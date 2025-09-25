हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 20 फीट दूर जाकर गिरा युवक, देखें वीडियो

UP News: गोरखपुर में 21 सितंबर को हुए सड़क हादसे का रोंगट खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है, कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक 20 फीट दूर जाकर गिरा. उसे लखनऊ में भर्ती कराया गया है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Sep 2025 03:42 PM (IST)
यूपी के गोरखपुर से सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिले के चौरीचौरा कस्बे में बगैर दाएं-बाएं देखे स्कूटी लेकर हाइवे पर आना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गया. तेज रफ्तार कार ने उसे ऐसी जोरदार टक्कर मारी की वो फुटबॉल की तरह हवा में उड़ता हुआ 20 फीट दूर जा गिरा. युवक गंभीर हालत में लखनऊ के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. इस हादसे में 3 कुत्तों की भी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, ये हादसा रविवार 21 सितंबर को देर रात गोरखपुर-देवरिया फोरलेन पर चौरीचौरा कस्बे में हुआ. स्कूटी सवार युवक कार की टक्कर से फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ 20 फुट दूर जा गिरा. युवक की पहचान मुंडेरा बाजार के रहने वाले नकुल चौरसिया (18 वर्ष) के रूप में हुई है. गम्भीर रूप से घायल नकुल का हायर सेंटर लखनऊ में इलाज चल रहा है.

गोरखपुर: चौरीचौरा में रविवार 21 सितंबर की देर रात बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी और स्कूटी चला रहा शक्स हवा में फुटबॉल की तरह उड़ते हुए 20 फीट दूर जा गिरा. उसे गंभीर हालत में लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

— Neeraj Srivastava (@NeerajABPNews) September 25, 2025

बेकाबू कार ने बुलेट और फल की दुकान को मारी टक्कर

कार में सवार चार युवकों की जान एयरबैग खुलने की वजह से बच गई. हादसे में कार से टक्कर लगने के बाद युवक 20 फीट हवा में उड़कर दूर सड़क पर जा गिरा. हादसा देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो वही ये साफ समझा जा सकता है कि गलती किसकी है. स्कूटी को ठोकर मारने में बाद बेकाबू कार ने बुलेट और फल की दुकान को टक्कर मार दी.

पुलिस ने कब्जे में ली कार

हालांकि, कार का नंबर प्लेट घटनास्थल पर गिर गया, जिससे पुलिस को पहचान करने में मदद मिली. चौरीचौरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. कार देवरिया के गौरी बाजार की है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Published at : 25 Sep 2025 03:42 PM (IST)
Embed widget