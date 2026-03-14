हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: जीबीसी 5.0 से पहले गोरखपुर को मिलेगा निवेश का बूस्टर डोज, 7 हजार करोड़ का लक्ष्य

Gorakhpur News: जीबीसी 5.0 से पहले गोरखपुर को मिलेगा निवेश का बूस्टर डोज, 7 हजार करोड़ का लक्ष्य

Gorakhpur News In Hindi: ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 से पहले गोरखपुर को निवेश का बूस्टर डोज मिलेगा. शासन ने गोरखपुर के लिए 7000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 14 Mar 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें संस्करण (जीबीसी 5.0) से गोरखपुर को निवेश का बूस्टर डोज मिलेगा. जीबीसी की तिथि निर्धारित होने से पहले ही गोरखपुर ने निवेश को धरातल पर उतारने से जुड़े दो तिहाई से अधिक लक्ष्य को हासिल कर लिया है. 

उद्योग विभाग और इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी बाकी बचे लक्ष्य को हासिल करने के प्रोजेक्ट्स की पहचान और संभावित निवेशकों से संपर्क में जुटे हैं। नए निवेश से प्रगति की रफ्तार बढ़ेगी और रोजगार के व्यापक अवसर बढ़ेंगे. 

अब तक हो चुके हैं जीबीसी के 4 संस्करण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चार संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं. इसके परिणाम भी धरातल में विकास के नए आयाम और नव रोजगार सृजन के रूप में नजर आते हैं. 

अब सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें संस्करण से निवेश के ग्राफ को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है. जीबीसी 5.0 के लिए प्रदेश के सभी जिलों को लक्ष्य आवंटित किए जा चुके हैं. गोरखपुर जिले को 7000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य दिया गया है. 

इन्वेस्ट यूपी के रिलेशनशिप मैनेजर ने क्या बताया?

इन्वेस्ट यूपी के रिलेशनशिप मैनेजर अभिषेक सिंह बताते हैं कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष गोरखपुर में 5018 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव/एमओयू प्राप्त कर लिए गए हैं. इसमें गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का लक्ष्य शामिल नहीं है. 

गीडा को शासन ने दिया लक्ष्य

गीडा को शासन ने अलग से लक्ष्य दिया है. गोरखपुर में गीडा के अलावा अन्य विभागों को दिए गए निवेश लक्ष्य पर गौर करें तो आबकारी विभाग ने 300 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 2679 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल कर ली है. 

इसी तरह गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने 3500 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 1860 करोड़ रुपये और हथकरघा विभाग ने 30 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 11.42 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को प्रक्रियात्मक बना दिया है. 

जीबीसी 4.0 में शानदार रहा था प्रदर्शन

गोरखपुर के उद्योग उपायुक्त उज्ज्वल सिंह के अनुसार जीबीसी 5.0 के लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि हासिल करने को संभावित निवेशकों से संपर्क करने के साथ उन परियोजनाओं को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें जीबीसी योग्य बनाया जा सके. उल्लेखनीय है कि जीबीसी 4.0 में गोरखपुर का प्रदर्शन शानदार रहा है. गोरखपुर ने 2,500 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 17,322 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतारा था.

ये भी पढ़ें: Greater Noida News: बंद घरों में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा, 10 लाख रुपये से ज्यादा के जेवर बरामद

और पढ़ें
Published at : 14 Mar 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
GIDA UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: जीबीसी 5.0 से पहले गोरखपुर को मिलेगा निवेश का बूस्टर डोज, 7 हजार करोड़ का लक्ष्य
जीबीसी 5.0 से पहले गोरखपुर को मिलेगा निवेश का बूस्टर डोज, 7 हजार करोड़ का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis: फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, एजेंसी के बाहर अचानक बिगड़ी तबीयत
फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, एजेंसी के बाहर अचानक बिगड़ी तबीयत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP School Exam 2026: यूपी के 18 जिलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा में बदलाव, अब इस दिन होंगे एग्जाम
यूपी के 18 जिलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा में बदलाव, अब इस दिन होंगे एग्जाम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खर्ग पर हमले के बाद ईरान गुस्से से लाल, अमेरिका को दी खुली धमकी- 'तेल ठिकानों पर वार हुआ तो...'
खर्ग पर हमले के बाद ईरान गुस्से से लाल, अमेरिका को दी खुली धमकी- 'तेल ठिकानों पर वार हुआ तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis: फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, एजेंसी के बाहर अचानक बिगड़ी तबीयत
फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, एजेंसी के बाहर अचानक बिगड़ी तबीयत
विश्व
Russian Crude Oil Price: ईरान-अमेरिका की जंग में रूस की बंपर कमाई, प्रीमियम कीमत पर बिक रहा तेल, हर दिन 150 मिलियन डॉलर का मुनाफा
ईरान-अमेरिका की जंग में रूस की बंपर कमाई, प्रीमियम कीमत पर बिक रहा तेल, हर दिन 150 मिलियन डॉलर का मुनाफा
स्पोर्ट्स
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
विश्व
कहां है खर्ग आईलैंड, जिस पर हमले का ट्रंप ने किया दावा, क्यों कहा जाता है इसे ईरान का दिल, जानें सब कुछ
कहां है खर्ग आईलैंड, जिस पर हमले का ट्रंप ने किया दावा, क्यों कहा जाता है इसे ईरान का दिल
तमिल सिनेमा
Ustad Bhagat Singh First Review Out: आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
शिक्षा
NEET MDS 2026 के लिए आवेदन शुरू, डेंटल पीजी में दाखिले का मौका; 30 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन
NEET MDS 2026 के लिए आवेदन शुरू, डेंटल पीजी में दाखिले का मौका; 30 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन
ट्रेंडिंग
यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी
यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget