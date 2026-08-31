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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमां ने बॉयफ्रेंड के लिए डांटा तो टंकी पर चढ़ी नाबालिग, महिला दारोगा ने बचाई जान

मां ने बॉयफ्रेंड के लिए डांटा तो टंकी पर चढ़ी नाबालिग, महिला दारोगा ने बचाई जान

यूपी के गोरखपुर में मां ने 15 साल की बेटी को बॉयफ़्रेंड से बात करने से रोका तो वो मरने के लिए 100 फ़ीट ऊंची टंकी पर चढ़ गई. लेकिन, महिला दारोगा की सूझबूझ से उसकी जान बच गई.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 31 Aug 2026 10:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक 15 साल की किशोरी को मां ने बॉयफ्रेंड से बात करने से रोका तो वो नाराज होकर 100 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़ गई और कूदने की धमकी दी. लेकिन, महिला दारोगा की सूझ-बूझ ने उसे बचा लिया. किशोरी तीन घंटे तक टंकी पर बैठी रही, इस दौरान जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. 

ये घटना गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के महादेव झारखंडी कालोनी की है, जहां शनिवार की दोपहर 1 बजे के आसपास एक लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई. हुआ ये कि नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को उसकी मां ने बॉयफ्रेंड से बात करने को लेकर डांट दिया. 

पानी की टंकी पर चढ़ी किशोरी

मां की डांट से लड़की इतनी आहत हुई कि वो घर से थोड़ी दूरी पर स्थित 100 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़ गई और मरने की धमकी देने लगी. किशोरी करीब 3 घंटे तक पैर लटका कर टंकी पर बैठी रही. जिसे बाद उसे देखने के लिए आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. लोगों ने उसे नीचे उतरने को कहा लेकिन, वो कोई बात सुनने को राजी नहीं थी. 

स्थानी लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को फोन कर दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँच गई. पुलिस ने भी लड़की को काफी देर तक समझने का प्रयास किया लेकिन, वह नीचे आने को तैयार नहीं हुई. इस बीच पुलिस की टीम में महिला दारोगा जागृति खरवार चुपके से पानी टंकी पर पहुंच गई, जैसे ही लड़की का ध्यान नीचे था तभी महिला दारोगा ने उसे पीछे से पकड़ लिया.

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महिला दारोगा की सूझबूझ से बची जान

महिला दारोगा ने जैसे ही उसे पीछे से पकड़ा, लड़की ने टंकी से छलांग लगा दी और लटक गई लेकिन, महिला दारोगा ने उसका हाथ और कपड़े मजबूती से पकड़ लिए. क़रीब 20 मिनट तक लड़की हवा में लटकी रही इसके बाद पीछे से और भी पुलिसकर्मी मौके पर पहुँच गए और लड़की को सुरक्षित खींच लिया. 

इस तरह महिला दारोगा की सूझबूझ और हिम्मत से लड़की की जान बच गई. ये किशोरी 9 क्लास की छात्रा है और आवास विकास कॉलोनी शिवपुर की रहने वाली बताई जा रही है. पुलिस ने छात्रा को समझा-बुझाकर मामला शांत कर दिया है. 

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Published at : 31 Aug 2026 10:54 AM (IST)
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