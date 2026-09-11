विनोद साहनी के बेटे ने अखिलेश यादव को भेजी चिट्ठी, क्या लिखा? पढ़ें यहां

उत्तर प्रदेश स्थित गोंडा में विनोद साहनी की हत्या के मामले में मृतक के बेटे राजा साहनी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है. सपा चीफ ने यह चिट्ठी सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की है.

विनोद के बेटे ने सपा चीफ को लिखी चिट्ठी में न्याय की मांग की है. इसमें लिखा गया है- सादर अवगत करना है कि मेरे पिता विनोद साहनी की हत्या कर दी गई. जिसमें एस.ओ. परसपुर कमल शंकर चतुर्वेदी एवं चौकी प्रभारी अंकित सिंह के जानकारी में भी की गई. अतः आपसे निवेदन है कि हमें उचित न्याय मिले.

'मजबूरी में.. अशोक सिद्धार्थ पर और खुलासे करने वाली हैं मायावती? BSP चीफ का नया बयान

चिट्ठी शेयर करते हुए सपा चीफ ने लिखा कि- भाजपा राज ‘अत्याचार, अन्याय, अहंकार’ का पर्यायवाची बन गया है, जिसके निशाने पर ‘पीडीए’ है. अगर कहीं कोई भी ‘धर्म-न्याय’ में विश्वास करनेवाला है तो इस क्रूर हत्या का संज्ञान ले अन्यथा पीडीए समाज मिलजुलकर अपनी लड़ाई ख़ुद लड़ लेगा. भाजपा में ‘निषाद’ को ‘विषाद‘ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा.

अखिलेश यादव ने साहनी के परिजनों से भी बात की. सपा के सोशल मीडिया हैंडल पर इस आशय की जानकारी दी गई. एक पोस्ट में लिखा गया- विनोद साहनी निषाद के परिजनों से टेलीफोन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वार्ता की और न्याय दिलाने का वादा किया तथा ढांढस रखने की अपील की. परिजनों से वादा है कि न्याय दिलाएगी समाजवादी पार्टी और सत्ता बदलने पर सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा और सख्त सजा मिलेगी.

सरकार की छवि खराब कर रही पुलिस- संजय निषाद

इन सबके बीच गोंडा में योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पैदल मार्च से पहले पुलिस वालों को सुरक्षा के लिए फोर्स लगाने पर हड़का दिया. उन्होंने एसपी अभिषेक से कहा कि इतना फोर्स क्यों लगा दिया, फोर्स जहां लगाना है वहीं लगाया आपने नहीं. पीड़ित परिवार के साथ तो सारी दुनिया रहेगी,सरकार की छवि क्यों खराब कर रहे हो.

बता दें साहनी की हत्या के मामले में तीन संदिग्धों - शुभम सिंह, आकाश सिंह और सुभाष सिंह को गिरफ्तार किया गया है. साहनी का परिवार आरोपियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है.