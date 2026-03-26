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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्वांचल को बड़ी हवाई सौगात, गोरखपुर एयरपोर्ट से बढ़ेंगी उड़ानें, नवी मुंबई कनेक्टिविटी शुरू

पूर्वांचल को बड़ी हवाई सौगात, गोरखपुर एयरपोर्ट से बढ़ेंगी उड़ानें, नवी मुंबई कनेक्टिविटी शुरू

नए शेड्यूल के तहत नवी मुंबई के लिए पूरे समर सीजन में नियमित उड़ान सेवा उपलब्ध रहेगी, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र के साथ सीधी हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत होगी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 26 Mar 2026 10:56 AM (IST)
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नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गोरखपुर एयरपोर्ट का ग्रीष्मकालीन उड़ान शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके तहत 29 मार्च से 24 अक्टूबर 2026 तक उड़ानों का समय और रूट तय किए गए हैं. नए शेड्यूल के लागू होने से यात्रियों को अधिक उड़ान विकल्प और बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

एयरपोर्ट के निदेशक विजय कौशल ने बताया कि डीजीसीए से स्वीकृत समर शेड्यूल 2026 के अनुसार 29 मार्च से 24 अक्टूबर 2026 तक गोरखपुर एयरपोर्ट से उड़ानों का विस्तृत कार्यक्रम लागू किया जाएगा. इसमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई अहम बदलाव किए गए हैं. खासतौर पर नवी मुंबई के लिए नियमित नई उड़ान सेवा और कोलकाता रूट पर एयरबस ए320एन विमान का संचालन प्रमुख है.

नए शेड्यूल के तहत नवी मुंबई के लिए पूरे समर सीजन में नियमित उड़ान सेवा उपलब्ध रहेगी, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र के साथ सीधी हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. वहीं कोलकाता रूट पर आधुनिक एयरबस ए320एन विमान चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को कम समय में अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा.

बड़े शहरों से सीधी हवाई सेवा उपलब्ध 

समर शेड्यूल में गोरखपुर एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 13 आगमन और 13 प्रस्थान निर्धारित किए गए हैं. इस तरह कुल 26 फ्लाइट मूवमेंट रोजाना होंगे. इन उड़ानों के जरिए दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता समेत कई बड़े शहरों से सीधी हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी.

शेड्यूल के अनुसार कोलकाता की फ्लाइट पहले बेंगलुरु से सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर गोरखपुर पहुंचेगी और यहां से 11 बजे कोलकाता के लिए रवाना होगी. इसके बाद शाम को वही विमान कोलकाता से गोरखपुर आएगा और फिर बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा. इससे दक्षिण भारत से गोरखपुर होते हुए कोलकाता और आगे पूर्वोत्तर के शहरों तक पहुंचना यात्रियों के लिए आसान हो जाएगा.

अधिकारियों के मुताबिक नवी मुंबई की नई उड़ान सेवा, कोलकाता रूट पर एयरबस संचालन और रोजाना 26 फ्लाइट मूवमेंट गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएंगे.

Published at : 26 Mar 2026 10:56 AM (IST)
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