गोरखपुर: दोस्त ने ही बुलाकर मारी गोली, 22 साल के युवक की हत्या से हड़कंप, वजह जान उड़ जाएंगे होश

गोरखपुर: दोस्त ने ही बुलाकर मारी गोली, 22 साल के युवक की हत्या से हड़कंप, वजह जान उड़ जाएंगे होश

Gorakhpur News: 15 फरवरी को करीब चार बजे विशाल नाम का युवक अपने साथियों के साथ गाड़ी से अरुण के घर पहुंचा और उसे किसी काम के बहाने बाहर बुलाकर ले गया. उसके बाद अरुण की हत्या हो गयी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 16 Feb 2026 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में चिलुआताल थाना क्षेत्र के तेनुहिया गांव में रविवार शाम दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करते हुए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान अरुण निषाद (22) पुत्र भोला निषाद के रूप में हुई है. वारदात के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने हाइवे जाम कर दिया. जिस पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गयी है. हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है. फिलहाल इस घटना से इलाके में तनाव बना हुआ है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, रविवार 15 फरवरी को करीब चार बजे विशाल नाम का युवक अपने साथियों के साथ गाड़ी से अरुण के घर पहुंचा और उसे किसी काम के बहाने बाहर बुलाकर ले गया.परिजनों का आरोप है कि पहले से चली आ रही रंजिश को लेकर विशाल, देवेन्द्र और पांच-छह अन्य युवकों ने अरुण को मैदान की तरफ ले जाकर कहासुनी की और फिर उसे गोली मार दी. गोली लगते ही अरुण जमीन पर गिर पड़ा. आसपास के लोग आनन-फानन में उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने जाम लगा दिया

मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. अरुण दो भाइयों में बड़ा था और पेंट पालिश का काम कर परिवार का सहारा था. मेडिकल कॉलेज में मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण भड़क उठे और चक्काजाम कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझा-बुझाकर शांत कराया और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र, सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह समेत भारी पुलिस बल गांव और मेडिकल कॉलेज पहुंच गया. 

आठ नामजद पर मुकदमा दर्ज

अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया. मृतक के पिता भोला निषाद की तहरीर पर दो नामजद सहित आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश की जा रही है.

इस घटना के संबंध में गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि घर से 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर 22 वर्षीय युवक अरुण निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने बताया है कि उसके दोस्त विशाल और अन्य उसे घर से बुलाकर ले गए और विशाल ने उसके पेट में गोली मार दी, जिससे अरुण की मौत हो गई आरोपियों की तलाश की जा रही है.

Published at : 16 Feb 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Gorakhpur News
