मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन अष्टमी को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. संतकबीरनगर, महोबा और महाराजगंज समेत यूपी के अलग-अलग जिलों से आए लोगों की फरियाद सुनकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण के निर्देश दिए.

एक-एक कर सुनी समस्याएं, खुद पहुंचे लोगों के पास

महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और इत्मीनान से एक-एक कर उनकी बात सुनी. उनके प्रार्थना पत्र लिए और पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए. संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए. लोगों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता मत करिए, सरकार आपकी हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी.

जमीन कब्जे पर सख्त - गरीबों को उजाड़ने वाले नहीं बख्शे जाएंगे

अपराध और जमीन कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. गरीबों को उजाड़ने वाले कतई न बख्शे जाएं और गरीबों की संपत्ति पर गरीबों का ही हक सुनिश्चित होना चाहिए. पारिवारिक विवाद के मामलों पर उन्होंने पहले दोनों पक्षों के बीच संवाद और बात न बनने पर यथोचित विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए.

इलाज के लिए आए जरूरतमंदों को दिया भरोसा

जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं उनके उच्च स्तरीय इलाज का अनुमान शीघ्रता से तैयार कर उपलब्ध कराया जाए और अनुमान मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी. जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भी आई थीं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया.

गोशाला में गोवंश को दुलारा, अपने हाथों से खिलाया गुड़

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही. उन्होंने प्रातःकाल शिवावतार गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका. इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए वह गोशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गोवंश के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से गुड़ खिलाया. गोसेवा सीएम योगी की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है. आज वह गीडा के सेक्टर 7 में आईटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे.