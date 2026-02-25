हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय पर अभद्र टिप्पणी का मामला, एंकर के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत

Gorakhpur News: भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय पर अभद्र टिप्पणी का मामला, एंकर के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत

Gorakhpur News In Hindi: आरोप लगाया है कि बिहार के आरा जिला के रहने वाले एंकर मुकेश राय ने उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. अब उन्हें व्हाट्सएप के जरिए जान माल की धमकी दी जा रही है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 25 Feb 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के छपरा की रहने वाली गायिका निशा उपाध्याय ने गोरखपुर के एसपी सिटी से मिलकर मंच पर अब तक टिप्पणी करने वाले एंकर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के आरा जिला के रहने वाले एंकर मुकेश राय ने उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. अब उन्हें व्हाट्सएप के जरिए जान माल की धमकी दी जा रही है. तीन दिन पहले गोरखपुर में आयोजित एक बहुभोज कार्यक्रम में एंकर द्वारा उन पर बेहद अभद्र टिप्पणी की. जिस पर सिंगर निशा उपाध्याय ने मंच पर ही उन्हें सबक सिखाया था. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एसपी कार्यालय पहुंची बिहार के छपरा की रहने वाली लोकगायिका निशा उपाध्याय ने एसपी सिटी अभिनव त्यागी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने लिखित एप्लीकेशन देकर उन्हें घटनाक्रम से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि एंकर द्वारा उन्हें के साथ 21 फरवरी दिन शनिवार को आयोजित एक बहुभोज कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी की गई थी. अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे. 

21 फरवरी को था कार्य्रकम

लोक गायिका निशा उपाध्याय ने बताया कि उनके साथ बिहार के आरा जिले के रहने वाले एंकर मुकेश राय द्वारा 21 फरवरी दिन शनिवार को आयोजित अधिवक्ता गिरिजेश शुक्ला के पुत्र के बहुभोज कार्यक्रम के दौरान अभद्र टिप्पणी की गई थी. इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है. वे गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी से मुलाकात कर लिखित शिकायत दर्ज कराई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर और बाबा गोरखनाथ की नगरी में उन्हें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा. उन्होंने इसकी शिकायत महिला आयोग में भी की है. 

लोक गायिका के साथ आए अधिवक्ता

गायिका निशा उपाध्याय के अधिवक्ता संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि वे उस बहुभोज कार्यक्रम में मौजूद थे. कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि बिहार के आरा जिले के रहने वाले एंकर मुकेश राय द्वारा उनकी पूर्व परिचित लोक गायिका निशा उपाध्याय के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है. एक महिला होने के नाते इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है पूरा अधिवक्ता समाज गायिका निशा उपाध्याय के साथ खड़ा है. वे लोग यहां एसपी सिटी अभिनव त्यागी से मिलकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन

इस मामले में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि एक कार्यक्रम के दौरान बिहार की गायिका के ऊपर एंकर द्वारा अभद्र टिप्पणी का मामला संज्ञान में आया है. गायिका द्वारा शिकायती पत्र दिया गया है. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 25 Feb 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Folk Singer UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय पर अभद्र टिप्पणी का मामला, एंकर के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत
Gorakhpur News: भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय पर अभद्र टिप्पणी का मामला, एंकर के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 517 जोड़ों की शादी निरस्त, फटा टेंट देख भडके DM
Hapur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 517 जोड़ों की शादी निरस्त, फटा टेंट देख भडके DM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कौन हो तुम, लॉर्ड हो क्या?', अलीगढ़ नगर आयुक्त पर भड़के सपा नेता, वीडियो वायरल
'कौन हो तुम, लॉर्ड हो क्या?', अलीगढ़ नगर आयुक्त पर भड़के सपा नेता, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
PM Modi In Israel: प्राइवेट डिनर..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?| Netanyahu
PM Modi In Israel: आज से इजरायल दौरे पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री Netanyahu से करेंगे मुलाकात|Breaking
Iran- Us: Trump की फाइनल वॉर्निंग... डील करो या युद्द करो | Breaking
sansani: लखनऊ में खौफनाक 'नीला ड्रम कांड' ! | Crime News | Lucknow
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
इंडिया
रांची एयर एंबुलेंस क्रैश: 'प्लेन में नहीं था ब्लैक बॉक्स', जानें अधिकारियों ने और क्या-क्या बताया
रांची एयर एंबुलेंस क्रैश: 'प्लेन में नहीं था ब्लैक बॉक्स', जानें अधिकारियों ने और क्या-क्या बताया
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
Results
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
जनरल नॉलेज
दिल्ली के इन पांच मेट्रो स्टेशन पर होती है सबसे ज्यादा भीड़, इनमें से कहां नहीं गए आप?
दिल्ली के इन पांच मेट्रो स्टेशन पर होती है सबसे ज्यादा भीड़, इनमें से कहां नहीं गए आप?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget