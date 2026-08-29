गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर टकराई बस, घायल बहनों ने DM-SSP को बांधी राखी

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार-शुक्रवार की मध्यरात्रि लगभग 1 बजे थाना पवई क्षेत्रांतर्गत 191 किलोमीटर के पास अनियंत्रित पिकअप वाहन के अचानक सामने आ जाने से रोडवेज बस ने बचाने के दरमियान पोल एवं डिवाइडर से टकरा गई. दुर्घटना में बस में सवार 76 यात्रियों में से 34 यात्री घायल हुए.

इस हादसे में बस चालक रजनीकांत सहित एक 50 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई. दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना पवई पुलिस-प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

टीम द्वारा दुर्घटनाग्रस्त बस से सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर 108 एंबुलेंस के माध्यम से मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. स्वास्थ्य विभाग की टीम को तत्काल सक्रिय करते हुए सभी घायलों का समुचित चिकित्सीय उपचार शुरू कराया गया. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एस.सी. कन्नौजिया स्वयं अस्पताल में उपस्थित रहकर घायलों के उपचार एवं चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे.

जिलाधिकारी ने घायलों को बेहतर उपचार सुनिश्चित के दिए निर्देश

इसके बाद दोपहर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार ने पुनः अस्पताल घायलों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने मरीजों से बातचीत कर चिकित्सकीय उपचार, दवाओं, भोजन तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और चिकित्सकों को सभी घायलों का बेहतर एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

अस्पताल में इलाजरत करीब 20 चोटिल महिलाओं एवं बच्चियों ने जब जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को राखी बांधी तो माहौल भावुक हो गया. सुनीता, सृष्टि, श्रेया, अंकिता कुमारी सहित 04 वर्षीय एलकेजी छात्रा साक्षी ने अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधकर भाई-बहन के स्नेह का भाव प्रकट किया.

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जिलाधिकारी ने बहनों से राखी बधंवाकर की स्वस्थ होने की कामना

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने भी इन बहनों को उपहार भेंट कर भाई का फर्ज निभाया तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. अधिकारियों ने सभी घायल महिलाओं एवं उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें हरसंभव सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. जिलाधिकारी के निर्देशन में परिवहन निगम द्वारा दोनों मृतकों के परिजनों को अलग-अलग 7.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सहित दुर्घटना में सभी घायल यात्रियों को भी नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

बस में सवार कुल 76 यात्रियों में से 34 घायल एवं चोटिल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अपराह्न 01 बजे तक समुचित उपचार के बाद 13 मरीज स्वस्थ हो गए, जिन्हें प्रशासन द्वारा सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया. शेष घायलों का अस्पताल में समुचित उपचार जारी है और चिकित्सकों द्वारा उनकी लगातार निगरानी की जा रही है.

प्रशासन द्वारा राहत, उपचार, भोजन और आर्थिक सहायता की जा रही

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता दुर्घटना में घायल सभी लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा उनके परिजनों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है. प्रशासन द्वारा राहत, उपचार, भोजन, आर्थिक सहायता एवं सुरक्षित घर पहुंचाने सहित प्रत्येक स्तर पर संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जा रहा है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना में प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति एवं उसके परिवार के साथ प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है और घायलों की हरसंभव मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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