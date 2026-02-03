गोरखपुर: 15 साल से जिसके साथ लिव-इन में रह रहा था शख्स, उसी प्रेमिका की कर दी हत्या, पत्नी ने दिया साथ
Gorakhpur News: मुंबई में इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी के दौरान विजय का प्रिया शेट्टी के साथ प्रेम संबंध हो गया था. इसके बाद वह उसके साथ लिविंग पार्टनर के रूप में रहने लगा.
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिली लाश मुंबई की 35 वर्षीय प्रिया शेट्टी की निकली. उसकी हत्या डेढ़ दशक से मुंबई में लिव-इन पार्टनर के रूप में रह रहे गोरखपुर के प्रेमी विजय ने पत्नी संध्या के साथ मिलकर की थी. हत्या के बाद उसकी लाश सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए. लव ट्रायंगल में हुए इस खूनी खेल से पुलिस ने तीन दिन में ही पर्दा उठा दिया है.
दरअसल, मुंबई में इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी के दौरान विजय का प्रिया शेट्टी के साथ प्रेम संबंध हो गया था. इसके बाद वह उसके साथ लिव-इन पार्टनर के रूप में रहने लगा. प्रिया के घर वालों को भी यह बात पता थी. हैरानी की बात यह है कि इस रिलेशनशिप से उनका 14-15 साल का बेटा भी है. रिलेशनशिप के बाद साल 2014 में घर वालों ने गोरखपुर में युवक की शादी करवा दी, जिससे उसके तीन बच्चे हैं.
युवक अपनी पत्नी और लिव इन पार्टनर प्रिया शेट्टी के साथ कुछ दिन पहले ट्रेन से मुंबई से गोरखपुर आया था. पत्नी संध्या को पति विजय द्वारा प्रिया शेट्टी को लिव इन पार्टनर के रूप में रखना मंजूर नहीं था. प्रिया की हत्या की यही सबसे बड़ी वजह बनी और उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया. पुलिस ने पति-पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.
पत्नी के साथ मिलकर की थी हत्या
गोरखपुर के पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में सोमवार 2 फरवरी को एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद ने घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के माडर गांव के रहने विजय कुमार साहनी ने पत्नी संध्या साहनी के साथ मिलकर अपनी मुंबई के रहने वाली लिव इन पार्टनर प्रिया शेट्टी की 29 जनवरी की रात बेरहमी से हत्या की थी.
हत्या करने के पहले प्रिया शेट्टी को खूब शराब पिलाई गई, इसके बाद दोनों ने उसकी गला दबाकर हत्या के बाद स्कूटी से उसे ले जाकर पीपीगंज थाना क्षेत्र के बैरघट्टा गांव के बाहर मुख्य सड़क पर पुल के पास खाली स्थान पर फेंक दिया गया. दोनों प्रिया शेट्टी को मरा समझ रहे थे, लेकिन जब उसके कराहने की आवाज आने लगी, तो भारी वस्तु से उसका सिर और चेहरा-पहचान छुपाने के लिए कुचल दिया. कपड़ों से प्रिया की पहचान छुपाने के लिए उसके शरीर से पूरे कपड़े हटा दिए.
30 जनवरी को मिली थी प्रिया की लाश
गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र के बैरघट्टा गांव के बाहर मुख्य सड़क पर पुल के पास खाली स्थान पर शुक्रवार 30 जनवरी की सुबह टहलने निकले लोगों ने महिला की लाश देखकर पुलिस को सूचना दी. सिर ईंट से कूंचा गया था. इसके अलावा शरीर पर कई और जगहों पर चोट के निशान मिले. मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों के साथ पुलिस, डॉग स्क्वायड और फारेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल की है.
मौके पर पहुंचे गोरखपुर के एसएसपी और अन्य अधिकारियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर लाश की शिनाख्त का प्रयास किया है. महिला के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे. सिर ईंट से कूंचा गया था. इसके अलावा शरीर पर कई और जगहों पर चोट के निशान मिले. इसके बाद एसएसपी राज करण नैयर और अन्य अधिकारियों ने मौके पर लोगों से पूछताछ की थी. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया और डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंचा था.
विजय और प्रिया 2012 से साथ में थे
एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद के मुताबिक पूछताछ में आरोपी विजय कुमार साहनी ने बताया कि साल 2012 में मुंबई में उसकी मुलाकात प्रिया शेट्टी से हुई थी. वह भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती रही है. दोनों मुंबई में लिविंग पार्टनर के रूप में रहने लगे दोनों को एक 14-15 साल का लड़का भी है. मृतका आरोपी विजय से शादी करना चाह रही थी, लेकिन विजय ने शादी से इनकार कर दिया.
विजय ने 2014 में संध्या से कर ली थी शादी
साल 2014 में विजय के घर वालों ने विजय की शादी पीपीगंज के तिघरा गांव की रहने वाली रामविलास साहनी की पुत्री संध्या साहनी के साथ कर दी. आरोपी विजय साहनी और संध्या साहनी के भी तीन बच्चे हैं. आरोपी विजय पत्नी संध्या साहनी के साथ मुंबई में ही रहता था. लिव इन पार्टनर प्रिया शेट्टी बार-बार संध्या को छोड़ देने और उसके साथ शादी कर रहने का दबाव बनाती थी. इस बारे में संध्या को भी जानकारी हो गई.
गांव घुमाने के लिए प्रिया को गोरखपुर लाए पति-पत्नी
कुछ ही दिन पहले तीनों मुंबई से एक साथ गोरखपुर आए थे. विजय संध्या के साथ मिलकर 29 जनवरी 2026 की रात प्रिया शेट्टी को अपना गांव घुमाने के बहाने लेकर पीपीगंज के तिघरा स्थित अपने ससुराल पहुंचा. हत्या के पहले प्रिया शेट्टी को खूब शराब पिलाई. इसके बाद पत्नी संध्या साहनी के साथ मिलकर बेसुध हालत में बेरहमी से उसके सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया, जिससे वह पूरी तरह बेहोश हो गई. इसके बाद प्रिया शेट्टी का गला दबा दिया. उसे ऑटो से लेकर दोनों पीपीगंज बाजार पहुंचे.
यहां पर उसके ससुर रामविलास साहनी ने आरोपी दामाद विजय साहनी को स्कूटी दी. इसके बाद उसकी हत्या कर लाश को फेंक कर फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त स्कूटी, मृतका का जैकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया है. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से पहचान कर पति-पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर इस ब्लाइंड मर्डर केस से पर्दा उठा दिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL