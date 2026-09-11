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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडविनोद साहनी के बेटे ने अखिलेश यादव को भेजी चिट्ठी, क्या लिखा? पढ़ें यहां

विनोद साहनी के बेटे ने अखिलेश यादव को भेजी चिट्ठी, क्या लिखा? पढ़ें यहां

गोंडा में विनोद साहनी के बेटे राजा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 11 Sep 2026 11:32 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित गोंडा में विनोद साहनी की हत्या के मामले में मृतक के बेटे राजा साहनी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है. सपा चीफ ने यह चिट्ठी सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की है. 

विनोद के बेटे ने सपा चीफ को लिखी चिट्ठी में न्याय की मांग की है. इसमें लिखा गया है- सादर अवगत करना है कि मेरे पिता विनोद साहनी की हत्या कर दी गई. जिसमें एस.ओ. परसपुर कमल शंकर चतुर्वेदी एवं चौकी प्रभारी अंकित सिंह के जानकारी में भी की गई. अतः आपसे निवेदन है कि हमें उचित न्याय मिले.

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चिट्ठी शेयर करते हुए सपा चीफ ने लिखा कि- भाजपा राज ‘अत्याचार, अन्याय, अहंकार’ का पर्यायवाची बन गया है, जिसके निशाने पर ‘पीडीए’ है. अगर कहीं कोई भी ‘धर्म-न्याय’ में विश्वास करनेवाला है तो इस क्रूर हत्या का संज्ञान ले अन्यथा पीडीए समाज मिलजुलकर अपनी लड़ाई ख़ुद लड़ लेगा. भाजपा में ‘निषाद’ को ‘विषाद‘ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा.

अखिलेश यादव ने साहनी के परिजनों से भी बात की. सपा के सोशल मीडिया हैंडल पर इस आशय की जानकारी दी गई. एक पोस्ट में लिखा गया- विनोद साहनी निषाद के परिजनों से टेलीफोन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वार्ता की और न्याय दिलाने का वादा किया तथा ढांढस रखने की अपील की. परिजनों से वादा है कि न्याय दिलाएगी समाजवादी पार्टी और सत्ता बदलने पर सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा और सख्त सजा मिलेगी.

सरकार की छवि खराब कर रही पुलिस- संजय निषाद

इन सबके बीच गोंडा में योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पैदल मार्च से पहले पुलिस वालों को सुरक्षा के लिए फोर्स लगाने पर हड़का दिया. उन्होंने एसपी अभिषेक से कहा कि इतना फोर्स क्यों लगा दिया, फोर्स जहां लगाना है वहीं लगाया आपने नहीं. पीड़ित परिवार के साथ तो सारी दुनिया रहेगी,सरकार की छवि क्यों खराब कर रहे हो. 

बता दें साहनी की हत्या के मामले में तीन संदिग्धों - शुभम सिंह, आकाश सिंह और सुभाष सिंह को गिरफ्तार किया गया है. साहनी का परिवार आरोपियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 11 Sep 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Crime News Akhilesh Yadav Up News Up Police Samajwadi Party Gonda News
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