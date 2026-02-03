हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: 15 साल से जिसके साथ लिव-इन में रह रहा था शख्स, उसी प्रेमिका की कर दी हत्या, पत्नी ने दिया साथ

गोरखपुर: 15 साल से जिसके साथ लिव-इन में रह रहा था शख्स, उसी प्रेमिका की कर दी हत्या, पत्नी ने दिया साथ

Gorakhpur News: मुंबई में इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी के दौरान विजय का प्रिया शेट्टी के साथ प्रेम संबंध हो गया था. इसके बाद वह उसके साथ लिविंग पार्टनर के रूप में रहने लगा.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 03 Feb 2026 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिली लाश मुंबई की 35 वर्षीय प्रिया शेट्टी की निकली. उसकी हत्या डेढ़ दशक से मुंबई में लिव-इन पार्टनर के रूप में रह रहे गोरखपुर के प्रेमी विजय ने पत्नी संध्या के साथ मिलकर की थी. हत्या के बाद उसकी लाश सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए. लव ट्रायंगल में हुए इस खूनी खेल से पुलिस ने तीन दिन में ही पर्दा उठा दिया है.

दरअसल, मुंबई में इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी के दौरान विजय का प्रिया शेट्टी के साथ प्रेम संबंध हो गया था. इसके बाद वह उसके साथ लिव-इन पार्टनर के रूप में रहने लगा. प्रिया के घर वालों को भी यह बात पता थी. हैरानी की बात यह है कि इस रिलेशनशिप से उनका 14-15 साल का बेटा भी है. रिलेशनशिप के बाद साल 2014 में घर वालों ने गोरखपुर में युवक की शादी करवा दी, जिससे उसके तीन बच्चे हैं.

युवक अपनी पत्नी और लिव इन पार्टनर प्रिया शेट्टी के साथ कुछ दिन पहले ट्रेन से मुंबई से गोरखपुर आया था. पत्नी संध्या को पति विजय द्वारा प्रिया शेट्टी को लिव इन पार्टनर के रूप में रखना मंजूर नहीं था. प्रिया की हत्या की यही सबसे बड़ी वजह बनी और उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया. पुलिस ने पति-पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.

पत्नी के साथ मिलकर की थी हत्या

गोरखपुर के पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में सोमवार 2 फरवरी को एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद ने घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के माडर गांव के रहने विजय कुमार साहनी ने पत्नी संध्या साहनी के साथ मिलकर अपनी मुंबई के रहने वाली लिव इन पार्टनर प्रिया शेट्टी की 29 जनवरी की रात बेरहमी से हत्या की थी.

हत्या करने के पहले प्रिया शेट्टी को खूब शराब पिलाई गई, इसके बाद दोनों ने उसकी गला दबाकर हत्या के बाद स्कूटी से उसे ले जाकर पीपीगंज थाना क्षेत्र के बैरघट्टा गांव के बाहर मुख्‍य सड़क पर पुल के पास खाली स्‍थान पर फेंक दिया गया. दोनों प्रिया शेट्टी को मरा समझ रहे थे, लेकिन जब उसके कराहने की आवाज आने लगी, तो भारी वस्तु से उसका सिर और चेहरा-पहचान छुपाने के लिए कुचल दिया. कपड़ों से प्रिया की पहचान छुपाने के लिए उसके शरीर से पूरे कपड़े हटा दिए.

30 जनवरी को मिली थी प्रिया की लाश

गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र के बैरघट्टा गांव के बाहर मुख्‍य सड़क पर पुल के पास खाली स्‍थान पर शुक्रवार 30 जनवरी की सुबह टहलने निकले लोगों ने महिला की लाश देखकर पुलिस को सूचना दी. सिर ईंट से कूंचा गया था. इसके अलावा शरीर पर कई और जगहों पर चोट के निशान मिले. मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों के साथ पुलिस, डॉग स्‍क्‍वायड और फारेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल की है.

मौके पर पहुंचे गोरखपुर के एसएसपी और अन्‍य अधिकारियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर लाश की शिनाख्त का प्रयास किया है. महिला के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे. सिर ईंट से कूंचा गया था. इसके अलावा शरीर पर कई और जगहों पर चोट के निशान मिले. इसके बाद एसएसपी राज करण नैयर और अन्य अधिकारियों ने मौके पर लोगों से पूछताछ की थी. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया और डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंचा था.

