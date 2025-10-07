'हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं कब्र में नहीं', गोरखपुर में लगा विवादित पोस्टर

उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ पोस्टर विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में लगा एक बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है. गोरखपुर में लगे इस पोस्टर पर बीच में 'आई लव मोहम्मद' लिखा गया है. जबकि उसके ठीक दाहिनी ओर 'हिसाब से रहो साहब हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं' लिखा हुआ है. विवादित बैनर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, गोरखपुर के चिलुआताल थानाक्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले में दुकान के शटर के ठीक ऊपर ये फ्लैक्स लगाया गया है. बैनर पर बीच में लिखा है 'आई लव मोहम्मद'. उसके ठीक दाहिनी ओर लिखा गया है 'हिसाब में रहो साहब, हम सब्र में हैं कब्र में नहीं'. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बैनर किसकी दुकान के ऊपर और किसने लगाया गया है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है.

दुकान के ऊपर लगा बैनर

बैनर लगाने वाले किसी भी शख्स का पता नहीं चला है. विवादित बैनर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. हालांकि इस पूरे मामले पर मोहल्ले के लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. बैनर को लेकर मोहल्ले के लोग भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं. बैनर कब और किसने लगाया इस बात का पता नहीं चल सका है. पुलिस के अधिकारियों की ओर से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. महर्षि वाल्मीकि जयंती पर गोरखपुर में लगाया गया बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है.

फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में लगा यह विवादित पोस्टर को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम है. हालांकि, समाचार लिखे जाने के तक गोरखपुर पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है.

