Gorakhpur News: पंचर बनाने वाले के नाम पर खोली कंपनी, निकाला 100 करोड़ का टर्नओवर! 28 करोड़ी की CGST चोरी का खुलासा
Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर में लोन दिलाने के नाम पर एक शख्स ने उसके नाम पर फर्जी कंपनी खोलकर सरकार को 100 करोड़ के टर्नओवर पर 28 करोड़ रुपये की CGST चपत लगाई गई है.
यूपी के गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मामूली पंचर बनाने वाले की मजबूरी का फायदा उठाकर एक जालसाज ने उसके नाम पर फर्जी कंपनी खोलकर सरकार को 100 करोड़ के टर्नओवर पर 28 करोड़ रुपये की CGST चपत लगाई गई है. CGST की नोटिस के बाद उसने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बताया गया कि, गोरखपुर के एम्स थानाक्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव के रहने वाले राज प्रजापति पंचर की दुकान चलाते हैं. राज प्रजापति को केंद्रीय जीएसटी डिपार्मेंट की ओर से एक समन मिला है. इसमें बताया गया है कि उनकी कंपनी 'मेसर्स गड़जेट्रीक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड' का टर्नओवर 100 करोड़ रुपये दिखाया गया है. इसमें 28 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई है.
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हैरत में पड़ गए CGST विभाग के अधिकारी
हैरानी की बात है कि बड़ा टर्नओवर दिखाने के बाद कंपनी को बंद भी कर दिया गया. समन मिलने के बाद राज प्रजापति के होश उड़ गए. जब वाराणसी से सीएसटी विभाग के अधिकारी जांच के लिए उनके गांव पहुंचे, तो पंचर की दुकान और उसकी माली हालत देखकर वह भी हैरान होकर वापस लौट गए.
कंपनी पर बकाया है 28 करोड़ का टैक्स
दरअसल, फरवरी 2026 में वाराणसी सीजीएसटी विभाग को जांच के दौरान पता चला कि इस कंपनी ने करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और इस पर लगभग 28 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है. बड़ा टर्नओवर दिखाने के बाद इस कंपनी को बंद भी कर दिया गया था. मामले की कड़ियां जोड़ते हुए मार्च 2026 में जब सीजीएसटी की टीम जांच के लिए रामपुर बुजुर्ग स्थित राज प्रजापति के पते पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी दंग रह गए. करोड़ों की कंपनी का मालिक एक मामूली पंचर की दुकान चला रहा था.
कमिश्नर ऑफिस में पेश होने का आदेश
राज ने अधिकारियों को अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद टीम उस वक्त बिना कोई कार्रवाई किए लौट गई. इसमें उसे 27 मई को वाराणसी सीजीएसटी ऑफिस की तरफ से राज प्रजापति के नाम एक आधिकारिक समन जारी हुआ. उन्हें 29 मई को वाराणसी स्थित कमिश्नर ऑफिस में पेश होने का आदेश दिया गया था.
पीड़ित ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप
उन्होंने 30 मई को तुरंत एम्स थाने में शिकायत दर्ज कराई. राज प्रजापति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि धोखे से उनके कागजातों का इस्तेमाल कर यह फर्जी कंपनी बनाई गई है. पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित ने बताया कि बहन की शादी के लिए गांव के एक व्यक्ति से उधार लिया था. इसी दौरान उससे आधार कार्ड, पैनकार्ड और अन्य जरूरी डॉक्युमेंट्स ले लिए गए थे. उसे कूटरचित तरीके से इस्तेमाल करके उसके नाम से फर्जी कंपनी खोल ली गई.
जालसाज ने पीड़ित ने नाम पर खोली कंपनी
पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उससे सिग्नेचर करवाए और दो बार उनका वीडियो भी बनाया. पीड़ित को भनक तक नहीं लगी कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर 'मेसर्स गड़जेट्रीक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड' नाम से एक फर्जी कंपनी खड़ी कर दी गई और यस बैंक में खाता भी खुलवा लिया गया.
लोन दिलाने के नाम पर लिया था पैन और आधार
गोरखपुर की सीओ कैंट आभा सिंह ने बताया कि एम्स थानाक्षेत्र के गांव रामपुर बुजुर्ग निवासी राज प्रजापति को वाराणसी सीजीएसटी विभाग की ओर से 100 करोड़ रुपये का समन प्राप्त हुआ है. उनके द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया है कि बहन की शादी के लिए बैंक से लोन दिलाने के नाम पर उनके गांव के ही अमित गुप्ता ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनका हस्ताक्षर लिया था.
पुलिस ने शुरू की जांच
शिकायत कर्ता का कहना है कि इन्हीं का दुरुपयोग करके अमित गुप्ता द्वारा एक फर्जी कंपनी बनाई गई. इनके साथ धोखाधड़ी की गई. उसी कंपनी के संबंध में सीजीएसटी जारी हुआ है. उक्त प्रकरण की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है. जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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