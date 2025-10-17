हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोरखपुर में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का एक्शन, 500 किलो खजूर और 15 क्विंटल खराब मिठाई जब्त

गोरखपुर में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का एक्शन, 500 किलो खजूर और 15 क्विंटल खराब मिठाई जब्त

Gorakhpur News: खाद्य विभाग ने दिल्‍ली से प्राइवेट बस में 50 डिब्‍बों में भरकर लाए जा रहे 5 क्विंटल खजूर (डेट्स) बरामद किए हैं. इसके अलावा 15 किलो मिलावटी मिठाई जब्त की है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 17 Oct 2025 02:22 PM (IST)
यूपी के गोरखपुर में दिवाली के त्‍योहार से पहले मिलावटखोर बाजार में मिठाई के साथ अब ड्राई फ्रूट्स के नाम पर भी बाजार में मौत बांट रहे हैं. यूपी के गोरखपुर में दिल्‍ली से प्राइवेट बस में आ रहा 5 क्विंटल (500 किलोग्राम) खराब खजूर और 15 क्विंटल खराब मिठाई बरामद की गई है. इस मिठाई पर चांदी के वर्क की जगह एल्मुनियम का वर्क लगा था. 

गोरखपुर में सहायक आयुक्‍त खाद्य डा. सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्‍व में टीम ने शुक्रवार नौसड़ चौक पर दिल्‍ली से प्राइवेट बस में 50 डिब्‍बों में भरकर लाए जा रहे खजूर (डेट्स) बरामद किए हैं. प्रत्‍येक डिब्‍बे में 10 किलो खजूर थे. खाद्य विभाग ने 50 डिब्‍बे बरामद किए हैं जो करीब 5 क्विंटल है. 

5 क्विंटल खराब क्वालिटी के खजूर बरामद

इन डिब्बों पर एक्‍सपायरी डेट के साथ ही अन्‍य जानकारी को उपलब्‍ध नहीं कराया गया है. पहली नजर में ये खराब दिख रहे हैं. अधिकारियों की मानें तो मिठाई के साथ ड्राई फ्रूट्स में भी मिलावट का खेल शुरू हो गया है. आमतौर पर बाजार में अच्‍छी क्‍वालिटी के खजूर मिल जाते हैं. लेकिन अब फैक्‍ट्री में छुहारा को गर्म पानी में पकाकर उसमें सैकरीन और शुगर के साथ अन्‍य चीजों को मिलाकर खजूर की तरह बनाकर बाजार में बेचा जाता है.
 
गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पकड़ा गया खजूर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का बताया जा रहा है. पैकेट पर भी यही दर्ज है लेकिन, पैकेट पर पैंकिंग और एक्सपायरी डेट नहीं मिली है. फिलहाल खजूर सीज कर व्यापारी को दे दिया गया है. उसे हिदायत दी गई है कि सैंपल का रिजल्ट आने तक उसकी बिक्री नहीं की जाएगी. 

खजूर भेजने वाले और मंगाने वाले किसी के पास लाइसेंस नहीं था, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे माल को सीज कर दिया. यह माल महेवा मंडी के राजू सोनकर के पास भेजा गया था.

ब्रेड वाहन में छिपाकर लाई जा रही थी मिठाई

डॉ. सुधीर ने बताया कि लखनऊ से भी एक ब्रेड वाहन में 15 क्विंटल खराब मिठाई पकड़ी गई है. ये मिठाई ब्रेड के बीच छुपाकर रखी गई थी. गोरखपुर के कई व्‍यापारियों के द्वारा इसे मंगाया गया था. उनके फूड लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं. कुछ मिठाइयों पर एल्‍युमिनियम वर्क लगा हुआ है. इसे नष्‍ट कराया जा रहा है.
 
शासन के सख्‍त निर्देश हैं कि ऐसी चीजों को रोका जाए. उनकी टीम दिन-रात काम कर रही है. सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. इस माल को सीज किया जाएगा. वैधानिक डाक्‍यूमेंट मांगे जाएंगे. उसके आधार पर कार्रवाई होगी. बाधा डालने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. 
 
सहायक खाद्य आयुक्‍त ने कहा कि त्‍योहारों को देखते हुए विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है. मिठाइयां, मिल्‍क प्रोडक्‍ट और ड्राई फ्रूट्स की जांच कर रहे हैं. खजूर के डिब्बों की भी जांच की जा रही है. अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई कर रहे हैं. इन पर FASSAI नंबर भी नहीं है. जो अनिवार्य होता है. अभी तक कोई सख्‍ती नहीं की गई थी. इसी वजह से ये लोग आसानी से बच जाते हैं.   

Published at : 17 Oct 2025 02:22 PM (IST)
UP NEWS Gorakhpur News
