गोरखपुर: अस्पताल से अगवा बच्ची की हत्या, निलंबित सिपाही पर रेप का आरोप

यूपी के गोरखपुर में दो दिन पहले जिला चिकित्‍सालय से अगवा की गई 10 साल की बच्‍ची की हत्‍या कर दी गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से डायल 112 में तैनात आरोपी सिपाही को हत्‍या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बच्‍ची को अपाचे बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था. बच्‍ची के पिता और बड़ी बहन ने वर्दीवाले सिपाही पर अगवा करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नदी से बच्‍ची की लाश भी बरामद कर ली है. आशंका है कि बच्‍ची के साथ रेप के करने के बाद उसकी हत्‍या की गई है.

गोरखपुर के कोतवाली थानाक्षेत्र के जिला अस्पताल से 28 जुलाई की रात 10:00 बजे लापता हुई 10 साल की बच्ची की निलंबित सिपाही अभिषेक यादव ने हत्या की बात कबूल की है. पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर, उससे कड़ाई से पूछताछ की. गाजीपुर का रहने वाला आरोपी निलंबित सिपाही अभिषेक यादव जिला अस्पताल से बच्ची को बहला फुसलाकर घर छोड़ने के बहाने बाइक पर ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चिउटहा पुल के पास से बच्‍ची की लाश को बरामद कर लिया है. एसएसपी डा. कौस्‍तुभ के मु‍ताबिक बच्‍ची के साथ दुर्भावना की बात‍ से इंकार नहीं किया जा सकता है.

पुलिस को बच्ची के साथ रेप की आशंका, पोस्टमार्टम का इंतेजार

पुलिस को आशंका है की बच्ची के साथ उसने रेप किया है, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी. निलंबित सिपाही अभिषेक यादव से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है. इसके पहले भी सिपाही अभिषेक यादव साल 3 फरवरी 2025 को बंगाल के नदिया जिले की युवती के साथ रेप की वारदात में जेल जा चुका है. जमानत पर छूटने के बाद वर्तमान में आरोपी सिपाही अभिषेक यादव डायल 112 में तैनात था. मृतका की 13 साल की बड़ी बहन और पिता ने वर्दीधारी द्वारा उसे अगवा करने का आरोप लगाया था. उन्‍होंने बताया था कि वर्दीवाला बाइक पर छोटी बहन को ले गया है. वारदात CCTV में कैद हुई थी. इसके बाद से ही पुलिस की कई टीमें आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी.

गोरखपुर के जिला अस्पताल में एडमिड बहन को खाना देने आई 10 साल की बच्ची मंगलवार 28 जुलाई की रात 10 बजे गायब हो गई थी. बड़ी बहन और पिता ने आरोप लगाया था कि मंगलवार 28 जुलाई की रात करीब 10 बजकर 5 मिनट पर छोटी बहन खाना देकर घर लौट रही थी. तभी एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में आया और अपने साथ बाइक पर बैठा लिया. वहां से कहा ले गया यह पता नहीं चल पाया. बहुत देर तक खोजबीन करने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. बाइक सवार जिला अस्पताल से बच्ची को बाइक के पीछे बैठ कर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है. इसके पहले वह बच्ची के सामने बाइक रोककर कुछ बातचीत करते हुए भी दिख रहा है.

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बिमार बहन को खाना देकर अस्पताल से घर लौट रही थी बच्ची

थोड़ी देर की बातचीत के बाद घर जा रही है बच्ची उसकी बाइक पर बैठ जाती है. मामले में पीड़ित परिवार ने बुधवार को दोपहर 3 बजे कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई थी. पीडि़त परिवार आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना अंतर्गत गोपालगंज का रहने वाला है. तहरीर में बताया कि पिछले चार साल से वे परिवार के साथ गोरखपुर के जगन्नाथपुर में रहते हैं. ई-रिक्शा चला कर परिवार का भरण पोषण करते हैं. उन्होंने बताया कि 27 जुलाई उनकी 13 साल की बड़ी बेटी बीमार पड़ गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया. इसी बीच मंगलवार 28 जुलाई रात 8:30 बजे के करीब दूसरी बेटी दीपिका शर्मा हॉस्पिटल में खाना लेकर आई थी. बहन को खाना खिलाने के बाद 9 बजे के करीब घर के लिए निकली.

