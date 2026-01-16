गोंडा: गन्ने के खेत में महिला की हत्या, पूर्व प्रेमी पर लगा कत्ल का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है. मृतक महिला की मां ने नवाबगंज थाने में एक नामजद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है. महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि मेरी बेटी का शादी से पहले एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था.

मृतका की मां ने बताया कि उसी युवक ने मेरी बेटी को गन्ने के खेत में ले जाकर हत्या की है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतका की मां की तहरीर के आधार पर नामजद व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

मृतका की मां ने दी मामले की जानकारी

मृतका की मां का कहना है कि उसकी बेटी की उम्र लगभग 21 वर्ष थी और करीब एक माह पूर्व विवाह हुआ था. शादी के बाद से ही दबंग प्रेमी परिवार को परेशान कर रहा था. आरोप है कि आरोपी मृतका को धमका रहा था कि वह उसके साथ शादी कर ले. अगर नहीं करती है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

मृतका की मां के अनुसार बुधवार (14 जनवरी) को उसकी बेटी अपने मायके आई थी. गुरुवार (15 जनवरी) को दोपहर 11 बजे वह खेत की ओर गई थी, जहां से वह वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई.

गन्ने के खेत में मिला महिला का शव

इसके बाद जानकारी मिली कि एक गन्ने के खेत के पास संदिग्ध हालत में महिला का शव बरामद हुआ है. आरोप है कि मृतका के दबंग प्रेमी ने उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया, ताकि मामला दुर्घटना या आत्महत्या का लगे. पीड़ित मां ने इस पूरे मामले को साजिश करार देते हुए दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोग मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया?

पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज रावत ने बताया कि 16 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे नवाबगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि मैनपुर के डड़वा में एक गन्ने के खेत में करीब 22 वर्षीय युवती पूजा का शव पड़ा हुआ है. इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची.

इस दौरान साक्ष्य संकलन किया गया. मौके को यूनिट टीम द्वारा ब्लॉक कर आवश्यक कार्रवाई की गई. शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतका के परिजनों द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर एक नामजद के विरुद्ध नवाबगंज थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.