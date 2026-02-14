हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोरखपुर: CM योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की हवा की तुलना 'गैस चैंबर' से की, बोले- 'हालत खराब...'

गोरखपुर: CM योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की हवा की तुलना 'गैस चैंबर' से की, बोले- 'हालत खराब...'

Yogi Adityanath News: मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के विकास खंड जंगल कौड़िया में पुन:निर्मित विकास अधिकारी कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली में वायु गुणवत्ता मानक पर ध्यान दिलाया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Feb 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (14 फरवरी) को अपने एक बयान से सभी को हैरान कर दिया. दरअसल, गोरखपुर में जंगल कौड़िया ब्लॉक में पुनर्निर्मित बीडीओ कार्यालय के उद्धागटन समारोह में दिल्ली के एक्यूआई की तुलना गैस चैंबर से कर दी.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की तुलना 'गैस चैंबर' से करते हुए  शनिवार को कहा कि उप्र में तेजी से विकास हो रहा है, इसके बावजूद घुटन भरा माहौल नहीं है.

'पर्यावरण को नुकसान सबसे बड़ी चुनौती'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण नुकसान की है. उन्होंने कहा, "आप देखिए यहां का पर्यावरण कितना अच्छा है, कोई प्रदूषण नहीं है. अगर प्रदूषण नहीं है, तो कोई बीमारी भी नहीं है. जब भी प्रदूषण होगा, तो यह फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाएगा. अगर ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली मशीन खराब हो जाती है, तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा."

दिल्ली को बताया गैस चैंबर

उन्होंने कहा, "आप दिल्ली जाइए. क्या हालत है? ऐसा लगता है कि वहां गैस चैंबर है. हालत खराब है. आप हवा में सांस नहीं ले पाएंगे और आंखों में जलन होगी. वहां के डॉक्टर का कहना है कि जिन्हें अस्थमा और दूसरी बीमारियां हैं, बुजुर्ग और बच्चे, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. क्या यही जिंदगी है?"

सीएम ने कहा कि जब भी पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ होगी, ऐसी ही स्थिति पैदा होगी. उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि यहां विकास तो है, लेकिन दम घुटने वाला माहौल नहीं है.

जंगल कौड़िया ब्लॉक में पुनर्निर्मित बीडीओ कार्यालय का उद्घाटन

बता दें कि सीएम योगी शनिवार (14 फरवरी) को जंगल कौड़िया ब्लॉक में पुनर्निर्मित बीडीओ कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैम्पियरगंज में बने गिद्धराज जटायु संरक्षण केंद्र का उल्लेख करते हुए कहा कि कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है. हमारे लिए किसी ने कुछ किया तो उसके प्रति कृतज्ञ होना हमारी जीवनशैली का हिस्सा है. 

उन्होंने कहा कि गिद्धराज जटायु की मानव जाति पर बड़ी कृपा रही. माता सीता का हरण कर ले जा रहे रावण का पहला प्रतिकार गिद्धराज जटायु ने किया था. वह सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की सवारी भी हैं. आज केमिकल और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल के चलते गिद्धराज की संख्या कम होती जा रही, वे मर रहे हैं. ऐसे में गिद्धराज के प्रति कृतज्ञता जताने और उनको संरक्षण देने के लिए कैम्पियरगंज में संरक्षण केंद्र बनाया गया.

Published at : 14 Feb 2026 04:19 PM (IST)
UP NEWS Yogi Adityanath DELHI POLLUTION
