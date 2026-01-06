गोरखपुर में रिटायर लेखपाल के परिवार को बंधक बनाकर 84 लाख की लूट, घंटी बजाकर घर में घुसे बदमाश

यूपी के गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर में घुसकर बदमाशों ने परिवार को बंधक बना लिया और लाखों रुपये की लूट कर फरार हो गए. आरोपियों ने उनके घर में 45 मिनट तक लूटपाट की और असलहे की बट से लेखपाल के सिर पर वार कर घायल कर दिया. इसके बाद वो बड़े आराम से बाइक से फरार हो गए. पुलिस ने परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है.



ख़बर के मुताबिक गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही में सोमवार 5 दिसंबर की देर शाम 6 बजे के करीब चार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर पर धावा बोलकर 84 लाख रुपए के गहने और रुपये लूट लिए. पुलिस को एक CCTV कैमरे में लूट के बाद घर के बाहर सड़क पर जाते हुए नकाब लगाए लुटेरे दिखाई दिए हैं.

दरवाजा खोलते ही सिर पर तानी पिस्तौल

पीड़ित बालेन्द्र सिंह ने बताया कि देर शाम करीब साढ़े छह बजे किसी ने उनके घर की डोरबेल बजाई, उन्हें लगा कि कोरियर या फिर दूधवाला होगा. जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला. एक बदमाश ने उनके सिर पर पिस्टल सटा दिया और अंदर की तरफ धक्का देते हुए दरवाजा बंद कर दिया. उसके साथ तीन अन्य बदमाश भी घर में घुस आए.

घटना के वक्त घर में बालेन्द्र सिंह की पत्नी, भाई तेज बहादुर सिंह व उनकी पत्नी, बहू और दो बच्चे मौजूद थे. बदमाशों ने सभी को एक कमरे में बंद कर दिया. जिसके बाद बच्चों को गोली मारने की धमकी देकर आलमारी की चाबी ले ली और अलमारियों, बक्सों में रखे गहने और नकदी समेटते रहे.

आरोपियों ने महिलाओं के पहने हुए गहने भी उतरवा लिए. परिजनों ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल के सिर पर बट से ज़ोरदार प्रहार किया, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई और ख़ून निकलने लगा. जिसके बाद आरोपी बड़े ही आराम से बाइक स्टार्ट कर फरार हो गए.

सीसीटीवी में जाते दिखे आरोपी

परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में चारों बदमाश दो बाइकों से जाते हुए दिख रहे हैं. पीड़ित ने 80 लाख के गहने और 4 लाख नकदी की लूटने का दावा किया है. लूट-पाट के दौरान पूरा परिवार करीब 45 मिनट तक बदमाशों की खौफ से दहशत में रहा.

पीड़ित परिवार के अनुसार चारों बदमाशों की उम्र करीब 22 से 25 वर्ष के बीच रही होगी और सभी के हाथों में पिस्टल थी और उन्होंने नक़ाब पहना हुआ था. आरोपियों ने बच्चों पर बंदूक तान दी मारने की धमकी देकर अलमारियों की चाबी छीन ली. पुलिस पीड़ित के घर के बगल में खाली खेत से बदमाशों के भागने का शक जता रहा है.

पुलिस ने जताई मुखबिरी की आशंका

पीड़ित का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. बालेन्द्र सिंह के घर हुई लूट के मामले में सीमेंट की दुकान और घर में 50 लाख रुपये कैश होने की मुखबिरी की भी आशंका जताई जा रही है. उनके भाई की सीमेंट की दुकान है. उनका घर भी 50 मीटर की दूरी पर है. घर में घुसते समय बदमाशों ने सीमेंट के पैसे के बारे में पूछा.

पीड़ित ने कहा कि उनके चचेरे भाई नरेंद्र सिंह की गिट्टी-बालू की दुकान है. बदमाश मानकर आए थे कि घर या दुकान में यह भारी मात्रा में नकदी रखी है.

