Gorakhpur News: भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय पर अभद्र टिप्पणी का मामला, एंकर के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत
Gorakhpur News In Hindi: आरोप लगाया है कि बिहार के आरा जिला के रहने वाले एंकर मुकेश राय ने उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. अब उन्हें व्हाट्सएप के जरिए जान माल की धमकी दी जा रही है.
बिहार के छपरा की रहने वाली गायिका निशा उपाध्याय ने गोरखपुर के एसपी सिटी से मिलकर मंच पर अब तक टिप्पणी करने वाले एंकर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के आरा जिला के रहने वाले एंकर मुकेश राय ने उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. अब उन्हें व्हाट्सएप के जरिए जान माल की धमकी दी जा रही है. तीन दिन पहले गोरखपुर में आयोजित एक बहुभोज कार्यक्रम में एंकर द्वारा उन पर बेहद अभद्र टिप्पणी की. जिस पर सिंगर निशा उपाध्याय ने मंच पर ही उन्हें सबक सिखाया था. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
एसपी कार्यालय पहुंची बिहार के छपरा की रहने वाली लोकगायिका निशा उपाध्याय ने एसपी सिटी अभिनव त्यागी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने लिखित एप्लीकेशन देकर उन्हें घटनाक्रम से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि एंकर द्वारा उन्हें के साथ 21 फरवरी दिन शनिवार को आयोजित एक बहुभोज कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी की गई थी. अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे.
21 फरवरी को था कार्य्रकम
लोक गायिका निशा उपाध्याय ने बताया कि उनके साथ बिहार के आरा जिले के रहने वाले एंकर मुकेश राय द्वारा 21 फरवरी दिन शनिवार को आयोजित अधिवक्ता गिरिजेश शुक्ला के पुत्र के बहुभोज कार्यक्रम के दौरान अभद्र टिप्पणी की गई थी. इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है. वे गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी से मुलाकात कर लिखित शिकायत दर्ज कराई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर और बाबा गोरखनाथ की नगरी में उन्हें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा. उन्होंने इसकी शिकायत महिला आयोग में भी की है.
लोक गायिका के साथ आए अधिवक्ता
गायिका निशा उपाध्याय के अधिवक्ता संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि वे उस बहुभोज कार्यक्रम में मौजूद थे. कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि बिहार के आरा जिले के रहने वाले एंकर मुकेश राय द्वारा उनकी पूर्व परिचित लोक गायिका निशा उपाध्याय के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है. एक महिला होने के नाते इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है पूरा अधिवक्ता समाज गायिका निशा उपाध्याय के साथ खड़ा है. वे लोग यहां एसपी सिटी अभिनव त्यागी से मिलकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन
इस मामले में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि एक कार्यक्रम के दौरान बिहार की गायिका के ऊपर एंकर द्वारा अभद्र टिप्पणी का मामला संज्ञान में आया है. गायिका द्वारा शिकायती पत्र दिया गया है. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.
