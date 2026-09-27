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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में बारिश का कहर, 4 की मौत; सड़कें बनीं तालाब, घरों में घुसा पानी

गोरखपुर में बारिश का कहर, 4 की मौत; सड़कें बनीं तालाब, घरों में घुसा पानी

गोरखपुर में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है.अलग-अलग जगह चार लोगों की मौत हुई है. यही नहीं शहर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव से लोगों में आक्रोश भर गया है.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 27 Sep 2026 09:09 AM (IST)
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बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नव तूफान की वजह से गोरखपुर में लगातार तीसरे दिन बारिश और चक्रवात ने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया. शनिवार शाम 4.30 बजे से पौने 7 बजे तक रिकार्ड 164 एमएम बारिश हुई है. एक घंटे में 4.30 बजे से 5.30 बजे तक 115 एमएम बारिश हुई है, जो क्‍लाउड बस्‍ट (बादल फटना) से भी अधिक है. 

इस दौरान दो अलग-अलग हादसों में एक महिला और किशोर समेत चार लोगों की मौत हो गई. गोरखपुर में शनिवार को दोपहर बाद हुई भारी बारिश से कहीं पेड़ उखड़ गए, तो कहीं पोल गिर गए. सड़कें तालाब में तब्‍दील हो गई. शहर के पॉश इलाके समेत गली-मोहल्‍लों में भी लोगों की दुकानों और घरों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया. जिला प्रशासन की ओर से लोगों को किसी भी आपदा की स्थिति में मदद के लिए हेल्‍प लाइन नंबर भी जारी किया गया है. सपा नेत्री, गोरखुपर के पार्षद व कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो व तस्‍वीर जारी कर तंज भी कसा है.

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गुरूवार से हो रही बारिश 

गोरखपुर में 24 सितंबर (गुरुवार) से हो रही बारिश ने 26 सितंबर (शनिवार) को दोपहर 3 बजे के बाद खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया. हालांकि प्रशासन ने इसके पहले ही कक्षा 1 से 12वीं तक के स्‍कूल-कालेज को 26 सितंबर को बंद रखने का आदेश देकर भारी बारिश और चक्रवात का अलर्ट जारी किया था. इसके बावजूद चक्रवात के साथ मूसलाधार बारिश से गोरखपुर जलमग्न हो गया. सड़कों पर दो से तीन फीट तक पानी लग गया. जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. लोगों की दुकानों और घरों में पानी घुस गया. गोरखपुर के नौसड़ पर यूनिपोल गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई. हालांक‍ि कार सवार बाल-बाल बच गए. शहर के प्रमुख मार्गों और मोहल्लों में जलभराव की स्थिति ऐसी रही. सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं.

शहर के अलग-अलग इलाकों में घरों, सड़क और दुकानों में घुसा पानी

शहर के रेती रोड नखास चौक, घंटाघर, घोष कंपनी चौक, मियां बाजार, माया बाजार, टाउन हॉल, गोलघर, विजय चौक, सुमेर सागर, अलीनगर, आर्यनगर, धर्मशाला बाजार, गीता प्रेस रोड, खूनीपुर चौक, साहबगंज, बेतियाहाता, सिविल लाइंस, हुमायूंपुर उत्तरी, दाउदपुर, बक्शीपुर, असुरन चौक, मेडिकल रोड, घरों-दुकानों में बारिश का पानी घुस गया. 

जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई जगह वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई और जाम जैसी स्थिति बन गई. लगातार बारिश और जलभराव के कारण आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित रहा. गोरखपुर के रेती रोड पर व्‍यापारी राजकुमार गुप्‍ता और हुमायूंपुर उत्तरी मूक बधिर विद्यालय के पूर्व का पैतृक घर पूर्वांचल के प्रथम अंतराष्ट्रीय रेटेड शतरंज खिलाड़ी/अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक मिथिलेश श्रीवास्तव के घरों में बरसात का पानी भर गया है. घर का सारा सामान और सिलिंडर भी पानी में तैरते दिख रहे हैं.

नगर आयुक्त और महापौर के खिलाफ नारेबाजी 

इस दौरान व्‍यापारियों और आमजन ने शहर का हाल जानने भ्रमण पर निकले सांसद रविकिशन, महापौर और नगर आयुक्‍त को आड़े हाथों लिया और उनके खिलाफ नारे भी लगाए. गोरखपुर में मूसलाधार बारिश और चक्रवाती तूफान के बाद शहर का हाल जानने निकले नगर आयुक्त अजय जैन और महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के मुर्दाबाद के नारे लगे. गोरखपुर के किराना मंडी में व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों के मुर्दाबाद के नारे लगाए. उन्‍होंने जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर आक्रोश जताया.

सांसद से जताई नाराजगी 

सपा नेत्री काजल निषाद ने भी वीडियो जारी कर सांसद को खरी-खोटी सुनाई. गोरखपुर के ब‍ेतियाहाता मोहल्‍ले के पार्षद व अधिवक्‍ता विश्‍वजीत त्रिपाठी ने कॉल कर सांसद रविकिशन को उनके स्पेन की हकीकत बताई, तो घबराए रविकिशन ने उनसे नाराज होकर सवाल किया कि ‘सपा ज्वाइन कई लेहला का?’ पार्षद विश्‍वजीत त्रिपाठी ने रविकिशन से जलनिकासी पर सवाल क्या उठा, सांसद जी बौखला गए. 

इस पर पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने कहा कि वह कैसी बात कर रहे हैं? हम शहर का हाल बता रहे हैं. आप मुझे सपा जॉइन करने की बात कर रहे हैं? पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी यहीं पर चुप नहीं हुए, बल्कि उन्होंने रविकिशन से यह भी पूछ लिया कि क्या वे बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने वीडियो में यह भी दिखाया कि वह रामगढ़ताल के मुख्य द्वार पर खड़े हैं. जबकि रविकिशन भी अपना लोकेशन वहीं का बता रहे हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं है. 

हालांकि गोरखपुर के सांसद रवि किशन एक वीडियो में गोरखपुर के नगर आयुक्त अजय जैन व महापौर डाक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के साथ शहर का भ्रमण करके वॉटर लॉगिंग का हाल जानते हुए दिखाई दे रहे हैं. पार्षद व अधिवक्ता विश्वजीत त्रिपाठी सपा से चुनाव जीते थे. उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था.

चार लोगों की मौत 

शनिवार को मूसलाधार बारिश और चक्रवाती तूफान के बीच पेड़ गिरने से महिला और किशोर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है. गोरखपुर के कैंपियरगंज तहसील के लक्ष्मीपुर द्वितीय गांव के गागरहिया टोला में झोपड़ी पर पेड़ गिर गया. झोपड़ी पर पेड़ गिरने से किशन 13 वर्ष पुत्र हीरालाल, सुभाष 45 वर्ष पुत्र भुल्लर, ज्ञानमती 40 वर्ष पत्नी महानंद और श्याम मिलन 50 वर्ष पुत्र राम लखन उसकी चपेट में आ गए. 

चारों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां किशन, सुभाष और ज्ञानमती को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल श्याम मिलन को इलाज के लिए कैंपियरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. 

एक अन्य घटना में गोरखपुर के भौवापार रामकोठा में तेज बारिश वहां आंधी-पानी में पेड़ गिरने से उसकी चपेट में आने से बाइक सवार एक राहगीर की मौत हो गई. मृतक की पहचान गोरखपुर के चौरीचौरा तहसील के गागड़ा गांव के रहने वाले भीम कुमार 33 वर्ष पुत्र राम तीरथ के रूप में हुई है. गोरखपुर की गगहा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को उसकी मृत्यु की सूचना दे दी गई है. मृतक की पहचान बाइक पर लिखे नंबर प्लेट और उसके आधार कार्ड से की गई. पेड़ की चपेट में आने से वहीं पर एक बोलेरो भी क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि उसमें सवार लोगों को चोटें नहीं आई है.

प्रशासन अलर्ट, जारी किए हेल्पलाइन नंबर 

गोरखपुर में आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. जिलाधिकारी और नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. बाढ़ एवं आपदा की स्थिति को देखते हुए गोरखपुर जिला प्रशासन ने आमजन की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, सांसद, ग्रामीण विधायक समेत जनप्रतिनिधि लगातार अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर हालात का जायजा ले रहे हैं. 

सिंचाई विभाग के अधिकारी तटबंधों और बांधों पर 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं. संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. जिला प्रशासन ने आपदा हेल्‍पलाइन नंबर जारी किए हैं. आपदा हेल्पलाइन: 1533, जिला कंट्रोल रूम (लैंडलाइन): 0551-2342621, व्हाट्सएप सहायता के लिए 8810709390 और नगर निगम हेल्पलाइन: 9454416252 पर संपर्क किया जा सकता है.

