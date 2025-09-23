हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अब यूपी नहीं देखेगा गुंडाराज', आजम खान की रिहाई के बीच अखिलेश यादव पर बरसे BJP सांसद रवि किशन

'अब यूपी नहीं देखेगा गुंडाराज', आजम खान की रिहाई के बीच अखिलेश यादव पर बरसे BJP सांसद रवि किशन

UP Politics: सपा नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद प7-विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Sep 2025 06:41 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं. उनके बाहर आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है. वहीं सपा प्रमुख की तरफ से भी उनकी रिहाई पर खुशी का इजहार किया गया है और उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आने पर सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा.

इसी बीच पक्ष और विपक्ष की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वहीं गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सासंद ने कहा कि जमानत पर बाहर आए हैं रिहा नहीं हुए हैं. अब उनके इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई हैं. 

आजम खान की रिहाई पर क्या बोले सांसद?

सपा नेता आजम खान के जेल से बाहर आने पर सांसद रवि किशन ने कहा कि, 'जमानत हुई है, रिहाई नहीं हुई है.' वहीं अखिलेश के आजम खान के ऊपर से सभी मुकदमे हटाने वाले बयान पर कहा कि, 'अब तो यही हो गया कि हमारी सरकार आएगी या आपकी सरकार आएगी बात वह नहीं है बात यह है कि एक पुख्ता सबूत होता है तब केस बनता है जिस पर न्यायालय, उच्च-न्यायालय में जांच, वकीलों की डिबेट, तथ्यों के आधार पर कोर्ट हमेशा न्याय या सजा देती है.'

वहीं उन्होंने कहा कि मुकदमे वापस कर लेंगे वाले सवाल पर कहा कि, 'इसलिए इतने साल से बाहर हैं क्योंकि अब यूपी उस जंगलराज को, उस गुंडाराज को, उस बाहूबली राज को, बंदूक लहराते व्यापारियों के अपहरण को उन अनगिनत हत्याओं को, बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ का दोबारा से उत्तर प्रदेश नहीं देखना चाहता, इसलिए भाजपा की सरकार बार-बार आ रही है, और 2027 में भी लिखकर ले लीजिए हम लोग 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे.'

नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर अखिलेश के ट्वीट पर बोले सांसद

अखिलेश यादव द्वारा नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि, 'अखिलेश बहुत बड़े नेता हैं, मैं एक गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं, हमने मिट्टी के घर से अपनी लड़ाई लड़ी जिसका पूरी दुनिया को पता है आज विश्व में हमारा नाम है.' वहीं अखिलेश के ट्वीट पर बोले की हमने गरीबी देखी है आप तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, आप एक परिवार के 12 लोगों को खिचड़ी का पानी पीते हुए देखे हो नहीं तो आप नहीं समझोगे. 

वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब के खातिर शौचालय बनवाए, चार करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मिला उस पर आप कभी नहीं बोले, 80 करोड़ को अनाज मिल रहा है, 5 लाख रुपये इलाज के लिए मिल रहा है, 6 हजार रुपये किसान को मिल रहा है, लाडली बहन-बेटियों को पैसा मिल रहा है, आज बीमारू प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है. 

बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां

इसके साथ ही रवि किशन बीजेपी सरकार के काम का गुणगान करने से भी पीछे भी नहीं हटे औऱ उन्होंने बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई. इसी के साथ अखिलेश यादव को गोरखपुर आने के लिए कहते हुए कहा कि जहां पर लाशें बहती थी, जहां पर अपराध होते थे वह जगह आज पानी के जहाज चल रहे हैं, सीसीटीवी से लैश और पांच सितारा होटलों की कतार है और सब प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की कृपा से है. 

इसके साथ ही आखिर में उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित, आदिवासी (पीडीए) आपका फ्लॉप है 2027 में आप हार रहे हैं बस यह जान लीजिए. फिलहाल सांसद की यह प्रतिक्रिया अब चर्चा का विषय बनी हुई है.

Published at : 23 Sep 2025 06:41 PM (IST)
Akhilesh Yadav Ravi Kishan Shukla Akhilesh Yadav UP NEWS Gorakhpur News AZam Khan
