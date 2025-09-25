यूपी के गोरखपुर से सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिले के चौरीचौरा कस्बे में बगैर दाएं-बाएं देखे स्कूटी लेकर हाइवे पर आना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गया. तेज रफ्तार कार ने उसे ऐसी जोरदार टक्कर मारी की वो फुटबॉल की तरह हवा में उड़ता हुआ 20 फीट दूर जा गिरा. युवक गंभीर हालत में लखनऊ के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. इस हादसे में 3 कुत्तों की भी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, ये हादसा रविवार 21 सितंबर को देर रात गोरखपुर-देवरिया फोरलेन पर चौरीचौरा कस्बे में हुआ. स्कूटी सवार युवक कार की टक्कर से फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ 20 फुट दूर जा गिरा. युवक की पहचान मुंडेरा बाजार के रहने वाले नकुल चौरसिया (18 वर्ष) के रूप में हुई है. गम्भीर रूप से घायल नकुल का हायर सेंटर लखनऊ में इलाज चल रहा है.

बेकाबू कार ने बुलेट और फल की दुकान को मारी टक्कर

कार में सवार चार युवकों की जान एयरबैग खुलने की वजह से बच गई. हादसे में कार से टक्कर लगने के बाद युवक 20 फीट हवा में उड़कर दूर सड़क पर जा गिरा. हादसा देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो वही ये साफ समझा जा सकता है कि गलती किसकी है. स्कूटी को ठोकर मारने में बाद बेकाबू कार ने बुलेट और फल की दुकान को टक्कर मार दी.

पुलिस ने कब्जे में ली कार

हालांकि, कार का नंबर प्लेट घटनास्थल पर गिर गया, जिससे पुलिस को पहचान करने में मदद मिली. चौरीचौरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. कार देवरिया के गौरी बाजार की है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

