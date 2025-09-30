गोरखपुर में भी लगा 'आई लव योगी और आई लव बुलडोजर का होर्डिंग', UP पुलिस को भी दिया धन्यवाद

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद गोरखपुर में लगा "आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर" पोस्टर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. गोरखपुर शहर के एक तिराहे पर लगाया पोस्टर आने-जाने वाले राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. पोस्टर के सबसे ऊपर "आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर" स्लोगन लिखा गया है.

गोरखपुर शहर के कूड़ाघाट स्थित गौतम गुरुंग तिराहे पर मंगलवार 30 सितंबर को एक अनोखा होर्डिंग चर्चा का विषय बन गया है. इस होर्डिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी तस्वीर के साथ बुलडोज़र का चित्र भी लगाया गया है. खास बात यह है कि इस पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है, “आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर”. होर्डिंग पर भाजपा महानगर गोरखपुर के झरना टोला के वार्ड अध्यक्ष गौरव वर्मा उर्फ अमित का नाम अंकित है.

इसके साथ ही पोस्टर में धन्यवाद संदेश भी दिया गया है, जिसमें यूपी पुलिस का ज़िक्र किया गया है. राजनीतिक गलियारों में यह संदेश किस संदर्भ में है, इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही हैं. लखनऊ के बाद गोरखपुर में लगे इस पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा कर रख दी है.

यूपी में गुंडों और माफियाओं के लिए एक संदेश

गोरखपुर के गुरुंग तिराहा पर लगे इस होर्डिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीर दिख रही है, उसमें उनके सख्त तेवर भी दिखाई दे रहे हैं, जो यूपी में गुंडों और माफियाओं के लिए एक संदेश भी है. इस होर्डिंग को लगाने वाले भाजपा महानगर झरना टोला के वार्ड अध्यक्ष गौरव वर्मा अमित कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि यहां अराजकता फैलाने वाले गुंडों और माफियाओं की एक नहीं चलने देंगे.

अराजकता फैलाने वालों को सख्त संदेश

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर उन्होंने इस पोस्टर को लगाया है. इस पोस्टर के माध्यम से वे अराजकता फैलाने वालों को सख्त संदेश देना चाहते हैं कि यह नेपाल नहीं यह उत्तर प्रदेश है. यहां माफिया और गुंडों की एक नहीं चलने दी जाएगी. यूपी पुलिस ने भी अराजकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है. वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस को इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं अगर वह किसी से डरते तो यह पोस्टर नहीं लगाते. वे कभी किसी से न तो डरे हैं और न ही डरेंगे.