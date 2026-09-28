Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला 7वीं क्लास के स्टूडेंट का शव, दोस्त की हत्या के बाद सुसाइड?

गोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला 7वीं क्लास के स्टूडेंट का शव, दोस्त की हत्या के बाद सुसाइड?

गोरखपुर के चौरीचौरा में शिवा और श्याम 7वीं क्लास में साथ में पढ़ते थे. 23 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे शिवा और श्याम चकदेड्या गांव स्थित जलकल परिसर में पहुंचे थे

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 28 Sep 2026 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. रेलवे ट्रैक पर सातवीं क्लास के एक 17 वर्षीय स्टूडेंट का कटा हुआ शव मिला. पुलिस ने गहनता से जांच की तो पता चला कि वह एक दिन पहले अपने 16 वर्षीय दोस्त के साथ जलकल परिसर के खंडहरनुमा कमरे की ओर गया और सवा घंटे बाद अकेले वापस आया. पुलिस का दावा है कि पहले उसने अपने दोस्त की हत्या की और उसके दूसरे दिन फ्रस्ट्रेशन में खुद रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी कर ली. 

हत्या और आत्महत्या के सस्पेंस की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है. दोस्त की हत्या और फिर आत्महत्या के सस्पेंस में गोरखपुर पुलिस किसी विवाद या लव ट्रैंगल को लेकर उलझ गई है. पुलिस को यह भी शक है कि कहीं वहां पर दोनों ने कुछ ऐसा तो नहीं देख लिया है, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए', अखिलेश यादव पर बरसे AIMIM नेता
'PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए', अखिलेश यादव पर बरसे AIMIM नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'600 साल पुरानी...', उज्जैन मस्जिद मामले पर पर बोले शहाबुद्दीन रजवी
'600 साल पुरानी...', उज्जैन मस्जिद मामले पर पर बोले शहाबुद्दीन रजवी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में खाद के लिए किसानों का हंगामा, कुलपहाड़ मार्ग पर लगाया जाम
महोबा में खाद के लिए किसानों का हंगामा, कुलपहाड़ मार्ग पर लगाया जाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा इन्हें भेजेगी विधान परिषद, अखिलेश ने किया MLC उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
सपा इन्हें भेजेगी विधान परिषद, अखिलेश ने किया MLC उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

गोरखपुर के पूर्वी ग्रामीण इलाके चौरीचौरा थानाक्षेत्र का दोस्त की हत्या और फिर आत्महत्या का ये सनसनीखेज मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया है. पुलिस का दावा है सीसीटीवी फुटेज और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर चौरीचौरा थानाक्षेत्र के चौरी टोला भरटोलिया के रहने वाले 17 वर्षीय सातवीं के छात्र श्याम राजभर ने पहले गला घोट कर अपने 16 वर्ष के दोस्त शिवा राजभर की हत्या कर दी. उसके बाद खुद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है. दोनों एक ही स्कूल और क्लास में पढ़ते थे. पुलिस हत्या और आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटी है. 

पुलिस की जांच में सामने आया है कि 23 सितंबर को दोनों एक साथ घर से निकले थे. 24 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर श्याम राजभर (17) का शव मिला. अगले दिन 25 सितंबर को जलकल परिसर के एक खंडहरनुमा कमरे से दूसरे दोस्त शिवा (14) का सड़ा हुआ शव मिला था. सीसीटीवी मैं दोनों दोस्त साथ जलकल विभाग के कमरे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि शिवा कमरे से बाहर नहीं आता है और श्याम राजभर कमरे से अकेले बाहर आते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है. पुलिस का दावा है कि श्याम राजभर ने पहले अपने दोस्त शिवा की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली.