विजय और प्रिया 2012 से साथ में थे

एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद के मुताबिक पूछताछ में आरोपी विजय कुमार साहनी ने बताया कि साल 2012 में मुंबई में उसकी मुलाकात प्रिया शेट्टी से हुई थी. वह भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती रही है. दोनों मुंबई में लिविंग पार्टनर के रूप में रहने लगे दोनों को एक 14-15 साल का लड़का भी है. मृतका आरोपी विजय से शादी करना चाह रही थी, लेकिन विजय ने शादी से इनकार कर दिया.

विजय ने 2014 में संध्या से कर ली थी शादी

साल 2014 में विजय के घर वालों ने विजय की शादी पीपीगंज के तिघरा गांव की रहने वाली रामविलास साहनी की पुत्री संध्या साहनी के साथ कर दी. आरोपी विजय साहनी और संध्या साहनी के भी तीन बच्चे हैं. आरोपी विजय पत्नी संध्या साहनी के साथ मुंबई में ही रहता था. लिव इन पार्टनर प्रिया शेट्टी बार-बार संध्या को छोड़ देने और उसके साथ शादी कर रहने का दबाव बनाती थी. इस बारे में संध्या को भी जानकारी हो गई.

गांव घुमाने के लिए प्रिया को गोरखपुर लाए पति-पत्नी

कुछ ही दिन पहले तीनों मुंबई से एक साथ गोरखपुर आए थे. विजय संध्या के साथ मिलकर 29 जनवरी 2026 की रात प्रिया शेट्टी को अपना गांव घुमाने के बहाने लेकर पीपीगंज के तिघरा स्थित अपने ससुराल पहुंचा. हत्या के पहले प्रिया शेट्टी को खूब शराब पिलाई. इसके बाद पत्नी संध्या साहनी के साथ मिलकर बेसुध हालत में बेरहमी से उसके सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया, जिससे वह पूरी तरह बेहोश हो गई. इसके बाद प्रिया शेट्टी का गला दबा दिया. उसे ऑटो से लेकर दोनों पीपीगंज बाजार पहुंचे.

यहां पर उसके ससुर रामविलास साहनी ने आरोपी दामाद विजय साहनी को स्कूटी दी. इसके बाद उसकी हत्या कर लाश को फेंक कर फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त स्कूटी, मृतका का जैकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया है. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से पहचान कर पति-पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर इस ब्लाइंड मर्डर केस से पर्दा उठा दिया है.

और पढ़ें
Published at : 03 Feb 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
विश्व
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Pakistan boycott India T20 World Cup match: पाकिस्तान ने अपना 'भविष्य' बिगाड़ लिया? | Hindi News
Trump Tariff on India: भारत को ट्रंप टैरिफ से बड़ी राहत...25% से 18% किया टैरिफ | Tariff on India
Crime News: खूनी शिकारी...टारगेट पर सूरज बिहारी ! Sansani
Janhit: संसद में चीन पर 'युद्ध'...राहुल का संसद में कटाक्ष | Rahul Gandhi | Parliament Session
Rajasthan News: मकान मालिक के नाम चोर का 'वो' लेटर लिपस्टिक, दीवार पर लिखा पैगाम | Unique Crime
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
विश्व
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: क्या पलट सकता है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला? अगले 24 घंटे बेहद अहम
क्या पलट सकता है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला? अगले 24 घंटे बेहद अहम
ट्रेंडिंग
Optical Illusion: ये किस तरह गले मिल रहे हैं लड़का और लड़की? तस्वीर देखकर चील जैसी नजर वाले भी खा गए धोखा
ये किस तरह गले मिल रहे हैं लड़का और लड़की? तस्वीर देखकर चील जैसी नजर वाले भी खा गए धोखा
जनरल नॉलेज
Continent Formation: एशिया से लेकर यूरोप तक, जानें कैसे बने थे कॉन्टिनेंट्स?
एशिया से लेकर यूरोप तक, जानें कैसे बने थे कॉन्टिनेंट्स?
शिक्षा
सोने-चांदी की दुनिया में बनाना है भविष्य? 12वीं के बाद करें ये खास कोर्स
सोने-चांदी की दुनिया में बनाना है भविष्य? 12वीं के बाद करें ये खास कोर्स
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget