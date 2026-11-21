यूपी के गोरखपुर में फोरलेन पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने एक हाथी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर में हाथी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि महावत समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

गोरखपुर के बेलीपार थानाक्षेत्र के हाटा एनएच-24 पर 21 नवंबर (शनिवार) की सुबह 5:55 बजे के करीब ये हादसा हुआ. ट्रक की ठोकर लगने से हाथी की मौत हो गई. हादसे में सेवई गांव निवासी महावत जाफर अंसारी (20 वर्ष), पुत्र राजू अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं फैयाज अंसारी (15 वर्ष), पुत्र जियाऊ अंसारी को हल्की चोटें आईं.

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ट्रक की टक्कर में हाथी की मौत

गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के छपिया गांव निवासी हरीश सिंह का हाथी शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस गांव लौट रहा था. हाथी के साथ महावत और एक अन्य युवक भी मौजूद थे. जैसे ही वे हाटा के पास पहुंचे, पीछे से आए अज्ञात वाहन ने हाथी को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद हाथी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. बेलीपार पुलिस मौके पर पहुंची. एंबुलेंस से जाफर को जिला अस्पताल भेजा गया. पुलिस फरार वाहन और चालक की तलाश कर रही है.

महावत को अस्पताल में कराया गया भर्ती

गोरखपुर के बांसगांव सर्किल के सर्किल ऑफिसर अनुज कुमार सिंह ने बताया कि आज 21 नवंबर को सुबह 6:00 के आसपास थाना बेलीपार से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है. जिसे हाथी की मौत हो गई है और महावत घायल हो गया है. तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और महावत को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया.

वन विभाग को दी गई सूचना

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वन विभाग को सूचित किया गया. वन विभाग की टीम ने हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वन विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है.

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