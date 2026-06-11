हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसावधान! गोरखपुर में चाय पत्ती में खतरनाक रंगों की मिलावट का खुलासा, कैंसर और किडनी-लिवर रोग का खतरा

सावधान! गोरखपुर में चाय पत्ती में खतरनाक रंगों की मिलावट का खुलासा, कैंसर और किडनी-लिवर रोग का खतरा

Gorakhpur News In Hindi: शहर के अलग-अलग इलाकों में चाय की दुकानों पर मिली शिकायतों के बाद विभाग ने कार्रवाई की है. यह चाय पानी में मिलते ही रंग छोड़ देती है. चाय विक्रेताओं में हडकंप मचा हुआ है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 11 Jun 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी चाय पत्ती को लेकर नागरिकों को आगाह किया है. क्यूंकि शहर में कई जगह खतरनाक रंगों की मिलावट चाय में रंग लाने के लिए की जा रही है. सभी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. इस मिलावटी चाय से किडनी-लीवर खराब होने के साथ कैंसर का भी खतरा हो सकता है.

शहर के अलग-अलग इलाकों में चाय की दुकानों पर मिली शिकायतों के बाद विभाग ने कार्रवाई की है. यह चाय पानी में मिलते ही रंग छोड़ देती है. इस कार्रवाई से चाय विक्रेताओं में हडकंप मचा हुआ है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

इन जगहों पर की छापेमारी 

गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार और शास्त्री चौक समेत अन्य चौक-चौराहों पर कागज और कुल्हड़ मैं बिकने वाली चाय के कार्ट पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गुरुवार 11 जून को छापेमारी की है. इस छापेमारी में बनाकर चाय बेचने वाले कार्ट पर मिली खुली चाय के सैंपल लिए गए. इस चाय को पानी में डालने पर जब रंग छूटने लगा तो खाद्य विभाग की टीम ने इसकी सैंपलिंग की और जांच के लिए इसे लैब में भेज दिया. प्रथम दृष्टया चाय में हानिकारक रंगों के मिलावट की पुष्टि हुई है. चाय को कड़क बनाने के लिए चाय की पत्ती में रंग मिलाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बाद अब BJP में सीट शेयरिंग की बात शुरू, ओपी राजभर ने दे दिए ये संकेत

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ऐसी लगभग 5 दुकानों पर जांच की गई. वहां से सैंपल लेकर चाय की पत्ती की जांच की गई. प्राथमिक जांच में उसमें रंग मिलने की पुष्टि हुई है. इसमें कौन सा केमिकल मिला है, यह जानने के लिए सैंपल लैब में भेजा जाएगा. 

ग्राहक ने की थी शिकायत 

किसी ग्राहक की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने चाय के कार्ट पर छापेमारी कर सैंपलिंग की है. उन्हें शिकायत मिली कि जिसको लड़ में चाय दी जा रही है वह चाय पीने के बाद पूरी तरह से सफेद हो जा रहा है. ऐसा तभी होता है, जब चाय की पत्ती में रंग की मिलावट की गई हो.

चाय की दुकान लगाने वाले पांच दुकानदारों के यहां जांच की गई. उनकी चाय की पत्ती को ठंडे पानी में डाला गया. पानी में चाय की पत्ती डालते ही पत्ती ने रंग छोड़ दिया. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जब ठंडे पानी में रंग छूट रहा है, तो पानी को गर्म करने पर भी यह स्थिति आती होगी. यह स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है.

रंग मिलने की पुष्टि के बाद भरे गए नमूने 

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दुकानों पर जांच कराई गई है. वहां खुली चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा था. प्राथमिक दृष्टि से इसमें रंग मिले होने की बात सामने आयी है. सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है. कहां से सप्लाई हो रही थी, इसका पता लगाया जाएगा. चाय की पत्ती में कौन सा केमिकल मिला है, इसकी जांच के लिए सैंपल को लैब भेजा जाएगा. दुकानदारों से खुली चाय का प्रयोग नहीं करने को कहा गया है. इसके इस्तेमाल से कैंसर, किडनी-लिवर और शरीर के अन्य अंगों में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी में धर्मांतरण रोकने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में बनेगी विशेष सेल, राज्यपाल ने दिए आदेश

Published at : 11 Jun 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Adulterated Tea UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गंगोत्री में बड़ा हादसा टला! गंगा की तेज धारा में बहे बुजुर्ग श्रद्धालु, SDRF जवान ने जान पर खेलकर बचाया
गंगोत्री में बड़ा हादसा टला! गंगा की तेज धारा में बहे बुजुर्ग श्रद्धालु, SDRF जवान ने जान पर खेलकर बचाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड:'धार्मिक आयोजनों को राजनीति से दूर रखें', अर्धकुंभ को लेकर राजकुमार ठुकराल के बयान से सियासत गरमाई
उत्तराखंड:'धार्मिक आयोजनों को राजनीति से दूर रखें', अर्धकुंभ को लेकर राजकुमार ठुकराल के बयान से सियासत गरमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सावधान! गोरखपुर में चाय पत्ती में खतरनाक रंगों की मिलावट का खुलासा, कैंसर और किडनी-लिवर रोग का खतरा
सावधान! गोरखपुर में चाय पत्ती में खतरनाक रंगों की मिलावट का खुलासा, कैंसर और किडनी-लिवर रोग का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: पाटी और गढ़ीनेगी में भाजपा पर भारी पड़े निर्दलीय, निकाय चुनाव परिणामों ने बढ़ाई संगठन की चिंता
उत्तराखंड: पाटी और गढ़ीनेगी में भाजपा पर भारी पड़े निर्दलीय, निकाय चुनाव परिणामों ने बढ़ाई संगठन की चिंता
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमले से बिगड़ रहे हालात, फौरन बंद हो अटैक', जहाज पर अमेरिकी हमले से गुस्साए भारत की दो टूक
3 दिन में तीन हमले, समंदर में US के दुस्साहस से भड़का भारत, ट्रंप से बोला- फौरन बंद हो अटैक
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बॉलीवुड
'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात
'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात
क्रिकेट
Womens T20 World Cup 2026: किस फॉर्मेट में खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप? बारिश से लेकर जानें सभी नियम 
किस फॉर्मेट में खेला जाएगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप? बारिश से लेकर जानें सभी नियम 
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
ईरान पर अमेरिका के हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश, जानें कौन-कौन होगा शामिल
ईरान पर अमेरिकी हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश
विश्व
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका, भारत के लिए मुश्किल कैसे?
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका?
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget