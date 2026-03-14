ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें संस्करण (जीबीसी 5.0) से गोरखपुर को निवेश का बूस्टर डोज मिलेगा. जीबीसी की तिथि निर्धारित होने से पहले ही गोरखपुर ने निवेश को धरातल पर उतारने से जुड़े दो तिहाई से अधिक लक्ष्य को हासिल कर लिया है.

उद्योग विभाग और इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी बाकी बचे लक्ष्य को हासिल करने के प्रोजेक्ट्स की पहचान और संभावित निवेशकों से संपर्क में जुटे हैं। नए निवेश से प्रगति की रफ्तार बढ़ेगी और रोजगार के व्यापक अवसर बढ़ेंगे.

अब तक हो चुके हैं जीबीसी के 4 संस्करण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चार संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं. इसके परिणाम भी धरातल में विकास के नए आयाम और नव रोजगार सृजन के रूप में नजर आते हैं.

अब सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें संस्करण से निवेश के ग्राफ को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है. जीबीसी 5.0 के लिए प्रदेश के सभी जिलों को लक्ष्य आवंटित किए जा चुके हैं. गोरखपुर जिले को 7000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य दिया गया है.

इन्वेस्ट यूपी के रिलेशनशिप मैनेजर ने क्या बताया?

इन्वेस्ट यूपी के रिलेशनशिप मैनेजर अभिषेक सिंह बताते हैं कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष गोरखपुर में 5018 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव/एमओयू प्राप्त कर लिए गए हैं. इसमें गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का लक्ष्य शामिल नहीं है.

गीडा को शासन ने दिया लक्ष्य

गीडा को शासन ने अलग से लक्ष्य दिया है. गोरखपुर में गीडा के अलावा अन्य विभागों को दिए गए निवेश लक्ष्य पर गौर करें तो आबकारी विभाग ने 300 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 2679 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल कर ली है.

इसी तरह गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने 3500 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 1860 करोड़ रुपये और हथकरघा विभाग ने 30 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 11.42 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को प्रक्रियात्मक बना दिया है.

जीबीसी 4.0 में शानदार रहा था प्रदर्शन

गोरखपुर के उद्योग उपायुक्त उज्ज्वल सिंह के अनुसार जीबीसी 5.0 के लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि हासिल करने को संभावित निवेशकों से संपर्क करने के साथ उन परियोजनाओं को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें जीबीसी योग्य बनाया जा सके. उल्लेखनीय है कि जीबीसी 4.0 में गोरखपुर का प्रदर्शन शानदार रहा है. गोरखपुर ने 2,500 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 17,322 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतारा था.

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