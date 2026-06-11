उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी चाय पत्ती को लेकर नागरिकों को आगाह किया है. क्यूंकि शहर में कई जगह खतरनाक रंगों की मिलावट चाय में रंग लाने के लिए की जा रही है. सभी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. इस मिलावटी चाय से किडनी-लीवर खराब होने के साथ कैंसर का भी खतरा हो सकता है.

शहर के अलग-अलग इलाकों में चाय की दुकानों पर मिली शिकायतों के बाद विभाग ने कार्रवाई की है. यह चाय पानी में मिलते ही रंग छोड़ देती है. इस कार्रवाई से चाय विक्रेताओं में हडकंप मचा हुआ है.

इन जगहों पर की छापेमारी

गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार और शास्त्री चौक समेत अन्य चौक-चौराहों पर कागज और कुल्हड़ मैं बिकने वाली चाय के कार्ट पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गुरुवार 11 जून को छापेमारी की है. इस छापेमारी में बनाकर चाय बेचने वाले कार्ट पर मिली खुली चाय के सैंपल लिए गए. इस चाय को पानी में डालने पर जब रंग छूटने लगा तो खाद्य विभाग की टीम ने इसकी सैंपलिंग की और जांच के लिए इसे लैब में भेज दिया. प्रथम दृष्टया चाय में हानिकारक रंगों के मिलावट की पुष्टि हुई है. चाय को कड़क बनाने के लिए चाय की पत्ती में रंग मिलाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है.

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खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ऐसी लगभग 5 दुकानों पर जांच की गई. वहां से सैंपल लेकर चाय की पत्ती की जांच की गई. प्राथमिक जांच में उसमें रंग मिलने की पुष्टि हुई है. इसमें कौन सा केमिकल मिला है, यह जानने के लिए सैंपल लैब में भेजा जाएगा.

ग्राहक ने की थी शिकायत

किसी ग्राहक की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने चाय के कार्ट पर छापेमारी कर सैंपलिंग की है. उन्हें शिकायत मिली कि जिसको लड़ में चाय दी जा रही है वह चाय पीने के बाद पूरी तरह से सफेद हो जा रहा है. ऐसा तभी होता है, जब चाय की पत्ती में रंग की मिलावट की गई हो.

चाय की दुकान लगाने वाले पांच दुकानदारों के यहां जांच की गई. उनकी चाय की पत्ती को ठंडे पानी में डाला गया. पानी में चाय की पत्ती डालते ही पत्ती ने रंग छोड़ दिया. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जब ठंडे पानी में रंग छूट रहा है, तो पानी को गर्म करने पर भी यह स्थिति आती होगी. यह स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है.

रंग मिलने की पुष्टि के बाद भरे गए नमूने

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दुकानों पर जांच कराई गई है. वहां खुली चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा था. प्राथमिक दृष्टि से इसमें रंग मिले होने की बात सामने आयी है. सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है. कहां से सप्लाई हो रही थी, इसका पता लगाया जाएगा. चाय की पत्ती में कौन सा केमिकल मिला है, इसकी जांच के लिए सैंपल को लैब भेजा जाएगा. दुकानदारों से खुली चाय का प्रयोग नहीं करने को कहा गया है. इसके इस्तेमाल से कैंसर, किडनी-लिवर और शरीर के अन्य अंगों में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

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