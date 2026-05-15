गोरखपुर में पूर्व मंत्री गंगा निषाद पर जानलेवा हमला, सिर फूटा, नाली को लेकर था विवाद

गोरखपुर के गुलरिहा थानाक्षेत्र के खुटहन गांव के रहने वाले पूर्व मंत्री गंगा निषाद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है. हमले में उनका सिर फट गया है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कहासुनी के बाद खुद पूर्व मंत्री गंगा निषाद भी लाठियां भांजते हुए नजर आ रहे हैं.

बताया गया कि नाली का पानी बहाने के दौरान उनके मकान की नींव में पानी जाने पर उनके सगे भाई श्रीभागवत निषाद व उनके दोनों दोनों बेटे अजय निषाद और विजय निषाद से पूर्व मंत्री के परिवार की कहासुनी होने लगी. इस दौरान फुटेज में पूर्व मंत्री खुद भी दिखाई दे रहे हैं. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों की ओर से ईंट और लाठी डंडे चलने लगे.

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मारपीट की घटना में पूर्व मंत्री को आईं चोटें

इस मारपीट की घटना में पूर्व मंत्री गंगा निषाद के सिर में बाई आंख के ऊपर गंभीर चोट आ गई और खून बहने लगा. उन्हें इलाज के लिए सीएचसी पर ले जाया गया. जहां से उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया. उनकी हालत में सुधार होने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें घर भेज दिया है.

यह घटना गुरुवार 14 मई को सुबह 6:00 से 7:00 बजे के बीच की बताई जा रही है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल रहे हैं. शुरू में पूर्व मंत्री गंगा निषाद भी लाठी (छड़ी) भांजते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि नींव में पानी लगने के विवाद के बाद उन्होंने छोटा भाई समझ कर श्रीभागवत निषाद को हमेशा की तरह डांटना शुरू किया तो उसके दोनों बेटे मारपीट करने लगे.

नाली में पानी बहने को लेकर था विवाद

पूर्व मंत्री गंगा निषाद के पोते आकाश निषाद ने बताया कि मकान के पीछे नाली में पानी बहने को लेकर विवाद हुआ था. दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ से एट पत्थर फेंका जाने लगा. इसके बाद उन लोगों ने अपना बचाव करने की कोशिश की. इस बीच एक ईंट से उनके बाबा के सिर पर बाई आंख के ऊपर गंभीर चोट लग गई और खून बहने लगा.

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस घटना के संबंध में गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि गुलरिहा थानाक्षेत्र के खुटहन में गंगा निषाद का उनके सगे भाई से विवाद हुआ था. दोनों परिवार के बीच मारपीट हुई है जिसमें नाली को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है. दोनों को तुरंत ही उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. दोनों पक्षों की तरफ से सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि साक्ष्य एकत्र करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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