्तों को बुलाया, जिन्होंने उसके साथ रेप किया. छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके साथ 10 लोगों ने रेप किया है.

रेप मामले में 4 को जेल, 6 पूछताछ जारी

पुलिस ने छात्रा के बयान के बाद केस दर्ज किया. छात्रा की कॉल डिटेल्स खंगाली, जिससे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. पुलिस जांच में पता चला कि उसे कई होटलों में ले जाया गया था. कई लोगों के नाम सामने आए. हरकत में आई पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया. इनमें रेप का आरोपी होटल संचालक धर्मराज, ऑटो चालक मनीष राजभर, समीर और किशन को गिरफ्तार पूछताछ की और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया.

एसपी ने मामले में क्या कहा?

एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि नाबालिग छात्रा को बरामद करने के बाद उसका कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया. पूछताछ पता चला कि गुमशुदगी के दौरान युवती कुछ लोगों के संपर्क में आई, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया. 

एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है. 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. इनमें होटल संचालक भी शामिल है. 6 अन्य जो लोग हैं. उनसे पूछताछ जारी है. पूछताछ के बाद इन पर करवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस मामले में जो इनवाल्व होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 10 Apr 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
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