गोरखपुर के चौरीचौरा में शिवा और श्याम 7वीं क्लास में साथ में पढ़ते थे. 23 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे शिवा और श्याम चकदेड्या गांव स्थित जलकल परिसर में पहुंचे थे. दोनों के परिसर में प्रवेश करने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. करीब सवा घंटे बाद श्याम अकेले बाहर निकलता दिखाई दिया. वह कपड़े साफ करते हुए परिसर से निकला और घर चला गया. अगले दिन 24 सितंबर को उसका शव सतहवा के पास रेलवे ट्रैक पर मिला. पुलिस के मुताबिक उसकी मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि

25 सितंबर को जलकल परिसर के कमरे से शिवा का शव मिला था. शव से दुर्गंध उठने पर आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की कड़ियां जोड़ीं तो घटना में श्याम की भूमिका सामने आई. अब जांच का केंद्र हत्या की वजह है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों किशोरों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि दोस्ती का रिश्ता अचानक हत्या तक पहुंच गया. घटना से पहले दोनों की गतिविधियों और आपसी संबंधों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

श्याम के पिता रविन्द्र राजभर का कहना है कि दोनों अच्छे दोस्त थे. उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर श्याम राजभर ने शिव की हत्या क्यों की. हत्या की कोई वजह तो होनी चाहिए. पुलिस गहनता से इस मामले की जांच करे. पुलिस भी परिजनों और दोस्तों से पूछताछ कर हत्या और सुसाइड की वजह पता कर रही है. श्याम के पिता रविंद्र राजभर ने बताया कि एक आदमी अकेले किसी को नहीं मार सकता है. मेरे बेटे की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है. बताया जा रहा है कि उसने शिवा का गला घोटकर हत्या किया है. लेकिन यकीन नहीं हो रहा है. दोनों हमेशा साथ ही घूमते थे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है.

मेरे बेटे को साजिश करके मारा गया- शिवा की मां

शिवा की मां मीना ने बताया कि मेरे बेटे को साजिश करके मारा गया है. मेरे लड़के के साथ क्या हुआ, किसने मारा है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए. शिवा के पिता कमलेश राजभर पेंट पालिश का काम करते हैं. उन्होंने किसी से दुश्मनी की बात से भी इन्कार किया है. उन्हें शक है कि कोई तीसरा भी वहां पर मौजूद था.

इस घटना के संबंध में गोरखपुर के एसपी नॉर्थ राजेश घुनावत ने बताया श्याम राजभर (16 वर्ष) और शिवा राजभर (15 वर्ष) दोनों दोस्त थे. वे दोनों सातवीं क्लास में पढ़ते थे. वे चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भटोलिया में रहते थे. 23 सितंबर को दोनों साथ में निकले थे. यह मोहल्ला चौरा स्थित जलकल कैंपस में लगभग 1 घंटे तक एक साथ थे. इसके 1 घंटे बाद श्याम राजभर वहां से अकेले बाहर निकल गया. दूसरे दिन 24 सितंबर को श्याम राजभर की ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी. 

हत्या और आत्महत्या की जांच कर रही है पुलिस

शिव राजभर का 100 25 सितंबर को जलकल कैंपस के खंडारनुमा कमरे से बरामद किया गया था. सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गला घोटने से मृत्यु होना पाया गया. जांच में पता चला है कि श्याम राजभर ने शिव राजभर की गला घोटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उसने भी सुसाइड कर लिया. सीसीटीवी फुटेज और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है. हत्या और आत्महत्या की वजह के बारे में पुलिस पता लग रही है.

और पढ़ें
Published at : 28 Sep 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए', अखिलेश यादव पर बरसे AIMIM नेता
'PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए', अखिलेश यादव पर बरसे AIMIM नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'600 साल पुरानी...', उज्जैन मस्जिद मामले पर पर बोले शहाबुद्दीन रजवी
'600 साल पुरानी...', उज्जैन मस्जिद मामले पर पर बोले शहाबुद्दीन रजवी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में खाद के लिए किसानों का हंगामा, कुलपहाड़ मार्ग पर लगाया जाम
महोबा में खाद के लिए किसानों का हंगामा, कुलपहाड़ मार्ग पर लगाया जाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा इन्हें भेजेगी विधान परिषद, अखिलेश ने किया MLC उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
सपा इन्हें भेजेगी विधान परिषद, अखिलेश ने किया MLC उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए', अखिलेश यादव पर बरसे AIMIM नेता
'PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए', अखिलेश यादव पर बरसे AIMIM नेता
इंडिया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
क्रिकेट
वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? क्रिस गेल दूसरे नंबर पर
वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? क्रिस गेल दूसरे नंबर पर
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
Home Tips
Wooden Table Cleaning: क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं
क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget