गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर युवक के बैग से 99 लाख रुपये बरामद, मोकामा का है रहने वाला

हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर रेलवे स्टेशन पर युवक के बैग से 99 लाख रुपये बरामद, मोकामा का है रहने वाला

Gorakhpur News: जीआरपी ने प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़े एक युवक मुकुंद माधव की तलाशी के दौरान उसके बैग से 99 लाख 9000 बरामद किए हैं. उसने पुलिस को बताया कि वह बिहार के मोकामा का रहने वाला है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 07 Nov 2025 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को बिहार चुनाव को देखते हुए सघन चेकिंग के दौरान शुक्रवार को बड़ी सफलता हासिल हुई है. जीआरपी ने प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़े एक युवक मुकुंद माधव की तलाशी के दौरान उसके बैग से 99 लाख 9000 बरामद किए हैं. उसने पुलिस को बताया कि वह बिहार के मोकामा का रहने वाला है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

जीआरपी ने इस बारे में आयकर विभाग को सूचना ने दी है,कहीं ये इतनी बड़ी मात्रा में कैश बिहार चुनाव में इस्तेमाल तो नहीं होने जा रहा था, या फिर ये किसी व्यापारी का है.

संदिग्ध अवस्था में बैग के साथ खड़ा था

जीआरपी बिहार चुनाव त्योहार पर रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है. जीआरपी के साथ आरपीएफ भी गोरखपुर के प्लेटफार्म पर मुस्तैद दिख रही है. शुक्रवार 7 नवंबर को जीआरपी ने प्लेटफार्म नंबर 2 के वीआईपी लाउंज के पास संदिग्ध अवस्था में बैग लेकर खड़े एक शख्स से पूछताछ और तलाशी की तो उसके बैग में 99 लाख 9 हजार रुपए बरामद हुए. बैग में तलाशी के दौरान इतनी रकम देखकर जीआरपी के भी होश उड़ गए.

बिहार मोकामा का रहने वाला है शख्स

बिहार चुनाव को देखते हुए जब जीआरपी पुलिस ने उसे युवक से पूछताछ की तो उसने खुद को बिहार के मोकामा का रहने वाला बताया है. उसने बताया है गोरखपुर के रहने वाले किसी युवक ने उसे यह पैसा बिहार के मोकामा ले जाने के लिए दिया था. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह यह रुपए बिहार चुनाव में इस्तेमाल के लिए ले जा रहा था, या यह किसी फर्म का रुपया है. जीआरपी ने आयकर विभाग को पूछताछ के लिए सूचना दे दी है.

रुपए का लेनदेन लग रहा संदिग्ध

आरोपी की पहचान मुकुंद माधव है जो बिहार के मोकामा का रहने वाला है. जीआरपी अभी उससे पूछताछ कर रही है. सीओ वीके सिंह ने बताया कि रुपए बगहा बाबा स्थान के पास किसी शख्स ने पकड़े गए युवक को दिया है. उन्होंने बताया कि आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है. बिहार चुनाव को देखते हुए यह गोरखपुर जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है. बिहार ले जाए जा रहे 99 लाख 9 हजार रुपए किसके हैं और कहां ले जाए जा रहे थे, इसकी जांच की जा रही है.

Published at : 07 Nov 2025 04:29 PM (IST)
Tags :
GRP UP NEWS Gorakhpur News
