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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगेंगे पंख, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का होगा शिलान्यास

Gorakhpur News: CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगेंगे पंख, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का होगा शिलान्यास

Gorakhpur News In Hindi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 393 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया. यह सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 15 May 2026 10:56 PM (IST)
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गोरखपुर की उपलब्धियों के इतिहास में शनिवार, 16 मई का दिन स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने जा रहा है. खेल और बुनियादी ढांचे के लिहाज से गोरखपुर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां एक भव्य 'अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम' का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे.

इस 393 करोड़ रुपये की लागत वाले महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह में सीएम योगी के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे.

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CM योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट

गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है. प्रशासन ने ताल नदोर में इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है, जहां 24 दिसंबर 2025 से शुरुआती निर्माण कार्य चल रहा है.

औपचारिक शिलान्यास से पहले ही सरकार द्वारा जारी 63.39 करोड़ रुपये की पहली किश्त से कार्य आगे बढ़ रहा है. कार्यदायी संस्था (PWD निर्माण खंड एक) के अनुसार, अब तक करीब 7 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इस पूरे स्टेडियम को 23 दिसंबर 2027 तक पूर्ण रूप से तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे गोरखपुर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे पर उभरेगा.

30 हजार दर्शकों की क्षमता और अत्याधुनिक सुविधाएं

यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 46 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में आकार लेगा. स्टेडियम की कुछ प्रमुख खासियतें इस प्रकार हैं:

क्षमता और डिजाइन: 'ग्राउंड प्लस टू फ्लोर' की तर्ज पर बनने वाले इस स्टेडियम में एक साथ 30,000 दर्शक बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे.

पिच: मेन ग्राउंड पर खिलाड़ियों के लिए 7 प्लेइंग पिच और 4 प्रैक्टिस पिच तैयार की जाएंगी.

बैठने की व्यवस्था: पूर्वी और पश्चिमी स्टैंड में 14,490 दर्शक बैठ सकेंगे. नार्थ पैवेलियन में 208 VIP और 382 मीडियाकर्मियों की जगह होगी, जबकि साउथ पैवेलियन में 1708 VVIP/VIP बैठ सकेंगे.

डे-नाइट मैच: रात्रिकालीन (Day-Night) मैचों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली चार 'हाई मास्ट लाइट' (Floodlights) लगाई जाएंगी.

पेट्रोलियम कंपनियों के CSR फंड से मिलेंगे 100 करोड़

इस विशाल स्टेडियम के निर्माण में देश की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियां भी अपना योगदान दे रही हैं. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के तहत कुल 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे:

  • इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL): 60 करोड़ रुपये
  • भारत पेट्रोलियम (BPCL): 30 करोड़ रुपये
  • हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): 10 करोड़ रुपये

कनेक्टिविटी: खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए सुगम

ताल नदोर में बन रहा यह स्टेडियम कनेक्टिविटी के लिहाज से एक बेहतरीन स्थान पर है. गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन राजमार्ग से सटे इस स्टेडियम की दूरी गोरखपुर एयरपोर्ट से लगभग 24 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से मात्र 20 किलोमीटर है. इससे स्थानीय और बाहरी दर्शकों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का आवागमन बेहद सुगम होगा.

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Published at : 15 May 2026 10:56 PM (IST)
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UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
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