गोरखपुर में चरणामृत बना मुसीबत, 450 लोगों ने लगवाई एंटी-रेबीज वैक्सीन

गोरखपुर में दक्षिणी ग्रामीण इलाके के गांव में दुर्गा पूजा के दौरान बना चरणामृत गांववालों के लिए मुसीबत बन गया. जिस गाय के दूध का चरणामृत बनाया गया था, उसे पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद आनन-फानन में।दो गांव के 450 लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया.

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के गोला ब्लॉक के डाड़ी खास गांव में दुर्गा पूजा के दौरान गाय के दूध से बना चरणामृत पीने वाले 450 लोगों को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई. रेबीज की आशंका के बीच गाय की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को गांव में कैंप लगाया. 20 अक्टूबर को (मंगलवार) को 50 लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर टीका लगवाया था, जबकि 21 अक्टूबर (बुधवार) को 400 लोगों का टीकाकरण किया गया.

गाय को कुत्ते ने कब काटा, पशु पालक को नहीं थी जानकारी

पशुपालक रणविजय यादव को ये जानकारी नहीं है कि गाय को पागल कुत्ते ने कब काटा था. वह नियमित रूप से दो दुकानों और कुछ घरों में गाय का दूध पहुंचाते थे. पिछले एक-दो दिनों से गाय की तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन 20 अक्टूबर (मंगलवार) को उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई.

चिकित्सकों ने गाय को कुत्ते के काटने की जताई आशंका

इसके बाद पशुपालक ने निजी पशु चिकित्सक डॉ. बेचन सिंह, डॉ. हरदेव यादव और डाड़ी खास पशु चिकित्सालय के चिकित्सक को दिखाया. पशुपालक के अनुसार, चिकित्सकों ने गाय को कुत्ते के काटने की आशंका जताई. कुछ देर बाद गाय भौंकने लगी और 20 अक्टूबर (मंगलवार) देर शाम उसकी मौत हो गई.

गाय की तबीयत बिगड़ने पर बढ़ी ग्रामीणों की चिंता

पशुपालक रणविजय यादव के मुताबिक, गाय की तबीयत बिगड़ने और उसके असामान्य व्यवहार की जानकारी सामने आने के बाद दुर्गा पूजा में उसी के दूध से बना चरणामृत पीने वाले डाड़ी और गोविंदपुर गांव के श्रद्धालु चिंतित हो गए. इसके बाद लोगों ने एहतियातन एंटी-रेबीज टीका लगवाना शुरू किया. 21 अक्टूबर (बुधवार) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य विभाग की टीम डाड़ी गांव पहुंची. फार्मासिस्ट सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में टीम ने कैंप लगाकर लोगों को टीके लगाए.

बताया गया कि 21 अक्टूबर (बुधवार) शाम तक 400 लोगों को वैक्सीन लगाई गई. इससे पहले मंगलवार को करीब 50 लोग सीएचसी पहुंचकर टीका लगवा चुके थे. संबंधित लोगों को निर्धारित चिकित्सकीय सलाह के अनुसार एंटी-रेबीज वैक्सीन की डोज लगवानी होगी.

उन्होंने बताया कि सामान्य इंट्रामस्कुलर शेड्यूल में पहली डोज के बाद तीसरे, सातवें, 14वें और 28वें दिन टीके लगाए जाते हैं. इसके बाद 90वें दिन बूस्टर डोज की बात कही गई है. पीड़ितों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचकर एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाई है. उन्होंने बताया कि चरण अमृत पीने के बाद उन लोगों के मन में डर बैठ गया था. क्योंकि जिस गाय को पागल कुत्ते ने काटा था उसकी मौत हो गई थी.

डर की वजह से 450 लोगों ने लगवाई

गोरखपुर के डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि गोला ब्लॉक के गांव में गाय को कुत्ते ने काटा था. दुर्गा पूजा के दौरान उसके दूध से चरणामृत बनाया गया था. उसे काफी लोगों ने पिया था. क्योंकि गाय की मृत्यु हो गई है. गाय को कुत्ते ने काटा था. लोगों में भय व्याप्त था. इसलिए वहां पर एहतियात के तौर पर 450 लोगों एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई है. इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि गाय का दूध उबल गया होगा, उसके बाद दही बनाई गई होगी. उसके बाद चरणामृत में पड़ा होगा. दूध को उबालने से वायरस खत्म हो जाता है. लोगों में डर की वजह से वैक्सीन दी जा रही है.

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