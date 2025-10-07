उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सरेराह भीड़ ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी. वह अपनी पत्नी और डेढ़ साल के बच्चे के साथ बिहार अपने घर जा रहा था. बताया जा रहा है कि उसने 3 साल पहले हिंदू युवती के साथ लव मैरिज की थी. बुर्के में मौजूद युवती भीड़ को पति की पिटाई से रोकती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी. पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

घायल युवक ने पुलिस को बताया कि 3 साल पहले मुस्लिम युवक ने हिन्दू युवती से लव मैरिज की थी. वो पत्नी व डेढ़ साल के बच्चे के साथ घर जा रहा था.





क्या है पूरा मामला?

गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र के नौसड़ चौराहे पर सोमवार 6 अक्टूबर को दोपहर बाद ये घटना हुई. इस युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोमवार 6 अक्टूबर की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब बिहार के एक युवक को भीड़ ने पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी. युवक पर आरोप है कि वह एक हिन्दू युवती को बुर्का पहनाकर अपने साथ ले जा रहा था.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को भीड़ से बचाया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज चल रहा है. घायल युवक की पहचान बिहार के सीवान जिले के निजामपुर टोला निवासी मंसूर अली के रूप में हुई है.





तीन साल पहले प्रेम विवाह किया था

एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मौखिक रूप से बताया कि बिहार के सिवान जिले के निजामपुर टोला के रहने वाले मंसूर अली ने खजनी क्षेत्र की युवती से 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था. उसके डेढ़ साल का बच्चा भी है. सोमवार 6 अक्टूबर दोपहर करीब दो बजे खजनी क्षेत्र से वो पत्नी व बच्चे के साथ नौसड़ की ओर जा रहा था. रास्ते में किसी परिचित ने युवती को पहचान लिया और परिजनों को सूचना दे दी.

सूचना मिलते ही युवती के घरवाले बाइक से पहुंचे और ढाला के पास दोनों को रोक लिया. इसके बाद युवक की पिटाई करने लगे. वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

मंसूर ने खुद को अमित बताकर की थी शादी

मौके पर पहुंची पुलिस ने मंसूर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. घायल मंसूर ने पुलिस को बताया कि तीन साल पहले उसने युवती से प्रेम विवाह किया था और उनका डेढ़ साल का एक बेटा भी है. दस दिन पहले पत्नी मायके चली आई थी, जिसे वह लेने आया था.





युवती के परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक ने खुद को अमित बताकर बेंगलुरु में युवती से दोस्ती की थी और धोखे से उसे भगा ले गया था. जैसे ही युवती के चेहरे से बुर्का हटाया गया, परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा. उन्होंने युवक को पकड़कर बीच सड़क पर जमकर पीटा. मंसूर बार-बार यह कहता रहा कि युवती उसकी पत्नी है. भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी, पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है.