गोरखपुर: साइकिल चलाते हुए खुले नाले में गिरा 12 साल का कन्हैया, पेट में सरिया घुसने से मौत!

गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन नाले में 12 साल का मासूम कन्हैया चौरसिया साइकिल सीखते समय गिर गया. खुले निर्माणाधीन नाले में निकला सरिया उसके पेट में घुस गया, जिससे उसने तड़पकर दम तोड़ दिया. वह पांचवीं क्लास में पढ़ता था. चार दिन पहले ही पिता ने उसे साइकिल गिफ्ट की थी.

कन्हैया साइकिल चलाकर दोस्तों के साथ अपने घर वापस आ रहा था. तभी अचानक साइकिल अनियंत्रित हो गई और वह साइकिल समेत नाले में गिर गया. तब नाले में निकला सरिया सीधे उसके पेट में धंस गया. वह सरिया में फंसकर चिल्लाने लगा. आवाज सुनकर आस-पास के लोग आए और उन्होंने हिम्मत करके सरिया में फंसे बच्चे को किसी तरह बाहर निकालकर सड़क पर लिटा दिया.

इलाज के दौरान बच्चे की मौत

बच्चा सड़क पर ही खून से लथपथ हालत में दर्द से तड़प रहा था. इस दौरान लोग बच्चे को बोल रहे थे कि घबराओ मत, ठीक हो जाओगे. तभी बच्चे के पिता श्याम सुंदर चौरसिया कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे और उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इमरजेंसी में करीब 30 मिनट तक इलाज चला. डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान कन्हैया ने दम तोड़ दिया. जैसे ही बाहर खड़े मां-बाप को खबर मिली, वहां चीख-पुकार मच गई.

सरिया समेत ले जाते तो बच सकता था

संभवतः सरिया से बच्चे को अलग नहीं करके नाले में लगे सरिया समेत बच्चे को अस्पताल ले जाते तो खून बहने से रोका जा सकता था और शायद बच्चे की जान बच जाती. सरिया निकालने की वजह से बच्चे का खून काफी बह चुका था.

5 दिन पहले ही गिफ्ट में मिली थी साइकिल

चिलुआताल थाना क्षेत्र के मुड़ीला उर्फ मुंडेरा निवासी श्याम सुंदर चौरसिया के तीन बेटों में कन्हैया सबसे बड़ा था. उसके दो छोटे भाई हैं- 6 साल का शिवा और 8 साल का किशन. श्याम चौरसिया सब्जी बेचते हैं और उनकी पत्नी साधना हाउसवाइफ हैं. श्याम सुंदर ने बताया कि कन्हैया को साइकिल चलाने का बहुत शौक था. वह दूसरे बच्चों से साइकिल मांगता था, तब उसे डांट-फटकार सुननी पड़ती थी.

पिता ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को 2,600 रुपये की एक साइकिल खरीदकर कन्हैया को गिफ्ट की थी. कन्हैया दोस्तों के साथ साइकिल सीख रहा था कि यह दर्दनाक हादसा हो गया. PWD-GDA की लापरवाही के कारण खुला नाला एक बच्चे की जान ले गया.