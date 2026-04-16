सांसद रवि किशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात, गोरखपुर एम्स के विस्तार पर चर्चा

गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला ने गुरुवार (16 अप्रैल) को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर गोरखपुर एम्स के द्वितीय चरण के विस्तार का मुद्दा उठाया. इस मुलाकात में उन्होंने एम्स से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की और विस्तार की जरूरत को विस्तार से समझाया.

सांसद रवि किशन ने बताया कि उन्होंने एम्स के दूसरे चरण में ट्रामा सेंटर के निर्माण पर विशेष जोर दिया. उनका कहना है कि बढ़ती आबादी और मरीजों की संख्या को देखते हुए यह बेहद जरूरी हो गया है. इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में नई सुविधाएं जोड़ने की भी मांग रखी, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक रुख दिखाया. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह सभी मांगें आम लोगों के हित में हैं और इन पर गहन विचार किया जाएगा.

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गोरखपुर समेत आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर एम्स अब सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है. यहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अलावा बिहार और नेपाल से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में अस्पताल का विस्तार होना समय की जरूरत है.

उनका मानना है कि अगर द्वितीय चरण का विस्तार जल्द शुरू होता है, तो इससे लाखों लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

सांसद के मुताबिक, गोरखपुर एम्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अभी हालात ऐसे हैं कि यहां रोजाना करीब 5 से 7 हजार मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए मौजूदा संसाधन पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए विस्तार जरूरी हो गया है.

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स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा

इस दौरान रवि किशन ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है. अब शहर ही नहीं, बल्कि गांव और दूर-दराज के इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं.

उन्होंने विश्वास जताया कि गोरखपुर एम्स के विस्तार का काम जल्द शुरू होगा, जिससे मरीजों को और ज्यादा राहत मिलेगी और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी.