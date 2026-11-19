गोरखपुर की जनसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस पर ब्राह्मण उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए चिलुआताल थाने में मां-बेटे से मारपीट और थूक चटवाने की घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. लेकिन, जाँच में ये सारे आरोप झूठे निकले हैं. पुलिस ने उस घटना का सीसीटीवी जारी किया है, जिसमें मां-बेटे खुद उनके छोटे बेटे पर आरोप लगाने वाली रेप पीडि़ता और पुलिस के साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं.

दरअसल गोरखनाथ थानाक्षेत्र में रहने वाली युवती ने 13 नवंबर 2026 को चिलुआताल थानाक्षेत्र के करीम नगर के रहने वाले अमृत पाण्डेय के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी एक सहेली के भाई से दोस्ती थी. जिसने उसके साथ मारपीट की है. पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में शादी का झांसा देकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद संबंधित धाराओं को बढ़ाया गया.

पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी फ़ुटेज

पीड़िता जब थाने में तहरीर देने पहुंची तो आरोपी के बड़े भाई शिवम पाण्डेय और मां पूनम पाण्डेय ने उसे रोकने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई. जबकि सोशल मीडिया पर आरोपी के भाई और मां ने पुलिस द्वारा गाली गलौज और जूता चटवाने का आरोप लगाया गया. ये सारे आरोप पूरी तरह से निराधार निकले हैं.



इस मामले में गोरखपुर पुलिस ने 19 नवंबर 2026 यानी आज सुबह 15 मिनट 28 सेकेंड का जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें आरोपी अमृत पाण्डेय का बड़ा भाई और मां ख़ुद ही पुलिस और पीड़िता के साथ अभद्रता करते दिख रहे हैं. यहीं नहीं उन्होंने पीड़िता को तहरीर देने और मेडिकल कराने से रोकने की भी कोशिश की.

पीड़िता से अभद्रता करते दिखे मां-बेटे

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह दोनों मां बेटे ने पुलिस से अभद्रता की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्‍हें थाने से बाहर निकाल दिया था. वहीं दूसरी तरफ़ शिवम् पाण्डेय और उसकी मां ने गोरखपुर सांसद रविकिशन को पत्र लिखकर पुलिसिया उत्‍पीड़न के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद ये मामला गरमा गया था.



इस बारे में गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने 13 नवंबर को 20 वर्षीय युवती ने अमृत पाण्डेय पर शादी का झांसा देकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया था. जिसके बाद आरोपी के भाई और मां ने पीड़िता से अभद्रता की. इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है. इस संबंध में सभी समुचित विधिक कार्रवाई प्रचलित है. आरोपी के परिवार द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह निराधार और गलत हैं.

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