सांसद रवि किशन ने जल्द स्थिति संभलने का किया दावा 

सांसद रविकिशन ने कहा कि अधिक वर्षा की किसी ने उम्‍मीद नहीं की थी. 15 से 19 साल में किसी ने ऐसी बारिश नहीं देखी थी. यहां पर उन लोगों का प्रयास है कि जल्‍द से जल्‍द स्थिति को नियंत्रण में लिया जाए. 59 पंप स्‍थायी रूप से चल रहे हैं. 70 से अधिक अस्‍थायी पंप चल रहे हैं. दो घंटे से बारिश रुकी है. 

कैम्पियरगंज में तीन लोगों की पेड़ गिरने से मौत हुई है. व्‍यापारियों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई होगी. दो दिन और लोगों से अपील है कि वो लोग घरों से नहीं निकले. जल्‍द ही आपदा से निजात पाएंगे. बारिश का पैमाना इतना बड़ा है. हर जगह की यही स्थिति है. इससे निजात दिलाने का प्रयास है. जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है. उनके प्रति संवेदना है. फसलों का नुकसान जहां भी हुआ है, मुख्‍यमंत्री आएंगे, किसानों की भी मदद की जाएगी. लोगों से अपील है कि घर में बने रहें. आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है, तो बच कर रहें.

डीएम ने हर संभव मदद का दावा किया 

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि पहले से चेतावनी जारी की गई थी कि दो से तीन दिन तक भारी वर्षा होगी. दोपहर 3 बजे से 6 बजे से भारी बारिश हुई है. कैम्पियरगंज और गगहा थानाक्षेत्र में कुल चार लोगों की मौत हुई है. कुछ जगहों पर पेड़ और पोल गिरे हैं. कुछ लोग घायल भी हुए हैं. उनके उपचार चल रहे हैं. राहत और बचाव के लिए हेल्‍पलाइन नंबर जारी किया गया है. 

अधिकारियों को अलर्ट रहने के साथ भ्रमण करने के लिए किए गए हैं. दैवीय आपदा में मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा के साथ अन्‍य फसलों के नुकसान पर भी मुआवजा दिया जाएगा. नेपाल में बारिश की वजह से भी अलर्ट जारी किया गया है. वे खुद और सभी जनप्रतिनिधि और नगर आयुक्‍त के साथ महापौर भी मौके पर जाकर देख रहे हैं. अधिक वर्षा की वजह से ऐसी स्थिति उत्‍पन्‍न हुई है. 3 से 4 घंटे में स्थिति सामान्‍य होने की उम्‍मीद है.

महापौर ने तेज बारिश को बताया कारण 

महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्‍तव ने बताया कि तैयारियां पूरी हैं. तैयारी में कोई कमी नहीं है. पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश चल रही है. एक घंटे के अंदर 116 एमएम बारिश हुई है. 4 बजकर 30 मिनट से पौन 7 बजे तक रिकार्ड 164 एमएम बारिश हुई है. शनिवार दोपहर 12 बजे से अभी तक 223 एमएम बारिश हुई  है. अधिक वर्षा यानी क्‍लाउड बस्‍ट जिसे बादल फटना भी कहते हैं. समस्‍या खड़ी हुई है. जलजमाव की स्थिति बनी. 

नगर निगम, गोरखपुर विकास प्राधिकरण और अन्‍य विभगों के अधिकारी लगे हुए हैं. सांसद और अन्‍य अधिकारी भी परेशानी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. हर जगह पंप रन कर रहा है. शहर का दौरा कर रहे हैं. सभी से अपील है कि तारतम्‍य बनाकर कार्य करें और मौसम विभाग की चेतावनी को भी ध्‍यान दें. हेल्‍पलाइन नंबर भी जारी किया गया है.

नगर आयुक्‍त अजय जैन ने बताया कि गोरखपुर में शाम 4.30 बजे से पौने 7 बजे तक 164 एमएम बारिश हुई है. एक घंटे में 4.30 बजे से 5.30 बजे तक 115 एमएम बारिश हुई है, जो क्‍लाउड बस्‍ट से भी अधिक है. उन लोगों की तैयारी पूरी है. पंपिम स्‍टेशन को समय से चलाया गया है. वर्तमान में कुछ जगहों को छोड़कर यातायात भी चालू हो गया है. कुछ घंटों में सभी जगहों पर स्थिति सामान्‍य हो जाएगी. टीम को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, जिससे ऐसी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.

यह भी पढ़ें: प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत का सच क्या? शरीर पर चोटें, धोती पर खून

Published at : 27 Sep 2026 09:09 AM (IST)
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