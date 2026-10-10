गोरखपुर में बनेगा 9वां कल्याण मंडपम, मिलेंगी मॉडर्न सुविधाएं

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 9वां 'कल्याण मंडपम' (मैरिज हॉल) बनाया जाएगा. ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन सुगमता) के विजन के तहत बनाया जाएगा. इसका उद्देश्य शहर में कम और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को मांगलिक आयोजनों के लिए कम बजट वाला मैरिज हॉल उपलब्ध कराना है.

ये हॉल गोरखपुर के जटेपुर (वार्ड नंबर 22) में बनाया जाएगा और इसकी लागत करीब 3.85 करोड़ रुपये की होगी. इसके लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) की तरफ से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

गोरखपुर में पहले ही हैं 8 हॉल

समाज के हर वर्ग के जीवन में सुगमता लाने के लिए योगी सरकार ने बीते नौ वर्षों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण से लेकर जनकल्याण तक कई पहल की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘कल्याण मंडपम’ की परिकल्पना भी इसी कड़ी का हिस्सा है. मुख्यमंत्री ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) और नगर निगम को यह विजन दिया था कि वो निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को उनके मांगलिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए कल्याण मंडपम बनाकर मैरिज हाउस का बेहतरीन विकल्प दें. सीएम के निर्देश के बाद कल्याण मंडपम का निर्माण शुरू हुआ. गोरखपुर में अब तक आठ कल्याण मंडपम बन चुके हैं, दो निर्माणाधीन हैं और अब एक नए के निर्माण की औपचारिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है.

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निर्माण में खर्च होंगे करीब 3.85 करोड़ रुपए

जीडीए के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल के अनुसार, नया कल्याण मंडपम जटेपुर में बनाया जाएगा. इसके निर्माण पर करीब 3.85 करोड़ खर्च होने का अनुमान है. यह कल्याण मंडपम भी आधुनिक शहरी सुविधाओं और आकर्षक वास्तुकला से सुसज्जित होगा. कल्याण मंडपम 4540 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित होगा.

भवन का निर्माण भूतल और प्रथम तल तक होगा. इसका कुल बिल्ट अप एरिया 1480 वर्गमीटर (भूतल 768 और प्रथम तल 712) प्रस्तावित है. कल्याण मंडपम में बड़े हाल के साथ रूम, किचन, स्टोर, ऑफिस, डॉरमेट्री और दोनों तलों पर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग टॉयलेट बनाए जाएंगे. जटेपुर में कल्याण मंडपम बनने से स्थानीय नागरिकों को विवाह, समाजिक आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामूहिक उत्सवों के लिए आमजन को काफी सहूलियत मिलेगी.

कल्याण मंडपम से क्या लाभ?

जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल का कहना है कि कल्याण मंडपम आम और मध्यम वर्गीय परिवारों के खुशियों का संबल बन रहा है. शासन की मंशा के अनुरूप जीडीए का प्रयास है कि आर्थिक सीमाओं के चलते किसी भी परिवार के मांगलिक उत्सव की भव्यता और गरिमा कम न होने पाए. हर नागरिक को उनके घर के नजदीक आधुनिक और सुलभ आयोजन स्थल कराने के सिलसिले को कल्याण मंडपम के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है.

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