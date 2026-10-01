गोरखपुर: BJP से बागी हुए नेता संजयन त्रिपाठी, किया चुनाव लड़ने का ऐलान

त्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक MLC के चुनाव से बीजेपी में मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. संजयन त्रिपाठी ने बगावत कर दी है. उन्होंने साफ कर दिया है कि इस गोरखपुर-फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के खिलाफ ताल ठोकेंगे.

संजयन त्रिपाठी का कहना है कि वो इस सीट पर सबसे मज़बूत दावेदार थे लेकिन बावजूद इसके उनका टिकट काट दिया गया और ध्रुव त्रिपाठी को पार्टी ने मौका दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी बाहर से इंपोर्ट करके लाती है और पार्टी के बीच के लोगों को जो जमीनी रूप से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं उन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है.

निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के बागी नेता

बागी नेता ने दावा किया कि पार्टी में उनके अलावा और भी कई लोगों में नाराजगी बढ़ रही है जो आने वाले समय में बगावत का बिगुल बजा सकते हैं. संजयन त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का ठीक से संयोजन नहीं कर पा रही है. ऐसे में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ना तय माना जा रहा है.

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संजयन त्रिपाठी ने कहा कि वो पार्टी के लिए पूरी वफादारी के साथ मेहनत कर रहे थे और कई सालों से हर तरह के अभियानों से जुड़े रहे. दो बार स्नातक एमएलसी चुनाव में उन्हें बहुत कम मतों से हाथ मिली लेकिन, उनकी चुनावी राजनीति की पकड़ मज़बूत हुई हैं. बीजेपी भी इस बात को महसूस करती है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें कई शिक्षकों-समर्थकों ने भरोसा दिया है.

बीजेपी के बागी नेता ने बढ़ाई मुश्किल

यूपी एमएलसी चुनाव को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है. इन परिस्थितियों में गोरखपुर में भाजपा में बगावत के सुर तेज होने लगे हैं. इसके पहले भाजपा की महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद ने चिल्लू पार विधानसभा सीट से पार्टी छोड़कर बसपा का झंडा उठा लिया है. वे भी बसपा के टिकट पर चिल्लूपार से विधानसभा 2027 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.