हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: भाई ने बहन को पानी में डुबोकर मार डाला, फिर खुद पुलिस के पास गया, उसके अफेयर से था नाराज

Gorakhpur News: भाई ने बहन को पानी में डुबोकर मार डाला, फिर खुद पुलिस के पास गया, उसके अफेयर से था नाराज

Gorakhpur News: आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन का एक युवक से अफेयर चल रहा था. उसने बहन को कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानी. इसके बाद उसने बहन को नहर के पानी में डुबोकर मार डाला.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 07 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक भाई ने बहन के अफेयर से नाराज होकर उसे नहर के पानी में डुबोकर मार डाला. उसने बहन को तब तक पानी में डूबाए रखा, जब तक उसकी सांसे थम नहीं गई. हैरानी की बात यह है कि इसके बाद उसने खुद पुलिस को कॉल करके बहन की हत्या कर देने की कुबूल की और नहर से लाश भी बरामद कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला गोरखपुर के उत्तरी ग्रामीण इलाके का है. कैंपियरगंज थानाक्षेत्र में एक युवक ने अपनी सगी छोटी बहन को धामिना नहर के पानी में डूबोकर मार डाला. इसके कुछ ही देर बाद खुद ही पुलिस को बुलाकर हत्या की जानकारी दी. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन का एक युवक से अफेयर चल रहा था. उसने बहन को कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानी. इसके बाद उसने बहन को नहर के पानी में डुबोकर मार डाला.

12वीं की छात्रा थी नित्या

गोरखपुर के कैंपियरगंज की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है. कैंपियरगंज क्षेत्र के भौराबारी गांव के आदित्य यादव ने अपनी 19 साल की बहन नित्या यादव की हत्या कर दी. आदित्य के पिता अमरजीत की पहले ही मौत हो चुकी है. परिवार में आदित्य सबसे बड़ा है. उसके एक भाई व दो बहनें थीं. नित्या यादव तीसरे नंबर पर थी और 12वीं की छात्रा थी. 

नहर के पानी में डुबो कर मारा

आरोपी आदित्य ने पुलिस को बताया कि सोमवार 6 अक्टूबर को सुबह वो अपनी बहन के पीछे निकला. इसी बीच जब वह धामिना नहर के पास पहुंची, वहां उसे पकड़कर नहर के पानी में डूबो दिया. इसके बाद जब वह तड़पकर मर गई. आदित्य ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन का किसी युवक से अफेयर था, वह बार-बार उससे बात करने से मना करता था, बहन मानने का तैयार नहीं थी. इस वजह से उसने यह कदम उठाया. घटना के कुछ ही देर बाद कैंपियरगंज पुलिस को बुलाकर हत्या की जानकारी दी और खेत से लाश भी बरामद करा दी. कैंपियरगंज पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा कि किस तरह से हत्या की गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्ताव ने बताया कि कैंपियरगंज थाने पर ग्राम भौराबारी की महिला ने तहरीर दिया है कि पारिवारिक विवाद में उन्हें के बड़े बेटे ने उनकी बेटी नित्या की पानी में डुबोकर हत्या कर दी है. पंचनामा और पोस्टमार्टम ले लिए लाश को भेज दिया गया है. आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Published at : 07 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Tags :
Honor Killing UP NEWS Gorakhpur News
