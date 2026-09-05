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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखनाथ मंदिर में कृष्ण-राधा बालरूप में बच्चे, CM योगी का मोहा मन

गोरखनाथ मंदिर में कृष्ण-राधा बालरूप में बच्चे, CM योगी का मोहा मन

गोरखपुर में श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर गोरखनाथ मंदिर के बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता में कोई श्रीकृष्ण के रूप में था तो कोई राधा के. इन बच्चों के वेश और रूप से सभागार एकबारगी गोकुल का भान करा रहा था.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 05 Sep 2026 10:50 AM (IST)
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गोरखपुर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर गोरखनाथ मंदिर के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित श्रीकृष्ण बालरूप सज्जा प्रतियोगिता में सजधज कर आए बच्चों ने लोगों का मन मोह लिया तो भजन संध्या में लोकगायक डा. राकेश श्रीवास्तव और साथियों के भजनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया.

उधर, मंदिर के गर्भगृह में भी भजन गुंजित होते रहे. यहां हनुमत संगीत आश्रम एवं सेवा संस्थान के विद्यार्थियों-कलाकारों ने भक्तिमय सुर सरिता बहाई. गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भजनों का श्रवण करने के साथ ही कृष्ण और राधा रूप से सजे बच्चों को खूब प्यार दुलार किया. उन्होंने बच्चों को खिलौने, चॉकलेट और अन्य उपहार भी दिए.    

प्रतियोगिता में कोई श्रीकृष्ण के रूप में तो कोई राधा रूप में

बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता में कोई श्रीकृष्ण के रूप में था तो कोई राधा के रूप में. इन बच्चों के वेश और रूप से सभागार एकबारगी गोकुल का भान करा रहा था. दो वर्गों में हुई इस प्रतियोगिता में शामिल सभी बच्चे कार्यक्रम का आकर्षण बढ़ा रहे थे. बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता के कान्हा वर्ग में प्रथम पुरस्कार शर्विल पांडेय को, द्वितीय पुरस्कार सौम्या प्रजापति और तृतीय पुरस्कार हिमांशी श्रीवास्तव को दिया गया.

गोपाल वर्ग में प्रथम पुरस्कार सार्थक, द्वितीय राजवीर और तृतीय पुरस्कार रूद्र को मिला. श्रीकृष्ण रूप सज्जा में विजेताओं के साथ ही सभी प्रतिभागियों को उपहार एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया. निर्णायक की भूमिका सारिका राय, मनीषा सिंह और हृदया त्रिपाठी ने निभाई जबकि संचालन शिवेंद्र पांडेय ने किया.

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भक्ति गीत से हुआ भजन संध्या का शुभारंभ

इसी क्रम में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर डॉ. राकेश श्रीवास्तव के संयोजन में आयोजित भजन संध्या का शुभारंभ पुनीत श्रीवास्तव ने एक सुमधुर भक्ति गीत से किया. इसके पश्चात हृदया त्रिपाठी व अनीता सिंह ने सोहर और लक्ष्मी गुप्ता ने बधाई गीत की कर्णप्रिय प्रस्तुति दी. गायक उमेश मिश्रा और एकता शुक्ला ने कृष्ण भजन सुनाकर सबको भाव विभोर कर दिया. डॉ. राकेश श्रीवास्तव ने पारंपरिक बधाई गीत एवं सोहर के गायन से वातावरण को उल्लासमय बना दिया. वाद्य यंत्रों पर श्यामसुंदर लाल श्रीवास्तव हंसलोना, दीपक, आभास पाठक एवं सुधाकर सिन्हा ने संगत की.

मुख्यमंत्री योगी ने किया गर्भगृह में भजनों का श्रवण

उधर, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में हनुमत संगीत आश्रम एवं सेवा संस्थान की तरफ से रात आठ बजे से बारह बजे तक भजनों की प्रस्तुति की गई. जन्मोत्सव से पूर्व, गर्भगृह में भजनों का श्रवण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया. कार्यक्रम की शुरुआत गायक और संगीतकार अभिषेक पांडेय बिट्टू के भजनों से हुई.

तत्पश्चात सिद्धि सिंह, निशांत शुक्ला, श्रेयांश तेजस्वी, ओम सिंह, हृदयांश श्रीवास्तव, अपूर्व नमन, आकांक्षा त्रिपाठी, प्रीति अग्रहरि और अलका जायसवाल ने अपने भजनों की प्रस्तुति से लोगों को खूब झुमाया. कार्यक्रम का संयोजन धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं संगीत निर्देशन अभिषेक पांडेय बिट्टू का था. वाद्य यंत्र पर अजीत राज, शैलेश दुबे व रुद्राक्ष शुक्ला ने संगत की.

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Published at : 05 Sep 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhnath Temple
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