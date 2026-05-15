हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: गोरखपुर में पूर्व मंत्री गंगा निषाद पर जानलेवा हमला, सिर फूटा, नाली को लेकर था विवाद

Gorakhpur News: गोरखपुर में पूर्व मंत्री गंगा निषाद पर जानलेवा हमला, सिर फूटा, नाली को लेकर था विवाद

Gorakhpur News In Hindi: गुलरिहा थानाक्षेत्र के खुटहन में पूर्व मंत्री गंगा निषाद का उनके सगे भाई से विवाद हो गया, जिसमें पूर्व मंत्री का सिर फट गया. पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है. 

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 May 2026 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

गोरखपुर के गुलरिहा थानाक्षेत्र के खुटहन गांव के रहने वाले पूर्व मंत्री गंगा निषाद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है. हमले में उनका सिर फट गया है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कहासुनी के बाद खुद पूर्व मंत्री गंगा निषाद भी लाठियां भांजते हुए नजर आ रहे हैं.

बताया गया कि नाली का पानी बहाने के दौरान उनके मकान की नींव में पानी जाने पर उनके सगे भाई श्रीभागवत निषाद व उनके दोनों दोनों बेटे अजय निषाद और विजय निषाद से पूर्व मंत्री के परिवार की कहासुनी होने लगी. इस दौरान फुटेज में पूर्व मंत्री खुद भी दिखाई दे रहे हैं. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों की ओर से ईंट और लाठी डंडे चलने लगे.

राजकुमार भाटी की मुश्किलें नहीं ले रहीं कम होने का नाम, अब संतकबीरनगर में FIR

मारपीट की घटना में पूर्व मंत्री को आईं चोटें

इस मारपीट की घटना में पूर्व मंत्री गंगा निषाद के सिर में बाई आंख के ऊपर गंभीर चोट आ गई और खून बहने लगा. उन्हें इलाज के लिए सीएचसी पर ले जाया गया. जहां से उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया. उनकी हालत में सुधार होने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें घर भेज दिया है.

यह घटना गुरुवार 14 मई को सुबह 6:00 से 7:00 बजे के बीच की बताई जा रही है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल रहे हैं. शुरू में पूर्व मंत्री गंगा निषाद भी लाठी (छड़ी) भांजते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि नींव में पानी लगने के विवाद के बाद उन्होंने छोटा भाई समझ कर श्रीभागवत निषाद को हमेशा की तरह डांटना शुरू किया तो उसके दोनों बेटे मारपीट करने लगे. 

नाली में पानी बहने को लेकर था विवाद

पूर्व मंत्री गंगा निषाद के पोते आकाश निषाद ने बताया कि मकान के पीछे नाली में पानी बहने को लेकर विवाद हुआ था. दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ से एट पत्थर फेंका जाने लगा. इसके बाद उन लोगों ने अपना बचाव करने की कोशिश की. इस बीच एक ईंट से उनके बाबा के सिर पर बाई आंख के ऊपर गंभीर चोट लग गई और खून बहने लगा.

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस घटना के संबंध में गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि गुलरिहा थानाक्षेत्र के खुटहन में गंगा निषाद का उनके सगे भाई से विवाद हुआ था. दोनों परिवार के बीच मारपीट हुई है जिसमें नाली को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है. दोनों को तुरंत ही उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. दोनों पक्षों की तरफ से सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि साक्ष्य एकत्र करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

UP News: यूपी में गो संरक्षण का मास्टर प्लान तैयार, 7500 गोशालाओं में होगी कृषि सखियों की तैनाती

Published at : 15 May 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Ganga Nishad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: गोरखपुर में पूर्व मंत्री गंगा निषाद पर जानलेवा हमला, सिर फूटा, नाली को लेकर था विवाद
गोरखपुर में पूर्व मंत्री गंगा निषाद पर जानलेवा हमला, सिर फूटा, नाली को लेकर था विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर में चोरों ने एक साथ 4 शोरूम को बनाया निशाना, करीब 10 लाख कैश पर हाथ साफ
रुद्रपुर में चोरों ने एक साथ 4 शोरूम को बनाया निशाना, करीब 10 लाख कैश पर हाथ साफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपराध के खिलाफ चलाया ऑपरेशन, 4 घंटे में 4 एनकाउंटर, इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपराध के खिलाफ चलाया ऑपरेशन, 4 घंटे में 4 एनकाउंटर, इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: स्पा सेंटर में काला सच? भदोही में विधवा महिला ने मालिक की खोली पोल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज
स्पा सेंटर में काला सच? भदोही में विधवा महिला ने मालिक की खोली पोल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Saif Ali Khan ने लगाई जान, फिर भी फीकी रह गई फिल्म
Pati Patni Aur Woh Do Review: Comedy, Confusion और Entertainment का मजेदार Package
DR. Aarambhi: 🤨Vishwas-Avantika की नई चाल, Dr. Aarambhi को हराने की कोशिश! #sbs
Bollywood news: खतरनाक जंगल और 'असली बेवकूफ'! 'Welcome To The Jungle' में अक्षय कुमार ने अपनाया ये नया हथकंडा (15-05-26)
Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
बिहार
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
इंडिया
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
बॉलीवुड
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
आईपीएल 2026
Fact Check: एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
इंडिया
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को बताया सरस्वती मंदिर तो बिफरे ओवैसी, बाबरी मस्जिद से जोड़ते हुए क्या कहा?
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को बताया सरस्वती मंदिर तो बिफरे ओवैसी, बाबरी मस्जिद से जोड़ते हुए क्या कहा?
नौकरी
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
टेक्नोलॉजी
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Embed widget