जब बहुत देर बीतने के बाद जब घर नहीं पहुंची, तो हॉस्पिटल जाकर पता किए. वह वहां भी नहीं थी. उन लोगों ने इधर-उधर पूछताछ की. हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं मिली. अभी तक वह घर नहीं लौटी है. वहीं हॉस्पिटल में एडमिट 13 साल की बहन ने बताया कि उसकी छोटी बहन खाना लेकर आई थी. वो लोग बाहर बैठ कर खा रहे थे. तभी एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में आया और पूछने लगा कहा रहती हो. उन लोगों ने अपना पता बताया तो फिर उसने पूछा कि किसी को घर चलना है. चलो मैं छोड़ देता हूं. उसने कहा कि वो नहीं जाएगी, उसकी बहन ही जाएगी. तबसे उसके पीछे पड़ गया. पानी लेने जा रही थी, तो उसके पीछे जा रहा था. अंत में जब वह घर के लिए निकलने लगी, उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक गया. उसने बताया कि कैमरे में दिखा कि वह गाड़ी पर बैठा रहा है. फिर पता नहीं कहा लेकर चला गया.

28 जुलाई को रात 10 बजे वर्दीधारी बच्ची को अस्‍पताल से लेकर गया

इस घटना का एसएसपी डा. कौस्‍तुभ ने गुरुवार 30 जुलाई को सुबह खुलासा किया. उन्‍होंने बताया कि कोतवाली थानाक्षेत्र के जगन्‍नाथपुर में किराए के मकान में रहने वाले रिंकू शर्मा ने बताया था कि 28 जुलाई की रात 10 बजे एक वर्दीधारी सदर अस्‍पताल के सामने से बाइक पर लेकर गया है. जो अभी तक लौटकर नहीं आई है. इस क्रम में नंबर प्‍लेट को ट्रेस किया गया और पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया था. ये मोटरसाइकिल 112 में तैनात गाजीपुर के रहने वाले आरक्षी अभिषेक यादव को गिरफ्तार करने के बाद बच्‍ची की लाश चिउटहा पुल के पास बरामद की गई है. लाश को पोस्‍टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. परिजनों की तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

एसएसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में बच्‍ची द्वारा बल प्रयोग पर घटना को कारित करने की बात सामने आ रही है. आगे की विवेचना में स्थिति स्‍पष्‍ट हो पाएगी. पुलिस द्वारा इस मामले की गंभीरता और आरोपी के कृत्‍य को देखते हुए उसके खिलाफ फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी. इसकी बर्खास्‍तगी के लिए तत्‍काल शासन को पत्र भेजा जा रहा है. इसे विभाग से बर्खास्‍त करते हुए एनएसए की कार्रवाई की जाएगी. जनवरी 2025 में एक बालिका के साथ अभद्रता और फर्जी नंबर प्‍लेट का अभियोग के मामले में इसे निलंबित कर इसे जेल भेजा गया था. पिछले साल सितंबर में विभागीय कार्रवाई के अधीन रहते हुए डायल 112 में अपनी सेवाएं दे रहा था. प्रारंभिक पूछताछ में इसकी दुर्भावना प्रतीत होती है.

फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में मामले को किया गया दर्ज, ट्रायल प्रचलित

इसके पहले सहजनवां की घटना में किराएदार ने अंशुमान सिंह नाम के बच्‍चे की हत्‍या की थी. खजनी वाले मामले में सर्वेश भट्ट ने बच्‍चे वैभव वर्मा की हत्‍या की थी. इस मामले में भी फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में मामला दाखिल किया गया है. इनमें ट्रायल प्रचलित है. इन मामलों में अतिशीघ्र सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि आरोपी पीडि़त परिवार को पहले से जानता था कि नहीं जानता था. पुलिस के पास सूचना आने के बाद तत्‍काल कार्रवाई की गई. परसों रात से आज सुबह 4 बजे तक 200 सीसीटीवी को खंगाला गया. इस मामले में लगातार टीम लगी हुई थी. उन्‍होंने कहा कि इस तरह के दूषित मानसिकता के पुलिसवालों पर कठोतम कार्रवाई की जाएगी.

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