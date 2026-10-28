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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर MLC चुनाव: सपाईयों ने किया बहिष्कार तो चुनाव आयोग ने कमिश्नर से कहा- जवाब दें

गोरखपुर MLC चुनाव: सपाईयों ने किया बहिष्कार तो चुनाव आयोग ने कमिश्नर से कहा- जवाब दें

गोरखपुर-फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी और निर्दलीय कैंडिडेट राजीव यादव ने मतगणना का बहिष्कार कर दिया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 28 Oct 2026 11:30 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 11 सीटों के विधान परिषद् पर जारी मतगणना के बीच गोरखपुर फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी और निर्दलियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है.  अब इस पर राज्य निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा है कि वह जवाब दें.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा-  गोरखपुर फैजाबाद चुनाव क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को हाल ही में कुछ उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के बहिष्कार का जिक्र करने वाले X पोस्ट पर तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

संजयन और राजीव यादव का क्या है मामला?

बता दें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजययन त्रिपाठी और निर्दलीय उम्मीदवार राजीव यादव ने वोटों की गिनती के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एमएलसी चुनाव का बहिष्कार किया. सपा नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षक पर भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करने का आरोप लगाया.

समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजययन त्रिपाठी ने कहा कि हमने मतगणना प्रक्रिया का बहिष्कार किया है. गिनती के पहले तीन राउंड तक सब कुछ ठीक चल रहा था. निर्दलीय उम्मीदवार राजीव यादव लगभग 450 वोटों से आगे थे. अचानक, गिनती पूरी तरह से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जाने लगी-रुझान एकदम से बदल गया, जिससे ऐसा लगा मानो नतीजा पहले से ही तय था. इसलिए, हमने इस प्रक्रिया का बहिष्कार करने का फैसला किया. पुलिस गलत तरीके से बर्ताव कर रही थी, और यह साफ था कि वे सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताना चाहते थे-इस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी.

UP MLC चुनाव का अभी क्या है परिणाम?

वहीं सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम का आरोप है कि प्रशासन भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहा था. उनका कहना है कि मतगणना के तीन दौर पूरे होने के बावजूद, कमिश्नर कार्यालय ने उन्हें नतीजों से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं दिया, जिससे, उनके अनुसार, पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं.

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अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों में से 3 पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है, जबकि बाकी सीटों पर मतगणना चल रही है. बीजेपी ने बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा. पार्टी के उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लों ने समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार दानिश अख्तर को 17,676 वोटों से हराया.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 28 Oct 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News UP MLC Election 2026
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