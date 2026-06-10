यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया नकलची, अंडरवियर में मोबाइल छिपाकर ले गया था शातिर

यूपी के गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 में नकल के लिए एक मुन्ना भाई ने नई तरकीब खोज निकाली. वो जांच में जुटे पुलिसकर्मियों को चकमा देने के लिए अंडरवियर में मोबाइल रखकर परीक्षा कक्ष में पहुंच गया, लेकिन कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षकों की नजर से नहीं बच सका. इस मामले में लापरवाही बरतने पर दो दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं 7 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के एम्स थानक्षेत्र के नीना थापा इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई. सोमवार 8 जून को एक शातिर परीक्षार्थी मोबाइल लेकर परीक्षा कक्ष तक पहुंच गया. हालांकि, समय रहते उसे पकड़ लिया गया. मामले में लापरवाही पाए जाने पर एसएसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए गेट पर तैनात दो सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है. वहीं 6 सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

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शातिर ने पुलिसकर्मियों को किया गुमराह

बताया गया कि परीक्षार्थी बिहार के नालंदा बेलवरिया थाना अस्थावां निवासी राम प्रकाश ने मोबाइल को अंडरवियर के पास रस्सी से बांधकर अंदर ले जाने की योजना बनाई. जब वह परीक्षा केंद्र के गेट पर पहुंचा, तो चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर से आवाज हुई. इस पर शातिर परीक्षार्थी ने मौजूद पुलिसकर्मियों को यह कहकर गुमराह कर दिया कि आवाज उसकी चेन (धातु) की वजह से आ रही है. पुलिसकर्मी उसके झांसे में आ गए और उसे आगे जाने दिया.

कक्ष निरीक्षक ने तलाशी में युवक को पकड़ा

इसके बाद वह परीक्षा कक्ष तक पहुंच गया और मोबाइल के साथ परीक्षा देने की कोशिश करने लगा. हालांकि, गनीमत रही कि कक्ष निरीक्षक की सतर्कता से उसे प्रश्नपत्र बांटे जाने से पहले ही पकड़ लिया गया. संदेह होने पर तलाशी में मोबाइल बरामद हुआ, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

उपनिरीक्षक और सिपाही सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश

वहीं, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से गेट पर ड्यूटी कर रहे उपनिरीक्षकों और सिपाहियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. फिलहाल, इस घटना के बाद पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मेटल डिटेक्टर और चेकिंग के बावजूद इस तरह की चूक ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि कल सोमवार 8 जून को बिहार के रहने वाले अभ्यर्थी को नकल करते हुए एम्स थाना क्षेत्र के नीना थापा इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से मोबाइल्स के साथ हिरासत में लिया गया है. इस मामले में दो दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं 6 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है.

अधिकारियों का कहना है कि आगे की परीक्षाओं में सुरक्षा और सख्त की जाएगी. मेटल डिटेक्टर की जांच को और प्रभावी बनाने, संदिग्धों की गहन तलाशी लेने और किसी भी बहाने को नजरअंदाज न करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा की शुचिता पूरी तरह बरकरार रखी जा सके.

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