'उपद्रवियों-दंगाइयों के आका...', UGC विवाद के बीच गोरखपुर में CM योगी का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा है कि उत्तर प्रदेश ‘बीमारू’ से अब ‘ब्रेकथ्रू’ राज्य की पहचान बना चुका है. इस पहचान की नई रीकोडिंग की ओर बढ़ चुका है. प्रदेश की इस नई पहचान को जातिवादी और परिवारवादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. ये वही जातिवादी और परिवारवादी हैं, जो दंगाइयों के हम परस्त थे.



उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बन गया है. सुदृढ़ कानून व्यवस्था से यहां दंगाई बिल में घुस चुके हैं. जो रह गए थे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर प्रदेश को दंगामुक्त कर दिया गया है. इससे दंगाइयों के जितने सरपरस्त व हमदर्द थे, वे सब परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ गया है.

'विकास से परेशान हैं जातिवादी और परिवारवादी'

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास प्रक्रिया से परेशान जातिवादी, परिवारवादी लोगों ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया. दंगाइयों के आका उन्हें पीछे से धकियाते थे कि उपद्रव करो. उपद्रव करने वाले जानते हैं कि प्रदेश सरकार उपद्रव की हरकतों पर कैसा व्यवहार करती है.

सीएम योगी जनता को दिलाई 2017 के पहले की याद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में वर्ष 2017 के पहले राज्य में भय, आतंक, उपद्रव था. अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे. न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी. जनता जानती है कि इसके जिम्मेदार कौन लोग थे. ये वही लोग थे, जो जाति की राजनीति करते थे. जाति के नाम पर सिर्फ अपने परिवार की बात करते थे. नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते थे.



योगी ने कहा कि उन्हीं लोगों ने प्रदेश और यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश समस्या के समाधान की बात करता है. आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए विकास यात्रा को अनवरत जारी रखना और सुरक्षा के माहौल को मजबूत रखना आवश्यक है.

बरगदवा-नकहा रेल ओवरब्रिज का किया लोकार्पण

सीएम योगी मंगलवार को 96.50 करोड़ रुपये की लागत से बने खजांची चौराहा फ्लाईओवर तथा 152.19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बरगदवा-नकहा रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले खजांची चौराहा जाकर शिलापट्ट अनावरण और फीता काटकर नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण किया. इसके बाद वह बरगदवा-नकहा रेल ओवरब्रिज पहुंचे और इस सेतु को जनता को समर्पित किया.

'निवेश की बहार, नौकरी की गारंटी'

सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा का बेहतर माहौल और अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर देकर डबल इंजन सरकार निवेश की बहार लाई है. स्केल को स्किल में बदलकर युवाओं को उनके क्षेत्र में ही रोजगार व नौकरी दे रही है. प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, डेढ़ करोड़ नौजवानों को रोजगार की गारंटी के दस्तावेज हैं. इस परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गीडा से धुरियापार तक उद्योगों की लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है. इससे स्थानीय युवाओं को यहीं नौकरी मिल रही है.

'माफिया, मच्छर नहीं अब वर्ल्ड क्लास सड़कें गोरखपुर की पहचान'

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर की पहचान अब माफिया, मच्छर, इंसेफेलाइटिस से नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास सड़कों से है. हर तरफ फोरलेन कनेक्टिविटी, लिंक एक्सप्रेसवे, निवेश का गंतव्य गीडा, खाद कारखाना व एम्स, गोरखपुर की नई पहचान में शामिल हैं.



गोरखपुर में फोरलेन सड़कों के बारे में कोई सोचता तक नहीं था. आज गोरखपुर एयरपोर्ट से सोनौली तक, लखनऊ, वाराणसी तक फोरलेन सड़कें हैं. लखनऊ, वाराणसी जाने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का भी मार्ग है. गोरखपुर का रामगढ़ताल, जो माफिया और मच्छर पनपने का केंद्र था, आज शहर को नई पहचान दे रहा है. आज का गोरखपुर स्किल के नए केंद्र के रूप में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में योगदान दे रहा है.

'अब विकास किसी एक क्षेत्र में किसी परिवार की विरासत नहीं'

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विकास किसी एक क्षेत्र में किसी परिवार की विरासत बनकर नहीं रहेगा. हर क्षेत्र, हर जिले का विकास होगा. गोरखपुर जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नजर आएगा.



सीएम योगी ने बताया कि पहले प्रयागराज के माघ मेला में 10 से 15 लाख की संख्या में कल्पवासी जाते थे. डबल इंजन सरकार में सुरक्षा व सुविधा की गारंटी मिली तो इस बार प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर साढ़े चार करोड़ तथा वसंत पंचमी पर साढ़े तीन करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई.

मोदी व योगी जैसे संतों को भय नहीं- रवि किशन

लोकार्पण समारोह में सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि पीएम मोदी व सीएम योगी की डबल इंजन सरकार विकास करने के साथ गरीबों, वंचितों, शोषितों की सेवा संकल्पबद्ध होकर कर रही है. 25 करोड़ आबादी का प्रदेश संभालने के लिए जो ताकत चाहिए, वह योगी जी में है. भय में आकर साजिश-कूटनीति करने वाले भूल जाते हैं कि मोदी व योगी जैसे संतों को किसी से भय नहीं होता.



कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में गोरखपुर के विकास को नया आयाम मिला है. उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रेरणा से नगर निगम की उपलब्धियों और जारी कार्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी.



इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, सरवन निषाद, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.